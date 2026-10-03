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Tranh hạng ba với Việt Nam: 90 phút sinh tử quyết định ghế nóng của HLV đội tuyển Malaysia

Đặng Lai

TPO - Truyền thông Malaysia tin rằng nếu thể hiện tốt trước đội tuyển Việt Nam ở trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Tan Cheng Hoe hoàn toàn có thể được ký hợp đồng chính thức.

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Trước thềm cuộc so tài đầy duyên nợ với đội tuyển Việt Nam ở trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup vào ngày 5/10 tới, tương lai của HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe đang trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông xứ sở dầu cọ. Theo kênh truyền hình thể thao hàng đầu Astro Arena, dù không thể giúp đội tuyển Malaysia giành quyền góp mặt ở trận chung kết do thua chỉ số phụ trước đội chủ nhà Indonesia, nhưng dấu ấn chuyên môn mà chiến lược gia 58 tuổi để lại vẫn rất đậm nét.

Harimau Malaya đã trải qua giai đoạn vòng bảng với thành tích bất bại đầy thuyết phục: bỏ túi 7 điểm sau 3 lượt trận cùng hiệu số bàn thắng bại ấn tượng lên tới +9. Những con số thống kê tích cực này đủ sức chứng minh ông xứng đáng được trao một bản hợp đồng dài hạn để tiếp tục tái thiết nền bóng đá nước nhà.

Thực tế, HLV Tan Cheng Hoe được bổ nhiệm trong bối cảnh bóng đá Malaysia rơi vào cơn khủng hoảng nhân sự lẫn tổ chức. Dưới tư cách thuyền trưởng tạm quyền, ông chèo lái đội bóng lọt vào bán kết giải vô địch Đông Nam Á hồi tháng 7 và tháng 8 vừa qua. Đây là thành tích chấp nhận được với HLV Tan trong bối cảnh ông tiếp nhận một tập thể tan tác về cả lực lượng lẫn tinh thần thi đấu.

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Đội tuyển Malaysia sẽ đáng gờm hơn lần gặp gỡ ở bán kết ASEAN Cup 2026 rất nhiều

Thời điểm hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vừa trải qua kỳ đại hội bất thường để kiện toàn bộ máy và bầu ra tân Chủ tịch. Lãnh đạo mới của FAM cũng không ngần ngại khẳng định rằng kết quả cuối cùng tại FIFA ASEAN Cup sẽ là thước đo mang tính quyết định để cân nhắc việc ký hợp đồng chính thức với ông Tan.

Chính vì lẽ đó, trận tái đấu giữa Malaysia và đội tuyển Việt Nam lúc 16h00 ngày 5/10 mang ý nghĩa không khác gì một trận “chung kết” đối với nhà cầm quân này. Giới chuyên môn nhận định đây là thử thách mang tính sống còn. Nếu thể hiện tốt, ông Tan Cheng Hoe sẽ càng thắp sáng hy vọng được ký hợp đồng chính thức.

Vị HLV 58 tuổi nói về thử thách sắp tới. "Tôi nghĩ chúng ta phải chấp nhận thực tế là Malaysia đã không giành được quyền vào chung kết. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng tôi đã chơi rất tốt trong 3 trận đấu vừa qua; vừa giữ sạch lưới lại vừa ghi được nhiều bàn thắng”, HLV Tan nói.

“Đó là tín hiệu tích cực cho đội tuyển quốc gia và như tôi đã nói, chúng tôi cần tiếp tục tiến bước và tập trung vào những gì đang chờ đợi phía trước. Trận gặp Việt Nam hứa hẹn sẽ rất khó khăn. Tôi muốn toàn đội đoàn kết để giành kết quả tốt ở trận đấu này”.

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#Malaysia #Đông Nam Á #ASEAN Cup #Việt Nam #FIFA ASEAN Cup #Thái Lan #Kim Sang-sik #Xuân Son #Đình Bắc #Tan Cheng Hoe

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