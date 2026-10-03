Williams Minh Hoàng chia sẻ với FIFA: Tôi vô cùng biết ơn được khoác áo đội tuyển Việt Nam

TPO - Trên trang chủ FIFA, Williams Minh Hoàng vừa có những chia sẻ đáng chú ý. Anh nhấn mạnh lòng biết ơn khi được khoác lên mình màu áo đỏ, đồng thời quyết tâm giúp đội tuyển Việt Nam hạ Malaysia để thắng trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026.

“Tôi vô cùng biết ơn và vinh dự khi được đại diện cho đội tuyển Việt Nam. Tôi sẽ luôn cố gắng cống hiến hết mình và nỗ lực hơn 100% sức lực để đóng góp cho toàn đội cũng như đất nước này”, Williams Minh Hoàng mở đầu buổi phỏng vấn.

Nhìn lại chặng đường thi đấu vừa qua, Williams Minh Hoàng nhận xét: “Cá nhân tôi nghĩ mình đã chơi tốt trong trận gặp Philippines. Trận đấu đó không có quá nhiều diễn biến đáng chú ý, nhưng tôi đã có được 1 pha kiến tạo, nên xét từ góc độ cá nhân thì điều đó rất tích cực.

Sau đó, ở trận gặp Thái Lan, đó là một cuộc đối đầu rất khó khăn khi vào sân từ ghế dự bị. Nhưng cả đội và tôi đều đã nỗ lực hết sức. Hôm đó chúng tôi chỉ kém may mắn thôi. Trước Pakistan, lẽ ra tôi phải lập một cú hat-trick, nhưng tôi vẫn rất vui khi được ăn mừng bàn thắng đầu tiên của mình”.

Bên cạnh dấu ấn cá nhân của Williams, trận thắng Pakistan cũng là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh vượt khó của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Đội tuyển Việt Nam đối thủ dẫn trước trong hiệp 1, nhưng sang hiệp 2, toàn đội đã kịp thời siết lại đội hình để đảo ngược cục diện.

Williams Minh Hoàng vừa ghi bàn vừa kiến tạo ở FIFA ASEAN Cup 2026

Williams nói về cuộc so tài: “Có lẽ chỉ là một thoáng mất tập trung vì thời tiết và điều kiện mặt sân (bàn thua của Việt Nam). Nhưng trong hiệp hai, chúng tôi đã thể hiện được bản lĩnh cùng tinh thần chiến đấu, lội ngược dòng và giành được kết quả như mong muốn”.

Trận thắng này là bàn đạp để Williams Minh Hoàng hướng đến cuộc so tài quyết định với Malaysia diễn ra vào 5/10, nơi anh được kỳ vọng đóng góp lớn vào hàng công đội tuyển Việt Nam khi Xuân Son đã chấn thương còn Gia Hưng vừa rời đội.

“Tất nhiên, mỗi trận đấu đều quan trọng như nhau. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng. Hôm nay chúng tôi phải có được kết quả tích cực, đặc biệt là để chuẩn bị thật tốt cho cuộc đọ sức với Malaysia. Tôi sẽ chiến đấu với họ như chơi một trận chung kết”, tiền đạo 19 tuổi nói.