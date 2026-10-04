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Anh nhấn chìm Croatia trong ‘cơn mưa' 7 bàn thắng

Nguyễn Khánh

TPO - Đội tuyển Anh vừa tạo nên trận thắng đậm nhất lịch sử trước một đối thủ trong Top 50 FIFA khi hủy diệt Croatia 7-0 ngay trên sân khách tại bảng A3 UEFA Nations League. Cú đúp của Harry Kane cùng Bukayo Saka đã biến chuyến làm khách ở Rijeka thành màn phô diễn sức mạnh vượt trội của thầy trò Thomas Tuchel.

Trận đấu tại Stadion HNK Rijeka diễn ra trong bối cảnh khá đặc biệt. Do án phạt từ UEFA sau sự cố cổ động viên ở mùa giải trước, ban tổ chức không mở cửa tự do mà sử dụng ngoại lệ để đón 6.000 khán giả nhí chủ nhà cùng khoảng 100 cổ động viên đội khách. Tuy nhiên, sự hào hứng trên khán đài nhanh chóng bị dập tắt bởi màn dạo chơi đầy sức mạnh của Tam sư.

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Kane (số 9) ăn mừng cùng đồng đội sau khi xé lưới Croatia.

Ngay phút thứ 8, hàng thủ Croatia để lộ khoảng trống chết người, tạo điều kiện cho Harry Kane khống chế đường chuyền của Jude Bellingham rồi dứt điểm quyết đoán vào góc cao mở tỷ số. Bàn thắng này giúp tiền đạo mang áo số 9 trở thành cầu thủ Anh đầu tiên sau 78 năm ghi bàn trong 6 trận sân khách liên tiếp. Nhận đòn đau sớm, đội bóng của HLV Slaven Bilic hoàn toàn vỡ trận trước khả năng phối hợp biến hóa của đối phương.

Chỉ ít phút sau, Anthony Gordon tận dụng quả quả tạt của Bukayo Saka để kiến tạo cho Bellingham đệm bóng nhân đôi cách biệt. Sự thanh thoát trong lối chơi của tuyển Anh tiếp tục được khẳng định khi chính Gordon đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0 từ đường tạt bóng chuẩn xác của Jarell Quansah - người được HLV Thomas Tuchel xếp đá chính thay Trent Alexander-Arnold. Trước khi hiệp một khép lại, Saka dễ dàng đệm bóng cận thành từ đường căng ngang của Bellingham để nâng tỷ số lên 4-0.

Bước sang hiệp hai, dù Slaven Bilic thực hiện 3 sự thay đổi người nhằm xốc lại đội hình, Croatia vẫn không thể chống đỡ. Phút 53, Elliot Anderson căng ngang thuận lợi để Kane hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm ở cọc xa, giúp tuyển Anh trở thành đội bóng đầu tiên ghi tới 5 bàn trong một trận đấu trên sân khách trước Croatia. Sai lầm cá nhân của Josip Stanisic sau đó tiếp tục biếu không cho Saka cơ hội phối hợp với Kane rồi tung cú sút quyết đoán nâng tỷ số lên 6-0.

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Croatia (áo ca-rô) đã nhận thất bại nặng nề nhất trong lịch sử.

Cơn ác mộng của đội chủ nhà khép lại ở những phút cuối khi Morgan Rogers thoát xuống đón đường chuyền dài, lừa qua thủ môn Dominik Livakovic để ấn định chiến thắng 7-0. Đây chính là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử bóng đá Croatia. Trong khi đó, theo dữ liệu từ Opta, trận thắng này giúp Tam sư thiết lập kỷ lục về cách biệt tỷ số lớn nhất trước một đội tuyển nằm trong Top 50 trên bảng xếp hạng FIFA tính từ năm 1992.

Màn trình diễn thăng hoa tại Rijeka đã mang lại 3 điểm quan trọng giúp Tam sư củng cố vị trí thứ hai tại bảng A3, mở rộng khoảng cách với chính Croatia lên thành 3 điểm. Dù Anh vẫn kém 3 điểm so với đội đầu bảng Tây Ban Nha nhưng chiến thắng đậm đà này đã giải tỏa hoàn toàn áp lực cho HLV Thomas Tuchel sau khởi đầu thất bại dưới tay La Roja, đồng thời tái khẳng định sức mạnh của Tam sư trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

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#Anh #Croatia #UEFA Nations League #Harry Kane #Bukayo Saka #kỷ lục #bóng đá

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