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Hồng Kông Trung Quốc vô địch FIFA ASEAN Challenge Cup

Kiều Khanh

TPO - Hai pha lập công của Matthew Orr và Everton Camargo giúp Hồng Kông Trung Quốc đánh bại Campuchia và chạm tay vào danh hiệu FIFA ASEAN Challenge Cup 2026 ngay trên sân nhà.

Hồng Kông Trung Quốc bước vào trận chung kết với quyết tâm giành danh hiệu trên sân nhà. Đội bóng này nhanh chóng thể hiện sự chủ động trong cách triển khai tấn công, liên tục tìm kiếm khoảng trống trước hàng phòng ngự Campuchia. Sau một số cơ hội được tạo ra trong hiệp một, đội chủ nhà cuối cùng cũng có bàn mở tỷ số ở phút 41. Từ tình huống phối hợp bên cánh phải, Tsui Wang Kit đưa bóng tới Sun Ming Him trước khi cầu thủ này căng ngang vào trong. Matthew Orr xuất hiện đúng vị trí và tung cú dứt điểm chìm, đưa Hồng Kông Trung Quốc vượt lên dẫn trước.

Matthew Orr mở tỷ số.
Matthew Orr mở tỷ số.

Bước sang hiệp hai, Campuchia nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội bóng áo xanh có cơ hội từ tình huống phạt góc ở phút 48, nhưng cú đánh đầu của Andres Nieto không thể đưa bóng đi trúng đích.Trong khi Campuchia chưa thể tận dụng cơ hội, Hồng Kông Trung Quốc lại có thêm lợi thế quan trọng. Phút 54, trọng tài tham khảo VAR sau tình huống Chan Siu Kwan va chạm với Meng Chheng trong vòng cấm và quyết định cho đội chủ nhà hưởng phạt đền.

Trên chấm 11 m, Everton Camargo thực hiện cú sút bình tĩnh, đánh lừa thủ môn đối phương để nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 58. Bàn thắng này giúp Hồng Kông Trung Quốc củng cố lợi thế và tạo thêm sức ép lên Campuchia. Đại diện Đông Nam Á vẫn cố gắng tìm bàn thắng rút ngắn cách biệt. Phút 65, Hav Soknet đón quả phạt góc bên cánh trái nhưng cú đánh đầu của anh lại đi chệch cột dọc. Đây là một trong những cơ hội đáng chú ý của Campuchia trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng.

Everton Camargo ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0
Everton Camargo ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0

Campuchia tạo được một số cơ hội trong khoảng thời gian 25 phút cuối trận, nhưng các chân sút của họ đều bỏ lỡ đáng tiếc. Phút 71, Sa Ty có pha băng cắt và khống chế được quả tạt bóng từ cánh trái, nhưng ở thế đối mặt anh lại dứt điểm ra ngoài. Phút 82, Nieto liên tục động tác giả trước khi ngoặt bóng và dứt điểm, bóng chạm một cầu thủ Hồng Kông Trung Quốc đổi hướng vào góc gần, nhưng bị thủ môn Pong Cheuk Hei rướn người đẩy bóng ra. Đội chủ nhà Hồng Kông Trung Quốc giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0 và là đội đầu tiên vô địch FIFA ASEAN Challenge Cup.

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#Hồng Kông Trung Quốc #Hồng Kông Trung Quốc vs Campuchia #Campuchia #FIFA ASEAN Challenge Cup #FIFA ASEAN Cup #FIFA #Vô địch

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