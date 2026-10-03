Malaysia mất đội trưởng Dion Cools trước trận gặp Việt Nam

TPO - Malaysia sẽ không có đội trưởng Dion Cools ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 với Việt Nam, sau khi trung vệ này rời đội vì việc cá nhân cần giải quyết khẩn cấp.

Cầu thủ 30 tuổi sẽ không góp mặt trong cuộc đối đầu với Việt Nam trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta) vào ngày 5/10. Theo HLV Tan Cheng Hoe, Dion Cools rời đội sau trận Malaysia thắng Singapore 6-0 ở lượt cuối vòng bảng. Nhà cầm quân này không cung cấp thêm chi tiết về vấn đề cá nhân mà đội trưởng Malaysia cần giải quyết, đồng thời cho biết ban huấn luyện tôn trọng quyết định của cầu thủ.

Dion Cools (trái) là đá tảng không thể thay thế ở hàng phòng ngự Malaysia.

Sự vắng mặt của Dion Cools đáng chú ý bởi anh không chỉ mang băng đội trưởng mà còn giữ vai trò quan trọng trong hệ thống phòng ngự Malaysia. “Về lối chơi và khả năng phòng ngự, Dion đóng vai trò rất quan trọng. Không chỉ là đội trưởng, cậu ấy còn tổ chức và hướng dẫn hàng phòng ngự rất tốt”, HLV Tan Cheng Hoe nói về trung vệ đang khoác áo Cerezo Osaka.

Dion Cools không phải trường hợp duy nhất Malaysia mất trước trận đấu với Việt Nam. Tiền vệ cánh Faisal Halim cũng đã rời đội để trở lại Selangor điều trị chấn thương bắp chân. Cầu thủ này không góp mặt trong trận thắng 6-0 trước Singapore.

Malaysia đã bất bại ở vòng bảng nhưng không thể giành quyền vào chung kết do kém Indonesia về hiệu số bàn thắng-bại. Chiến thắng 6-0 trước Singapore giúp Malaysia kết thúc vòng bảng với 7 điểm, nhưng Indonesia cũng có 7 điểm và đứng đầu bảng A nhờ hiệu số tốt hơn. Vì vậy, Malaysia phải tranh hạng Ba với Việt Nam.

Với Malaysia, cuộc đối đầu Việt Nam cũng là cơ hội để đội bóng này tìm kiếm một kết quả tích cực sau nhiều lần thất thế trước đối thủ. Dù thiếu hai trụ cột, HLV Tan Cheng Hoe vẫn yêu cầu các học trò duy trì sự ổn định và tinh thần tập thể.

“Việt Nam là đội bóng đáng gờm, có tổ chức chiến thuật tốt cả trong tấn công lẫn phòng ngự”, ông Tan Cheng Hoe nhận xét. “Chúng ta phải thi đấu như một khối thống nhất và đừng quên thành công của đội đến từ tinh thần đồng đội mạnh mẽ. Đấy chính là điều chúng ta cần để vượt qua những thất bại trước đây”.

Bản thân Malaysia lúc này cũng có lý do để tự tin, nhất là khi họ chưa để thủng lưới tại FIFA ASEAN Cup 2026. HLV Tan Cheng Hoe cho biết ông muốn đội bóng tiếp tục giữ được phong độ đó khi gặp Việt Nam. “Chúng tôi cần sự chuẩn bị tốt nhất cả về tinh thần lẫn thể lực, bởi Việt Nam là đối thủ được chuẩn bị rất kỹ”, nhà cầm quân người Malaysia nói.