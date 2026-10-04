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Nhận định Hà Lan vs Serbia, 01h45 ngày 5/10: Bắt nạt kẻ yếu

Kiều Khanh

TPO - Nhận định bóng đá Hà Lan vs Serbia, bảng A2 League A UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hà Lan trở lại Eindhoven với mục tiêu giành trọn 3 điểm, trong khi Serbia đang khát điểm sau chuỗi trận thua đáng thất vọng. Liệu Oranje có tận dụng được lợi thế sân nhà để tiếp tục đà thăng hoa?

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Nhận định Hà Lan vs Serbia

Sau 3 lượt trận, Hà Lan có 5 điểm và đứng thứ hai, kém Hy Lạp 2 điểm. HLV Xavi Hernandez đã giúp Hà Lan duy trì thành tích bất bại sau 3 trận đầu tiên, nhưng màn trình diễn của Oranje vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. Trong trận đấu với Hy Lạp, Oranje rơi vào tình thế khó khăn khi bị dẫn 0-2 sau hiệp một nhưng đã vùng lên mạnh mẽ để giành lại 1 điểm.

Trận đấu với Serbia vì thế mang ý nghĩa quan trọng. Hà Lan cần một màn trình diễn chủ động hơn ngay từ những phút đầu thay vì tiếp tục để đối thủ tạo ra áp lực rồi mới tìm cách sửa sai. Lợi thế sân nhà tiếp thêm tự tin cho Oranje .Theo thống kê từ Flashscore, Oranje đã trải qua 10 trận đấu quốc tế chính thức liên tiếp trên sân nhà mà không thua, trong đó có 6 chiến thắng và 4 trận hòa. Đặc biệt, Hà Lan đã không thất bại trong một trận đấu quốc tế chính thức tại Eindhoven trong hơn 35 năm.

Không chỉ có lợi thế về khán giả, Hà Lan còn đang sở hữu sự ổn định nhất định trên sân nhà. Khi có thể đẩy cao đội hình và kiểm soát bóng từ sớm, Oranje thường tạo ra sức ép đáng kể lên phần sân đối phương. Điều đó càng có ý nghĩa khi Serbia đang gặp vấn đề trong khả năng chống đỡ những đợt tấn công liên tục.

Trái ngược với Hà Lan, Serbia bước vào trận đấu với tâm lý nặng nề. Đội bóng của HLV Veljko Paunovic đã thua cả 3 trận đầu tiên tại Nations League. Chuỗi trận thất vọng ấy đã đẩy Serbia xuống cuối bảng với 0 điểm và hiệu số 2-6. Đáng lo hơn, đây không phải vấn đề chỉ xuất hiện trong một vài trận đấu. Serbia đã thua 5 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Chiến thắng gần nhất của họ đến từ trận giao hữu với Saudi Arabia hồi tháng 3, trong khi lần gần nhất Serbia thắng một trận đấu chính thức là trước Latvia vào tháng 11/2025.

Hàng công cũng đang khiến đội bóng này đau đầu. Serbia chỉ ghi được 5 bàn trong 7 trận gần nhất, trong khi nhận tới 18 bàn thua trong quãng thời gian đó. Một đội bóng đang gặp khó khăn ở cả hai đầu sân sẽ phải đối mặt với thử thách rất lớn khi làm khách trước Hà Lan.

Nếu có một khu vực mà Hà Lan có thể tìm cách khai thác, đó chính là hệ thống phòng ngự của Serbia. Hà Lan đang sở hữu nhiều phương án tấn công. Oranje có thể đưa bóng xuống hai biên, khai thác tốc độ của các cầu thủ chạy cánh hoặc tìm cách xuyên qua khu vực trung lộ với những tiền vệ có khả năng xâm nhập vòng cấm. Sự trở lại của Tijjani Reijnders trong đội hình xuất phát cũng là điều đáng chờ đợi. Tiền vệ này vừa ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Hà Lan trước Hy Lạp và được đánh giá cao ở khả năng xâm nhập vòng cấm và ghi bàn

Trong cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội, Hà Lan đã đánh bại Serbia 2-1. Họ chắc chắn sẽ muốn tránh lặp lại kịch bản cũ, nhưng những con số về phong độ hiện tại không mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Hà Lan đang có nhiều lợi thế trước trận đấu này: dàn cầu thủ chất lượng hơn, phong độ ổn định hơn, lợi thế sân nhà và khả năng tạo sức ép được đánh giá cao. Chuỗi 5 thất bại liên tiếp cùng hiệu suất phòng ngự không tốt khiến nhiệm vụ giành điểm tại Eindhoven của Serbia trở nên khó khăn hơn.

Phong độ, lịch sử đối đầu Hà Lan vs Serbia

Phong độ của Hà Lan trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của Hà Lan trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của Serbia trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của Serbia trong 5 trận đấu gần nhất.
Thành tích đối đầu giữa Hà Lan và Serbia.
Thành tích đối đầu giữa Hà Lan và Serbia.

Thông tin lực lượng Hà Lan vs Serbia

Hà Lan thiếu Jan Paul van Hecke, Cody Gakpo và Brian Brobbey do chấn thương.

Serbia không có sự phục vụ của Ivanovic, Milenkovic, Milosavljevic và Milosevic.

Đội hình dự kiến Hà Lan vs Serbia

Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Jurrien Timber, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Veerman; Summerville, Reijnders, Noa Lang; Meerdink.

Serbia: Petkovic; Nedeljkovic, Erakovic, Gudelj, Babic, Kostic; Zivkovic, Maksimovic, Dzodic, Tadic; Jovic.

Dự đoán tỷ số Hà Lan 3-0 Serbia

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