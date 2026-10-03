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Thể thao

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Thể thao Việt Nam không đạt chỉ tiêu ở Asiad 20

Vĩnh Xuân
Trọng Đạt

TPO - Đoàn Thể thao Việt Nam khép lại Asiad 20 với 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, chưa đạt mức chỉ tiêu tối thiểu 4 HCV đề ra. Cầu mây và karate mang về toàn bộ HCV, trong khi nhiều môn được kỳ vọng chưa thể chuyển hóa cơ hội thành chức vô địch.

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Cầu mây mang về 2 HCV tại Asiad 20. Ảnh: B.L

Trận thua của Nguyễn Thị Mỹ Trang trước đô vật chủ nhà Akari Fujinami ở cuộc tranh HCĐ hạng 57kg nữ chiều 3/10 khép lại hành trình thi đấu của các VĐV Việt Nam tại Asiad 20. Đại hội còn một số nội dung cưỡi ngựa trong ngày 4/10, nhưng Việt Nam không có VĐV tham dự. Thành tích của đoàn vì thế dừng ở 25 huy chương, gồm 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ.

Trước Đại hội, đoàn Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 4 HCV trở lên, đồng thời phấn đấu nằm trong nhóm 20 đoàn dẫn đầu. Với 348 VĐV tranh tài ở 33 môn và phân môn, đoàn đã không đạt mức tối thiểu về số HCV.

Ba tấm HCV của Việt Nam đến từ hai môn. Đội kata đồng đội nữ của môn karate gồm Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên thắng Iran ở chung kết, mở màn cho thành tích vàng của đoàn. Cầu mây nữ sau đó giành hai HCV ở nội dung đôi nữ và nội dung 4 người nữ. Chiến thắng 2-1 trước Thái Lan ở trận chung kết ngày 3/10 giúp đội hoàn tất cú đúp, khép lại giải đấu bằng một trong những dấu ấn rõ nét nhất của thể thao Việt Nam.

Bên cạnh các nhà vô địch, ba tấm HCB cũng đến từ những môn khác nhau. Đinh Văn Tâm về nhì ở nội dung wushu tán thủ 56kg nam; Nguyễn Thị Tâm lần đầu vào chung kết boxing Asiad và giành HCB hạng 51kg nữ; còn Châu Ngọc Tuyết Sang đoạt HCB taekwondo thực tế ảo sau khi vượt qua các đối thủ mạnh để vào trận tranh vàng. Những kết quả này mở rộng dấu ấn của đoàn, dù chưa giúp Việt Nam chạm đến chỉ tiêu HCV.

Khoảng hụt thể hiện rõ nhất ở bắn súng, môn từng đem về HCV tại Hàng Châu. Tại Nagoya, Việt Nam chỉ giành một HCĐ đồng đội nữ 10m súng ngắn. Trịnh Thu Vinh vào chung kết 25m súng ngắn nữ nhưng xếp thứ tư, trong khi các xạ thủ được kỳ vọng khác không có huy chương cá nhân. So với thành tích 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ ở Asiad 19, đây là bước lùi đáng chú ý của đội tuyển.

Điền kinh chỉ giành một huy chương, HCĐ ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp với thành tích 3 phút 14 giây 54. Dù vậy, đây cũng là kết quả tốt hơn ở Asiad 19 khi điền kinh "trắng tay" tại Hàng Châu.

Trong khi đó, rowing đóng góp bốn HCĐ. Đây là kết quả đáng ghi nhận về nỗ lực và khả năng cạnh tranh của các tay chèo, thậm chí nhiều hơn một HCĐ so với kỳ Asiad trước, nhưng vẫn chưa có tấm vàng như kỳ vọng. Hai môn cùng cho thấy Việt Nam có thể góp mặt trên bục nhận huy chương, song việc đi từ cạnh tranh đến chiến thắng cao nhất vẫn là một khoảng cách cần giải quyết.

Thể thao điện tử giành hai HCĐ, trong đó đội Liên Minh Huyền Thoại cải thiện thành tích từ vị trí thứ tư ở Asiad 19 lên bục huy chương tại Nagoya. Đây là tín hiệu tích cực, nhưng cũng cho thấy kỳ vọng HCV ở một đấu trường còn mới với thể thao Việt Nam cần được đặt trên cơ sở đánh giá sát hơn về tương quan lực lượng. Taekwondo thực tế ảo cũng đem về HCB, song thành tích ấy không thể thay thế mục tiêu vàng ở những nội dung khác của môn võ này.

Nhìn tổng thể, 19 HCĐ cho thấy đoàn Việt Nam có nhiều VĐV và đội tuyển đủ sức cạnh tranh ở cấp châu lục. Tuy nhiên, cả ba HCV lại tập trung ở cầu mây và karate, trong khi những môn được kỳ vọng như bắn súng, điền kinh, rowing và thể thao điện tử không có nhà vô địch.

Kết quả ấy đặt ra yêu cầu rà soát kỹ hơn cách dự báo huy chương: xác định rõ nội dung nào có khả năng tranh vàng, khoảng cách chuyên môn còn lại là bao nhiêu và nguồn lực cần được duy trì qua những chu kỳ nào.

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#Thể thao Việt Nam #Asiad 2029 #Huy chương #Cầu mây #Karate #Thể thao

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