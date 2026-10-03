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U23 Trung Quốc đánh bại Uzbekistan trên chấm luân lưu, giành huy chương đồng Asiad 20

Nguyễn Khánh

TPO - Chiều 3/10 tại Aichi-Nagoya, U23 Trung Quốc đánh bại U23 Uzbekistan 4-3 trong loạt luân lưu, sau khi hai đội hòa 2-2 trong 90 phút, qua đó giành huy chương đồng môn bóng đá nam Asiad 20. Đây là lần thứ hai trong năm nay U23 Trung Quốc vượt qua Uzbekistan bằng loạt “đấu súng”, và cả hai lần đều có dấu ấn đậm nét của thủ môn Li Hao.

Trận tranh hạng ba môn bóng đá nam Asiad 20 diễn ra với tốc độ cao ngay từ đầu. U23 Trung Quốc sớm tạo ra khác biệt ở phút 15, khi Hu He Tao tận dụng đường chuyền thuận lợi của đồng đội trong khu cấm địa Uzbekistan rồi tung ra cú cứa lòng chân phải mở tỷ số.

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Trận tranh huy chương đồng giữa U23 Trung Quốc (áo đỏ) và U23 Uzbekistan diễn ra rất kịch tính.

Bàn thắng giúp các cầu thủ trẻ Trung Quốc chơi tự tin hơn, nhưng cũng khiến Uzbekistan phải đẩy cao đội hình hơn nữa để tìm kiếm bàn gỡ. Đội bóng Trung Á liên tục gây sức ép trong phần còn lại của hiệp 1. Thủ thành Li Hao của U23 Trung Quốc đã có ít nhất hai pha cứu thua xuất sắc trước những cú dứt điểm nguy hiểm của đối thủ, trong khi một bàn thắng của Abdurakhmonov ở phút 17 không được công nhận vì lỗi việt vị.

Nhưng rồi, sức ép của U23 Uzbekistan cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 43. Sau pha phối hợp tam giác bên cánh phải, bóng được chọc xuống cho Bakhromov xâm nhập vòng cấm. Tiền vệ này tung cú đặt lòng một chạm chính xác, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Nếu đối thủ cho thấy khả năng gây sức ép mạnh mẽ thì U23 Trung Quốc lại đáp trả bằng sự tự tin của những cầu thủ trẻ. Bàn gỡ hòa không làm thay đổi ý đồ chơi bóng của các học trò HLV Antonio Puche. Họ vẫn kiên trì đá chắc chắn và chờ thời cơ tung ra những đường phản công nhờ khả năng chuyển trạng thái nhanh.

Chiến thuật này đã phát huy tác dụng. Phút 53, từ một tình huống chuyển trạng thái ở giữa sân, Wang Yudong nhận bóng bên cánh trái, vượt qua sức ép của hàng thủ Uzbekistan rồi tung cú cứa lòng chân phải từ ngoài vòng cấm. Bóng đi vào góc xa, khiến thủ môn Muratbaev không có cơ hội cản phá.

Bàn thắng của Wang Yudong một lần nữa đưa U23 Trung Quốc vượt lên trước. Quan trọng hơn, nó cho thấy sự tự tin của đội bóng dưới thời HLV Antonio Puche, điều đã giúp Trung Quốc tạo dấu ấn lịch sử ở sân chơi U23 châu Á hồi đầu năm và tiến sâu tại Asiad 20.

Nhưng Uzbekistan không buông bỏ. Trong những phút cuối, đội bóng Trung Á dồn toàn lực tìm bàn gỡ. Phút 88, hàng thủ Trung Quốc phải phá bóng ngay trước vạch vôi sau một tình huống nguy hiểm. Hai phút sau, hệ thống phòng ngự của Trung Quốc đã bị đánh sập. Một cú sút xa của Uzbekistan bị Li Hao đẩy ra, nhưng Shodiboev lập tức lao vào đá bồi, đưa bóng vào lưới và gỡ hòa 2-2 ở phút 90. Hai đội vì thế phải phân định huy chương bằng loạt luân lưu, bởi thể thức bóng đá nam Asiad 20 không áp dụng hiệp phụ ở trận tranh hạng ba.

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Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ U23 Trung Quốc.

Kịch bản này gợi lại cuộc đối đầu giữa hai đội tại tứ kết U23 châu Á hồi tháng 1. Khi đó, Trung Quốc cũng vượt qua Uzbekistan trên chấm 11m với tỷ số 4-2 sau 120 phút không có bàn thắng. Li Hao là người cản phá một quả luân lưu, góp phần đưa Trung Quốc lần đầu vào bán kết giải đấu này.

Lần này, thủ thành Trung Quốc tiếp tục là nhân vật quyết định. Li Hao cản được hai cú đá đầu tiên của Uzbekistan, tạo lợi thế lớn để U23 Trung Quốc giành thắng lợi 4-3 trong loạt đá luân lưu. Các học trò của Antonio Puche đã kết thúc hành trình Asiad 20 với tấm huy chương đồng và xứng đáng là một trong những đội bóng chơi hay nhất tại giải đấu năm nay.

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#U23 Trung Quốc #Uzbekistan #huy chương đồng #Asiad 20 #bóng đá nam #Li Hao #loạt luân lưu

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