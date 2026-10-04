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Thể thao

HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận Malaysia chịu áp lực lớn trước màn tái đấu Việt Nam

Kiều Khanh

TPO - Sau cú hụt chung kết đầy cay đắng, Malaysia sẽ phản ứng thế nào khi tiếp tục phải chạm trán Việt Nam? HLV Tan Cheng Hoe hiểu rằng các học trò cần nhanh chóng lấy lại sự tự tin nếu không muốn khép lại giải đấu trong thất vọng.

Không thể góp mặt ở trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 dù từng đứng trước cơ hội rất lớn, đội tuyển Malaysia đang phải nhanh chóng ổn định tinh thần trước cuộc đối đầu Việt Nam ở trận tranh hạng ba. HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận thất vọng vẫn còn hiện hữu, nhưng toàn đội không được phép để điều đó ảnh hưởng đến màn trình diễn sắp tới.

Trả lời phỏng vấn báo chí Malaysia ngày 3/10 tại Jakarta, HLV Tan Cheng Hoe nói: "Tôi nghĩ, chúng ta phải chấp nhận thực tế là đội đã không giành được quyền vào chung kết. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng tôi đã chơi rất tốt trong ba trận đấu vừa qua; đội vừa giữ sạch lưới lại vừa ghi được nhiều bàn thắng. Đó là tín hiệu tích cực cho đội tuyển quốc gia và như tôi đã nói, chúng tôi cần tiếp tục tiến bước và tập trung vào những gì đang chờ đợi phía trước".

Malaysia từng tạo ra lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng A. Chiến thắng 6-0 trước Singapore ở lượt trận cuối giúp thầy trò Tan Cheng Hoe có 7 điểm cùng hiệu số +9. Tuy nhiên, Indonesia đánh bại Bangladesh với tỷ số 9-2, qua đó vượt lên nhờ chỉ số phụ và giành quyền vào chung kết.

Chiến thắng 6-0 trước Singapore không thể giúp Malaysia lọt vào trận chung kết.
Chiến thắng 6-0 trước Singapore không thể giúp Malaysia lọt vào trận chung kết.

Sau khi chứng kiến Indonesia ghi thêm hai bàn trong thời gian bù giờ, sự hụt hẫng nhanh chóng xuất hiện trong nội bộ đội bóng. Chính vì vậy, nhiệm vụ trước mắt của HLV Tan Cheng Hoe là giúp các học trò gạt bỏ tâm lý thất vọng để hướng tới trận đấu cuối cùng của giải. Nhà cầm quân người Malaysia cho rằng đội bóng cần xem cuộc chạm trán Việt Nam như một trận đấu quan trọng thay vì coi đây chỉ là màn tranh hạng ba. Ông đánh giá đối thủ có khả năng tổ chức tốt ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự, đồng thời nhắc các học trò phải duy trì sự tập trung và thi đấu với tinh thần đoàn kết.

HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ thêm: "Bây giờ là lúc chúng tôi tập trung vào trận tranh hạng ba. Chúng tôi cần phải tăng cường và duy trì sự ổn định vì đối thủ tiếp theo của chúng tôi, Việt Nam, là một đội bóng đáng gờm với tổ chức chiến thuật vững chắc cả tấn công và phòng thủ".

Đây cũng là thử thách không nhỏ bởi Malaysia vừa trải qua những biến động về lực lượng. Đội trưởng Dion Cools sẽ không góp mặt do phải trở về giải quyết việc gia đình, trong khi Faisal Halim trước đó đã dính chấn thương. Hai sự vắng mặt này khiến hàng thủ và sức tấn công của Harimau Malaya đều chịu ảnh hưởng. Ở tuyến phòng ngự, Ubaidullah Shamsul nhiều khả năng được trao cơ hội thay Dion Cools. Daniel Ting, Brad Tapp và Corbin-Ong cũng được kỳ vọng tạo thành bộ tứ án ngữ trước khung thành Malaysia.

Đội trưởng Dion Cools vắng mặt trong trận đấu với Việt Nam.
Đội trưởng Dion Cools vắng mặt trong trận đấu với Việt Nam.

Dẫu vậy, Malaysia vẫn có điểm tựa khi Bergson đang đạt phong độ cao. Tiền đạo này đã ghi 4 bàn tại giải đấu, trong đó có cú hat-trick vào lưới Singapore. Sự trở lại của Bergson có thể mang đến thêm phương án cho hàng công Malaysia trong cuộc đối đầu Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam chắc chắn là đối thủ khiến Malaysia phải dè chừng. Hai đội từng chạm trán nhau ở bán kết ASEAN Cup hồi tháng 8 và Việt Nam giành chiến thắng trong cả hai lượt trận với cùng tỷ số 2-0.

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#HLV Tan Cheng Hoe #Malaysia #Việt Nam #Malaysia vs Việt Nam #FIFA ASEAN Cup #FIFA ASEAN Cup 2026 #HLV Kim Sang-sik

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