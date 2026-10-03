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Trực tiếp U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc, 17h30 ngày 3/10: Cân tài cân sức

Hương Ly - Hoàng Nguyên

TPO - U23 Nhật Bản có lợi thế sân nhà. Còn U23 Hàn Quốc được đánh giá có dàn cầu thủ đẳng cấp và dạn dày kinh nghiệm hơn.

report Phong độ, thành tích đối đầu U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc

Hành trình tiến vào trận chung kết của cả hai đội đều vô cùng thuyết phục, xứng đáng là những đại diện ưu tú nhất của giải đấu. Các cầu thủ U23 Hàn Quốc thể hiện sức mạnh hủy diệt khi duy trì mạch trận toàn thắng từ đầu giải, ghi tổng cộng 12 bàn thắng và chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 2 bàn.

U23 Nhật Bản cũng chứng minh bản lĩnh không hề kém cạnh. Họ giữ sạch lưới tuyệt đối trong 4 trận đấu đầu tiên trước khi vượt qua thử thách cực đại Uzbekistan ở bán kết sau loạt sút luân lưu cân não kéo dài tới 10 lượt sút.

Xét về lịch sử đối đầu tại sân chơi Asiad, cán cân thành tích đang nghiêng hoàn toàn về phía đội bóng xứ sở Kim chi. Trong hai trận chung kết gần nhất vào các năm 2018 và 2022, các cầu thủ Hàn Quốc đều gieo sầu cho người Nhật với cùng kịch bản thắng sát nút với tỷ số 2-1.

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report Đội hình xuất phát U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc
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Trận chung kết bóng đá nam Asiad 20 giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc là cuộc so tài đỉnh cao giữa hai thế lực hàng đầu châu lục. Đây là lần thứ ba liên tiếp hai đại kình địch chạm trán nhau ở trận đấu tranh ngôi vương Á vận hội. Phía Hàn Quốc đặt mục tiêu hoàn tất cú "poker" HCV lịch sử, trong khi đội chủ nhà Nhật Bản quyết tâm bước lên bục vinh quang ngay tại xứ sở mặt trời mọc.

Hai đội mang đến giải đấu chiến lược nhân sự trái ngược nhau. U23 Hàn Quốc mang đội hình dày dạn kinh nghiệm và sung sức nhằm săn vàng để được miễn nghĩa vụ quân sự, nổi bật với sự góp mặt của 3 tuyển thủ dự World Cup 2026 gồm Lee Gi-hyu, Yang Hyun-jun và Eom Ji-sung. Trái lại, Nhật Bản cử lứa U21 hướng tới Olympic 2028 nhưng vẫn thể hiện lối chơi kỷ luật, khoa học cùng hàng thủ thi đấu vô cùng chắc chắn.

Hành trình vào chung kết của cả hai đều rất thuyết phục. Hàn Quốc phô diễn sức mạnh hủy diệt với chuỗi toàn thắng, ghi 12 bàn và chỉ lọt lưới 2 lần từ đầu giải. Trong khi đó, Nhật Bản giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp trước khi vượt qua thử thách cực đại Uzbekistan sau 10 lượt sút luân lưu căng thẳng. Ở các kỳ Asiad 2018 và 2022, Hàn Quốc đều thắng Nhật Bản 2-1, song người Nhật từng hạ đối thủ 1-0 tại giải U23 châu Á hồi tháng 1/2026.

Về thể lực, Hàn Quốc nắm lợi thế lớn khi có nhiều hơn một ngày nghỉ và đội hình không bị sứt mẻ vì chấn thương hay thẻ phạt. Mũi nhọn Lee Young-jun với 3 bàn thắng ở vòng knock-out tiếp tục là niềm hy vọng số một trên hàng công. Ngược lại, thể lực của U23 Nhật Bản bị bào mòn đáng kể sau 120 phút bán kết, dù vậy họ vẫn còn điểm tựa tinh thần Toyota cùng sự tỏa sáng của các ngòi nổ như Yokoyama Yumeki và Sena Ishibashi.

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