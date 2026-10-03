Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Malaysia mất đội trưởng Dion Cools trước trận gặp Việt Nam

Nguyễn Khánh

TPO - Malaysia sẽ không có đội trưởng Dion Cools ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 với Việt Nam, sau khi trung vệ này rời đội vì việc cá nhân cần giải quyết khẩn cấp.

Cầu thủ 30 tuổi sẽ không góp mặt trong cuộc đối đầu với Việt Nam trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta) vào ngày 5/10. Theo HLV Tan Cheng Hoe, Dion Cools rời đội sau trận Malaysia thắng Singapore 6-0 ở lượt cuối vòng bảng. Nhà cầm quân này không cung cấp thêm chi tiết về vấn đề cá nhân mà đội trưởng Malaysia cần giải quyết, đồng thời cho biết ban huấn luyện tôn trọng quyết định của cầu thủ.

anh-dion-cools.jpg
Dion Cools (trái) là đá tảng không thể thay thế ở hàng phòng ngự Malaysia.

Sự vắng mặt của Dion Cools đáng chú ý bởi anh không chỉ mang băng đội trưởng mà còn giữ vai trò quan trọng trong hệ thống phòng ngự Malaysia. “Về lối chơi và khả năng phòng ngự, Dion đóng vai trò rất quan trọng. Không chỉ là đội trưởng, cậu ấy còn tổ chức và hướng dẫn hàng phòng ngự rất tốt”, HLV Tan Cheng Hoe nói về trung vệ đang khoác áo Cerezo Osaka.

Dion Cools không phải trường hợp duy nhất Malaysia mất trước trận đấu với Việt Nam. Tiền vệ cánh Faisal Halim cũng đã rời đội để trở lại Selangor điều trị chấn thương bắp chân. Cầu thủ này không góp mặt trong trận thắng 6-0 trước Singapore.

Malaysia đã bất bại ở vòng bảng nhưng không thể giành quyền vào chung kết do kém Indonesia về hiệu số bàn thắng-bại. Chiến thắng 6-0 trước Singapore giúp Malaysia kết thúc vòng bảng với 7 điểm, nhưng Indonesia cũng có 7 điểm và đứng đầu bảng A nhờ hiệu số tốt hơn. Vì vậy, Malaysia phải tranh hạng Ba với Việt Nam.

Với Malaysia, cuộc đối đầu Việt Nam cũng là cơ hội để đội bóng này tìm kiếm một kết quả tích cực sau nhiều lần thất thế trước đối thủ. Dù thiếu hai trụ cột, HLV Tan Cheng Hoe vẫn yêu cầu các học trò duy trì sự ổn định và tinh thần tập thể.

“Việt Nam là đội bóng đáng gờm, có tổ chức chiến thuật tốt cả trong tấn công lẫn phòng ngự”, ông Tan Cheng Hoe nhận xét. “Chúng ta phải thi đấu như một khối thống nhất và đừng quên thành công của đội đến từ tinh thần đồng đội mạnh mẽ. Đấy chính là điều chúng ta cần để vượt qua những thất bại trước đây”.

Bản thân Malaysia lúc này cũng có lý do để tự tin, nhất là khi họ chưa để thủng lưới tại FIFA ASEAN Cup 2026. HLV Tan Cheng Hoe cho biết ông muốn đội bóng tiếp tục giữ được phong độ đó khi gặp Việt Nam. “Chúng tôi cần sự chuẩn bị tốt nhất cả về tinh thần lẫn thể lực, bởi Việt Nam là đối thủ được chuẩn bị rất kỹ”, nhà cầm quân người Malaysia nói.

The Star

Xem thêm

#Malaysia #Dion Cools #Việt Nam #FIFA ASEAN Cup #đội trưởng #bóng đá

Cùng chuyên mục

Golfer Tom Kim 'thoát' nghĩa vụ quân sự sau khi giành HCV Asiad 20

Golfer Tom Kim 'thoát' nghĩa vụ quân sự sau khi giành HCV Asiad 20

TPO - Golfer người Hàn Quốc Tom Kim giành chiến thắng với cách biệt ba gậy ở nội dung cá nhân nam tại Asiad 20, qua đó được miễn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quân sự. Anh vẫn phải tham gia khóa huấn luyện quân sự cơ bản kéo dài chưa đầy một tháng.

Nhận định Tây Ban Nha vs CH Séc, 01h45 ngày 4/10: Bò tót dạo chơi

Nhận định Tây Ban Nha vs CH Séc, 01h45 ngày 4/10: Bò tót dạo chơi

TPO - Nhận định bóng đá Tây Ban Nha vs CH Séc, UEFA Nations League - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tây Ban Nha đang có khởi đầu đầy ấn tượng khi toàn thắng cả 2 lượt trận đầu để dẫn đầu bảng với 6 điểm. Trước đối thủ cuối bảng CH Séc, xem ra họ sẽ tiếp tục đi dạo trên sân nhà.

