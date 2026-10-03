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Trực tiếp U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc 0-1 (H2): Hàn Quốc bất ngờ có bàn mở tỷ số

Hương Ly - Hoàng Nguyên

TPO - Sai lầm của hậu vệ cánh U23 Nhật Bản tạo điều kiện cho cầu thủ Hàn Quốc đi bóng xuống đáy biên rồi tạt vào trong. Oem Ji-sung dù lỡ nhịp nhưng vẫn có pha xử lý và dứt điểm tuyệt vời, ghi bàn mở tỷ số cho U23 Hàn Quốc.

report Pha xử lý đột biến của Yokoyama

Phút 72: Yokoyama rê bóng tốt, ngoặt bóng thành công để vượt qua hậu vệ U23 Hàn Quốc và mở ra khoảng trống để dứt điểm. Cú sút ở góc hẹp của Yokoyama không đủ đột biến để khiến thủ môn U23 Hàn Quốc bất ngờ.

report U23 Hàn Quốc bỏ lỡ thêm cơ hội

Phút 71: Lee Young-jun thoát xuống cầm bóng đối mặt thủ môn U23 Nhật Bản. Tuy nhiên, tiền đạo của U23 Hàn Quốc không thể rướn người để thực hiện cú sút.

report Bae Jun-ho dứt điểm bất thành

Phút 69: Tiền vệ U23 Hàn Quốc sút ở góc quá hẹp và không thể gây bất ngờ.

report Thế khó dồn ngược lại U23 Nhật Bản

Phút 68: Đau đớn cho đội chủ nhà khi họ nhận bàn thua trong lúc dồn ép U23 Hàn Quốc và tạo ra nhiều cơ hội. Càng đau cho U23 Nhật Bản khi hậu vệ của họ tự mắc sai lầm và dâng cơ hội tấn công thuận lợi cho đối thủ. Sau bàn thua, U23 Nhật Bản lao lên tấn công nhưng bế tắc, chỉ có một phương án triển khai là đưa bóng ra biên.

goal VÀO!!! U23 Hàn Quốc mở tỷ số

Phút 61: Oem Ji-sung dứt điểm cận thành lạnh lùng để mang về bàn mở tỷ số cho U23 Hàn Quốc. Trước đó, hậu vệ Sato của U23 Nhật Bản mắc sai lầm, mất bóng từ cánh trái. U23 Hàn Quốc tận dụng triệt để cơ hội để ghi bàn.

Oem Ji-sung, ngôi sao sáng nhất của U23 Hàn Quốc, đang khoác áo CLB Swansea ở Anh. Tiền đạo này đã ghi 4 bàn và có 4 kiến tạo tại Asiad 20.

report U23 Nhật Bản đang cầm bóng 56%

Phút 60: U23 Nhật Bản chơi tốt hơn nhiều so với hiệp một. Đội chủ nhà cầm bóng vượt trội, ưu tiên triển khai tấn công từ cánh trái và đang tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

report KHÔNG VÀO!!! Loạt pha bóng lộn xộn trong vòng cấm U23 Hàn Quốc

Phút 57: Đội trưởng Ichihara của U23 Nhật Bản đánh đầu đưa bóng đi ra ngoài. Trước đó, bóng lập bập trong vòng cấm U23 Hàn Quốc, khiến cầu thủ áo đỏ bối rối nhưng đội chủ nhà không kịp dứt điểm.

report U23 Nhật Bản bắt đầu tăng sức ép

Phút 56: 5 phút gần nhất, bóng chỉ lăn bên phần sân U23 Hàn Quốc. Nhật Bản đang dồn bóng sang cánh trái cho Yokoyama tạo đột biến.

report KHÔNG VÀO!!! Yokoyama dứt điểm bất thành

Phút 54: Yokoyama ngoặt bóng rất hay để loại bỏ cầu thủ theo kèm nhưng cú sút không như ý.

report Fukunaga dứt điểm thất bại

Phút 48: Fukunaga lại là cầu thủ thực hiện cú sút mới nhất của U23 Nhật Bản nhưng bóng vẫn đi không trúng mục tiêu.

start HIỆP 2 BẮT ĐẦU
report HẾT HIỆP MỘT!!! U23 NHẬT BẢN 0-0 U23 HÀN QUỐC

Hai đội không có nổi pha dứt điểm trúng đích trong hiệp một. Đó là con số nói lên tất cả về việc U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc thi đấu bế tắc ra sao.

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time HIỆP MỘT CÓ 1 PHÚT BÙ GIỜ
report Cú sút tiếp theo của Fukunaga

Phút 39: Tiền đạo U23 Nhật Bản bắt volley rất nhanh nhưng bóng không hướng đến khung thành. Trong 5 phút gần đây, trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn và U23 Nhật Bản đang là đội chơi dồn ép.

report KHÔNG VÀO!!! Bóng cắt ngang khung thành U23 Hàn Quốc

Phút 38: Fukunaga tung cú sút chéo góc khó chịu, bóng đổi hướng khiến thủ môn U23 Hàn Quốc đứng chôn chân. Dù vậy, đường bóng lại trôi cắt ngang khung thành.

report U23 Hàn Quốc cầm bóng 56%

Phút 35: U23 Hàn Quốc vẫn cầm bóng trội hơn nhưng gặp bế tắc trong các pha tổ chức tấn công. Tương tự, các cầu thủ Nhật Bản cũng không tìm ra giải pháp để khoan thủng hệ thống phòng ngự của đối thủ.

substitution Cầu thủ Nhật Bản rời sân bằng cáng

Phút 27: U23 Nhật Bản chịu tổn thất lớn khi tiền đạo Nwadike dính chấn thương nặng và được khiêng cáng rời sân.

Người được tung vào sân là Fukunaga.

report 25 phút nhạt nhẽo của trận chung kết bóng đá nam Asiad 20

Phút 25: Trái bóng chỉ quanh quẩn ở giữa sân khi U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc đều chơi thận trọng. Sau hơn 1/2 thời gian của hiệp một, trận đấu khan hiếm tình huống tấn công và 2 đội chưa tung ra nổi một pha dứt điểm trúng đích.

report Cú sút tiếp theo của U23 Hàn Quốc

Phút 17: Bae Ju-nho dứt điểm rất căng từ ngoài vòng cấm nhưng bóng dội người trung vệ U23 Nhật Bản đi ra ngoài.

report Hai đội giảm nhịp độ trận đấu

Phút 11: U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc đều chơi trận trọng để thăm dò nhau, ưu tiên trước cho mặt trận phòng ngự. Hàng tiền vệ của 2 đội đang làm việc vất vả để giúp đội tuyển của mình nắm lợi thế kiểm soát bóng.

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report Cơ hội cho U23 Nhật Bản

Phút 10: Trung vệ Okabe đánh đầu vọt xà. Đáng tiếc cho đội chủ nhà khi khoảng trống đã rộng mở cho Okabe, nhưng điểm tiếp bóng cuối cùng bằng đầu không được như ý.

report KHÔNG VÀO!!! Eom Ji-sung bỏ lỡ cơ hội

Phút 6: Tiền vệ U23 Hàn Quốc thực hiện tình huống "tả xung hữu đột" và dứt điểm nhưng cú sút cuối cùng đưa bóng đi vọt xà.

report Không có phạt đền cho Hàn Quốc

Phút 5: Bae Ju-nho ngã trong vòng cấm của U23 Nhật Bản nhưng trọng tài không thổi còi.

report U23 Hàn Quốc nhập cuộc chủ động

Phút 3: Đội bóng áo đỏ nhanh chóng tràn đội hình sang phần sân của U23 Nhật Bản để đẩy mạnh sức ép tấn công.

start HIỆP MỘT BẮT ĐẦU
report Phong độ, thành tích đối đầu U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc

Hành trình tiến vào trận chung kết của cả hai đội đều vô cùng thuyết phục, xứng đáng là những đại diện ưu tú nhất của giải đấu. Các cầu thủ U23 Hàn Quốc thể hiện sức mạnh hủy diệt khi duy trì mạch trận toàn thắng từ đầu giải, ghi tổng cộng 12 bàn thắng và chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 2 bàn.

U23 Nhật Bản cũng chứng minh bản lĩnh không hề kém cạnh. Họ giữ sạch lưới tuyệt đối trong 4 trận đấu đầu tiên trước khi vượt qua thử thách cực đại Uzbekistan ở bán kết sau loạt sút luân lưu cân não kéo dài tới 10 lượt sút.

Xét về lịch sử đối đầu tại sân chơi Asiad, cán cân thành tích đang nghiêng hoàn toàn về phía đội bóng xứ sở Kim chi. Trong hai trận chung kết gần nhất vào các năm 2018 và 2022, các cầu thủ Hàn Quốc đều gieo sầu cho người Nhật với cùng kịch bản thắng sát nút với tỷ số 2-1.

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report Đội hình xuất phát U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc
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Trận chung kết bóng đá nam Asiad 20 giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc là cuộc so tài đỉnh cao giữa hai thế lực hàng đầu châu lục. Đây là lần thứ ba liên tiếp hai đại kình địch chạm trán nhau ở trận đấu tranh ngôi vương Á vận hội. Phía Hàn Quốc đặt mục tiêu hoàn tất cú "poker" HCV lịch sử, trong khi đội chủ nhà Nhật Bản quyết tâm bước lên bục vinh quang ngay tại xứ sở mặt trời mọc.

Hai đội mang đến giải đấu chiến lược nhân sự trái ngược nhau. U23 Hàn Quốc mang đội hình dày dạn kinh nghiệm và sung sức nhằm săn vàng để được miễn nghĩa vụ quân sự, nổi bật với sự góp mặt của 3 tuyển thủ dự World Cup 2026 gồm Lee Gi-hyu, Yang Hyun-jun và Eom Ji-sung. Trái lại, Nhật Bản cử lứa U21 hướng tới Olympic 2028 nhưng vẫn thể hiện lối chơi kỷ luật, khoa học cùng hàng thủ thi đấu vô cùng chắc chắn.

Hành trình vào chung kết của cả hai đều rất thuyết phục. Hàn Quốc phô diễn sức mạnh hủy diệt với chuỗi toàn thắng, ghi 12 bàn và chỉ lọt lưới 2 lần từ đầu giải. Trong khi đó, Nhật Bản giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp trước khi vượt qua thử thách cực đại Uzbekistan sau 10 lượt sút luân lưu căng thẳng. Ở các kỳ Asiad 2018 và 2022, Hàn Quốc đều thắng Nhật Bản 2-1, song người Nhật từng hạ đối thủ 1-0 tại giải U23 châu Á hồi tháng 1/2026.

Về thể lực, Hàn Quốc nắm lợi thế lớn khi có nhiều hơn một ngày nghỉ và đội hình không bị sứt mẻ vì chấn thương hay thẻ phạt. Mũi nhọn Lee Young-jun với 3 bàn thắng ở vòng knock-out tiếp tục là niềm hy vọng số một trên hàng công. Ngược lại, thể lực của U23 Nhật Bản bị bào mòn đáng kể sau 120 phút bán kết, dù vậy họ vẫn còn điểm tựa tinh thần Toyota cùng sự tỏa sáng của các ngòi nổ như Yokoyama Yumeki và Sena Ishibashi.

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