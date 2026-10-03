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Thể thao

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Trung Quốc kết thúc Asiad 20 với số HCV kỷ lục

Đặng Lai

TPO - Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 diễn ra ở Aichi-Nagoya, thể thao Trung Quốc đã chính thức xác lập một cột mốc lịch sử mới. Các VĐV Trung Quốc mang về tổng cộng 169 HCV, thiết lập kỷ lục mới cho nền thể thao nước này.

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Cụ thể, đoàn thể thao Trung Quốc vừa trải qua kỳ Asiad giành nhiều HCV nhất khi thi đấu trên đất khách. Họ phá vỡ đỉnh cao 165 HCV từng được thiết lập tại Asiad Doha 2006, kỳ đại hội cách đây đúng 20 năm.

Ở Asiad năm 2006, chương trình thi đấu gồm 39 môn với 424 nội dung, trong đó Trung Quốc tranh tài ở 37 môn và 362 nội dung. Bước sang Asiad 2026, quy mô đại hội mở rộng lên 43 môn và 469 nội dung, đoàn Trung Quốc tham gia 38 môn và 369 nội dung.

Dù số lượng nội dung Trung Quốc tham dự chỉ nhỉnh hơn 7, nhưng sự cạnh tranh khốc liệt từ các cường quốc thể thao như chủ nhà Nhật Bản hay Hàn Quốc đòi hỏi một chiều sâu lực lượng cùng hiệu suất thi đấu áp đảo hơn trước. Vì vậy mà việc đoàn thể thao xứ tỷ dân phá kỷ lục lần này là một cột mốc rất đáng nhớ.

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Zhang Zhanshuo giành tới 7 HCV ở Á vận hội 2026

Với 169 HCV, Trung Quốc tiếp tục đứng nhất toàn đoàn. Thành tích của họ gấp hơn 2 lần chủ nhà Nhật Bản. Trong chiến tích 169 HCV vang dội của Trung Quốc, bơi lội chính là “mỏ vàng” rực rỡ và đóng góp công lớn nhất. Trên đường đua xanh Nagoya, đội tuyển bơi lội Trung Quốc đã thống trị tuyệt đối khi mang về tới 30 HCV, thiết lập kỷ lục tốt nhất lịch sử của đội tuyển tại các kỳ Á vận hội và bỏ xa mọi đối thủ bám đuổi.

Thành tích này thậm chí vượt qua cả kỳ Asiad Hàng Châu trước đó, biến làn bơi xanh thành bệ phóng vững chắc nhất đưa Trung Quốc sớm chạm tay vào các cột mốc kỷ lục. Xét về phương diện cá nhân, gương mặt thi đấu thăng hoa và đóng góp nhiều nhất vào thành tích chung của toàn đoàn là kình ngư 19 tuổi Zhang Zhanshuo.

Với phong độ phi thường ở cả các nội dung cá nhân lẫn tiếp sức, Zhang Zhanshuo đã thâu tóm tới 7 tấm HCV, trở thành vận động viên đầu tiên trong lịch sử bơi lội Asiad đạt danh hiệu “thất kim vương” chỉ trong một kỳ đại hội. Sự bùng nổ của tài năng trẻ này, cùng đóng góp 5 HCV của những trụ cột như Li Bingjie và Yu Yiting, đã tạo nên động lực then chốt cho đoàn thể thao Trung Quốc.

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Con số 169 HCV phản ánh rõ diện mạo phát triển toàn diện của thể thao Trung Quốc hiện đại. Họ không chỉ duy trì sự thống trị ở các môn mũi nhọn như bơi lội, điền kinh hay nhảy cầu... mà còn vươn tầm mạnh mẽ ở các môn mang tính chuyên nghiệp cao.

Kỳ tích tại Aichi-Nagoya là lời khẳng định đanh thép cho vị thế số một châu lục của thể thao Trung Quốc, giúp họ tự tin thách thức các thế lực hàng đầu thế giới ở Olympic Los Angeles 2 năm sau.

Đâu là kỳ Asiad giành nhiều HCV nhất của thể thao Trung Quốc?

Nếu tính tổng cả các kỳ đăng cai thì Trung Quốc giành nhiều HCV nhất ở Hàng Châu 2023. Tại đại hội năm đó, với tư cách chủ nhà, Trung Quốc đã ẵm tới 201 HCV. Thành tích của họ gấp tới 4 lần đoàn về nhì là Nhật Bản. Năm 2010 khi đăng cai ở Quảng Châu, đoàn Trung Quốc cũng giành tới 199 HCV.

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BXH huy chương Asiad 20 (tính đến hết ngày 3/10, Trung Quốc đã thi xong các môn)

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#Trung Quốc #Asiad 2026 #HCV #bơi lội #Zhang Zhanshuo #thể thao #kỷ lục HCV

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