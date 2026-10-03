Sát ngày gặp lại đội tuyển Việt Nam, Malaysia chốt tương lai 7 cầu thủ nhập tịch gian lận

TPO - Trước ngày tái đấu tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 (5/10), Chủ tịch LĐBĐ Malaysia đã xác nhận 7 cầu thủ dính bê bối nhập tịch sẽ vĩnh viễn mất cơ hội khoác áo tuyển Malaysia.

Như đã biết vào tháng 3/2026, Tòa án trọng tài thể thao thế giới (CAS) đã đưa ra bản án cuối cùng liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch gian lận của đội tuyển Malaysia. Theo đó, Joao Figueiredo (gốc Brazil), Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces (Argentina), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha), và Hector Hevel (Hà Lan) bị cấm thi đấu đến cuối tháng 10/2026.

Bê bối nhập tịch từng đẩy bóng đá Malaysia vào cuộc khủng hoảng niềm tin trầm trọng, đồng thời khiến FAM phải hứng chịu hàng loạt án phạt thích đáng. Khi trận tái ngộ đội tuyển Việt Nam đến gần cũng là thời điểm nhóm 7 cầu thủ trên sắp mãn hạn treo giò.

Nhân dịp này, truyền thông Malaysia đã hỏi về số phận của nhóm 7 cầu thủ sau khi hoàn thành án kỷ luật. Theo xác nhận, họ vẫn sẽ tiếp tục được ra sân ở giải quốc nội với tư cách là cầu thủ quốc tịch Malaysia. Nhưng theo chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này (FAM), ông Ab Ghani Hassan thì cánh cửa trở lại đội tuyển quốc gia đã vĩnh viễn khép lại với họ.

Hevel (13) sẽ vĩnh viễn không được khoác áo đội tuyển Malaysia

“Không. Các cầu thủ đó không thể đại diện cho đất nước thêm một lần nào nữa. FIFA không cho phép điều đó. Phán quyết đã rất rõ ràng: FIFA cấm họ thi đấu cho đội tuyển Malaysia vĩnh viễn”, người đứng đầu FAM khẳng định.

Ông Ab Ghani nhấn mạnh rằng thẩm quyền cấp hộ chiếu và công nhận quốc tịch hoàn toàn thuộc về các cơ quan quản lý nhà nước chứ không nằm trong phạm vi của FAM. Luật cấp quốc tịch là tùy từng nước. Với nhóm 7 cầu thủ trên, họ vẫn được ghi nhận là công dân Malaysia. Nhưng họ sẽ không bao giờ được khoác áo đội tuyển Malaysia nữa.

Theo vị chủ tịch FAM, những gì xảy ra là bài học của bóng đá Malaysia. Ông tin rằng Bộ Nội vụ sẽ phải rà soát lại mọi thứ để làm rõ toàn bộ quy trình cấp quốc tịch trước đây.

“Các vấn đề liên quan đến quốc tịch và hộ chiếu nằm ngoài thẩm quyền của FAM. Đây là trách nhiệm của các cơ quan chức năng liên quan. Ban lãnh đạo mới của chúng tôi muốn nắm rõ toàn bộ quy trình, tìm hiểu xem những sai phạm hay kẽ hở đã phát sinh từ đâu để có phương án xử lý triệt để”, ông Ab Ghani nhấn mạnh.

Lời khẳng định đanh thép từ tân chủ tịch FAM đã làm sáng tỏ mọi khúc mắc: việc hết hạn án phạt cá nhân hoàn toàn không đồng nghĩa với việc tư cách thi đấu quốc tế được khôi phục. Và NHM Malaysia sẽ không còn được nhìn thấy những Figueiredo, Holgado... trong màu áo vàng nữa.

Tuy vậy, có lẽ Malaysia cũng không còn quá nhớ nhóm 7 cầu thủ này. Trên hàng công, Bergson là sự thay thế hoàn hảo cho Figueiredo và Holgado. Ở hàng tiền vệ, Hildago cũng sở hữu bộ kỹ năng như Hector Hevel. Trong khi đó, tân binh Brad Tapp cùng trung vệ nội Quentin Cheng đang làm rất tốt nhiệm vụ ở hàng thủ, giúp Malaysia chưa thủng lưới bàn nào ở FIFA ASEAN Cup 2026.