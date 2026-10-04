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Tây Ban Nha nhẹ nhàng hạ gục CH Séc, kéo dài kỷ lục bất bại

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển Tây Ban Nha tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng A3 UEFA Nations League sau chiến thắng 3-1 trước Cộng hòa Séc trên sân nhà. Kết quả này đồng thời giúp La Roja nối dài kỷ lục bất bại trong 90 phút thi đấu chính thức lên con số 41 trận liên tiếp (31 thắng, 10 hòa).

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Trở lại thành phố Oviedo để thi đấu một trận quốc tế lần đầu tiên sau 11 năm, Tây Ban Nha tràn đầy tự tin đánh bại đối thủ khi CH Séc vốn đang trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Đúng như dự đoán, đội chủ nhà tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và nhanh chóng có được phần thưởng ở phút thứ 6.

Tài năng trẻ Lamine Yamal vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ từ cự ly chừng 16 mét đưa bóng vào góc xa, đánh dấu trận thứ 3 liên tiếp "nổ súng" cho đội tuyển quốc gia. Anh cũng vươn lên đồng dẫn đầu danh sách vua phá lưới cùng 4 bàn như Harry Kane.

Bàn thắng mở tỷ số sớm giúp Tây Ban Nha hưng phấn dồn ép trong 20 phút đầu. Thủ thành Antonin Kinsky của CH Séc đã phải liên tục trổ tài cứu thua trước các cú dứt điểm nguy hiểm của Dani Olmo, Alex Baena và Pedri.

Dù đội khách nỗ lực siết lại đội hình để ngăn chặn đà hưng phấn của đối thủ, song Tây Ban Nha vẫn tìm được bàn nhân đôi cách biệt ở phút 35. Tận dụng tình huống bóng bật ra lộn xộn trong vòng cấm, tiền vệ Rodri nhanh chân vung chân dứt điểm hiểm hóc vào góc cao khung thành.

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Khoảnh khắc Yamal ghi bàn vào lưới CH Séc

Bước sang hiệp hai, HLV De la Fuente chủ động rút cả Lamine Yamal lẫn Baena ra nghỉ nhằm giữ sức cho màn so tài kế tiếp với Croatia. Dù vẫn nắm quyền kiểm soát bóng, nhưng sức ép của đội chủ nhà dần giảm sút. Phía bên kia, CH Séc không hề buông xuôi và sự kiên cường của họ đã được đền đáp ở phút 69. Từ đường kiến tạo của Adam Hlozek, Jiri Slama tung cú sút chìm hiểm hóc vào góc lưới, nhen nhóm hy vọng lội ngược dòng cho đội khách.

Bàn gỡ tiếp thêm tinh thần giúp CH Séc vùng lên mạnh mẽ trong 15 phút cuối trận. Cầu thủ vào sân thay người Ryan Naderi thậm chí đã đưa được bóng vào lưới Tây Ban Nha ở cự ly gần, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi trước đó. Sự máu lửa quá mức khiến Ladislav Krejci bên phía CH Séc phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 85 sau pha phạm lỗi thô bạo với Roberto Fernandez.

Tây Ban Nha dễ dàng thiết lập lại thế trận và đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của đối thủ. Phút thi đấu chính thức cuối cùng, Mikel Merino chớp thời cơ dứt điểm uy lực cận thành, ấn định thắng lợi chung cuộc 3-1 và giúp La Roja bảo toàn thành tích toàn thắng tuyệt đối. Họ đang tạm dẫn đầu với 9 điểm, hơn Anh 3 điểm trong khi CH Séc toàn thua 3 trận và chưa có điểm nào.

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#Yamal #Tây Ban Nha #CH Séc #Nations League #bóng đá quốc tế #kỷ lục bất bại #La Roja

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