Thể thao Việt Nam không có chuyên gia tâm lý: Khoảng trống phía sau thành tích

Thể thao Việt Nam không có chuyên gia tâm lý: Khoảng trống phía sau thành tích

TPO - Trao đổi với Tiền Phong tại Nagoya (Nhật Bản), Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết thể thao Việt Nam chưa có chuyên gia tâm lý đồng hành cùng các đội tuyển. Trong khi Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã xây dựng các chương trình hỗ trợ tâm lý, những diễn biến ở môn bắn súng cho thấy đây là khoảng trống cần được tính đến trong thể thao thành tích cao.

Nhận định chung kết Asiad 20, U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc, 17h30 ngày 3/10: Đại chiến đỉnh cao

Nhận định chung kết Asiad 20, U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc, 17h30 ngày 3/10: Đại chiến đỉnh cao

TPO - Nhận định bóng đá U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc, Asiad 20 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. U23 Hàn Quốc được đánh giá mạnh hơn với dàn cầu thủ kinh nghiệm, đang ở độ chín của lứa tuổi U23. Trong khi U23 Nhật Bản nắm lợi thế sân nhà và tinh thần đang lên sau trận thắng U23 Uzbekistan.

Nhận định Croatia vs Anh, 23h00 ngày 3/10: Chiến thắng thứ tư cho Tam sư

Nhận định Croatia vs Anh, 23h00 ngày 3/10: Chiến thắng thứ tư cho Tam sư

TPO - Nhận định bóng đá Croatia vs Anh, 23h00 ngày 3/10, bảng A3 UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chưa đầy bốn tháng sau trận cầu 6 bàn ở World Cup, Croatia và Anh lại chạm trán trên sân Stadion HNK Rijeka, khi cả hai cùng đang cần một chiến thắng để bám sát nhóm đầu.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng đội tuyển cầu mây nữ

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng đội tuyển cầu mây nữ

TPO - Ngay sau khi đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc giành HCV nội dung quadrant nữ tại Asiad 20, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm của toàn đội, đồng thời chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thưởng nóng cho các VĐV.

Cầu mây 4 nữ Việt Nam bảo vệ thành công HCV Asiad

Cầu mây 4 nữ Việt Nam bảo vệ thành công HCV Asiad

TPO - Đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết nghẹt thở, đội tuyển cầu mây 4 nữ Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch Asiad. Đây là HCV thứ hai của cầu mây Việt Nam tại Đại hội, đồng thời có đóng góp quan trọng trong 3 HCV của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Á vận hội năm nay.

Nhận định U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan, 13h00 ngày 3/10: Huy chương đồng cho những người bản lĩnh

Nhận định U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan, 13h00 ngày 3/10: Huy chương đồng cho những người bản lĩnh

TPO - Nhận định bóng đá U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan, 13h00 ngày 3/10, trận tranh Huy chương Đồng môn bóng đá nam Asiad 20 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. U23 Trung Quốc và U23 Uzbekistan đều lỡ cơ hội vào chung kết, nhưng vẫn còn tấm huy chương đồng để hướng tới trong trận đấu tại Nagoya.

Kỳ Asiad cuối cùng của ba nữ chiến binh điền kinh Việt Nam

Kỳ Asiad cuối cùng của ba nữ chiến binh điền kinh Việt Nam

TPO - Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Oanh đã dành nhiều năm trên đường chạy, đi qua bệnh tật, những quãng ngắt và cả những cuộc đua với giới hạn của chính mình. Asiad 20 tại Nagoya sẽ khép lại hành trình Á vận hội của cả ba với nhiều dấu ấn riêng.

Cựu ngôi sao đội tuyển Thái Lan chỉ trích HLV Hudson: Đá kiểu gì mà lên đến vòng cấm lại chuyền về

Cựu ngôi sao đội tuyển Thái Lan chỉ trích HLV Hudson: Đá kiểu gì mà lên đến vòng cấm lại chuyền về

TPO - Thất bại bất ngờ 1-2 của đội tuyển Thái Lan trước Philippines ở lượt trận cuối bảng B ASEAN Cup 2026 đã thổi bùng làn sóng tranh luận gay gắt từ người hâm mộ cũng như giới chuyên môn xứ sở chùa vàng. Cựu tiền đạo đội tuyển nước này, Sarayuth Chaikamdee, đã lên tiếng mạnh mẽ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe