Đánh bại U23 Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lần thứ tư đăng quang Asiad

foul HẾT GIỜ!!! U23 HÀN QUỐC GIÀNH HCV BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 20

U23 Hàn Quốc lần thứ tư liên tiếp lên ngôi tại Asiad 20. Đội bóng xứ Kim chi đánh bại U23 Nhật Bản bằng pha lập công của Eom Ji-sung ở đầu hiệp 2. U23 Nhật Bản là đội cầm bóng nhiều hơn ở trận này, tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn nhưng U23 Hàn Quốc chỉ cần một tình huống tận dụng thành công là đủ.

Đây là tấn HCV đặc biệt quý giá cho toàn đội U23 Hàn Quốc. Toàn bộ thành viên của U23 Hàn Quốc sẽ được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự tại quê nhà, điều mà Son Heung-min, Lee Kang-in từng có được trước đây.

U23 Nhật Bản phải tự trách chính mình vì để thua U23 Hàn Quốc trên sân nhà. Tuy nhiên, với đội hình là dàn cầu thủ U21, "Samurai xanh" vẫn chơi sòng phẳng với các đồng nghiệp lớn hơn 2 tuổi. Đây là đội hình được Nhật Bản chuẩn bị mang tới Olympic 2028. Yokoyama cùng các đồng đội sẽ còn thăng tiến trong tương lai.

Bóng đá nam Asiad 20 khép lại với chiến thắng cảm xúc của U23 Hàn Quốc. U23 Nhật Bản ngậm ngùi về nhì. U23 Trung Quốc đã thắng U23 Uzbekistan để giành huy chương đồng.