Thể thao Việt Nam cán đích vị trí 20 Asiad, đứng thứ 5 Đông Nam Á

TPO - Khép lại Asiad 20 tại Aichi-Nagoya, đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp và xếp thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á, không đạt mục tiêu đề ra về số lượng HCV.
TPO - Hôm nay, Đại hội Thể thao châu Á Aichi-Nagoya 2026 chính thức khép lại sau chuỗi ngày tranh tài sôi nổi và kịch tính. Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã xướng tên gương mặt xuất sắc nhất giải đấu (MVP): Đó là "tia chớp" điền kinh Thái Lan - Puripol Boonson và VĐV bơi lội người Trung Quốc - Yu Zidi.
TPO - Việt Nam thường đạt thứ hạng tốt ở SEA Games nhưng gặp nhiều thách thức hơn tại sân chơi châu lục. Ngay trước khi Asiad 20 khép lại, lãnh đạo đoàn Thể thao Việt Nam đã "điểm mặt, gọi tên" những vấn đề cốt lõi.
TPO - Đã đến lúc thể thao Việt Nam bắt buộc phải thay đổi, đó là quan điểm của chuyên gia Dương Đức Thuỷ-nguyên Trưởng bộ môn Tổng cục TDTT (cũ) trong cuộc trao đổi với Tiền Phong sau Asiad 20. Theo ông Dương Đức Thuỷ, nguồn lực đầu tư không thể mở rộng mãi, nhưng người giỏi chuyên môn và quản lý của ngành thể thao phải được tạo điều kiện làm việc để đạt hiệu quả tối đa.
TPO - Sau những tiếc nuối tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam bước vào trận tranh hạng ba ngày mai với mục tiêu khép lại hành trình bằng một chiến thắng danh dự. Phía trước đội là một Malaysia phiên bản lợi hại hơn trong khi HLV Kim Sang-sik lại ít lựa chọn hơn nơi tuyến phòng ngự.
TPO - Nhận định bóng đá Hà Lan vs Serbia, bảng A2 League A UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hà Lan trở lại Eindhoven với mục tiêu giành trọn 3 điểm, trong khi Serbia đang khát điểm sau chuỗi trận thua đáng thất vọng. Liệu Oranje có tận dụng được lợi thế sân nhà để tiếp tục đà thăng hoa?
TPO - Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs Na Uy, 01h45 ngày 5/10, lượt trận thứ tư bảng 4 League A UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Bồ Đào Nha đang toàn thắng và có thể sớm cầm chắc vé vào tứ kết, nhưng Na Uy vừa thua họ 1-2 ở Oslo bất chấp chỉ số bàn thắng kỳ vọng vượt trội, nên trận này mang màu sắc của một cuộc phục thù.
TPO - Đội tuyển Anh vừa tạo nên trận thắng đậm nhất lịch sử trước một đối thủ trong Top 50 FIFA khi hủy diệt Croatia 7-0 ngay trên sân khách tại bảng A3 UEFA Nations League. Cú đúp của Harry Kane cùng Bukayo Saka đã biến chuyến làm khách ở Rijeka thành màn phô diễn sức mạnh vượt trội của thầy trò Thomas Tuchel.
TPO - Đội tuyển Tây Ban Nha tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng A3 UEFA Nations League sau chiến thắng 3-1 trước Cộng hòa Séc trên sân nhà. Kết quả này đồng thời giúp La Roja nối dài kỷ lục bất bại trong 90 phút thi đấu chính thức lên con số 41 trận liên tiếp (31 thắng, 10 hòa).
TPO - Đoàn Thể thao Việt Nam khép lại Asiad 20 với 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, chưa đạt mức chỉ tiêu tối thiểu 4 HCV đề ra. Cầu mây và karate mang về toàn bộ HCV, trong khi nhiều môn được kỳ vọng chưa thể chuyển hóa cơ hội thành chức vô địch.
TPO - Sau bốn năm rời xa đấu trường thành tích cao, Nguyễn Thị Ánh Viên tái xuất ở Giải bơi - lặn tiền Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 và vô địch cả bốn nội dung đăng ký. Cô cho biết tình yêu với bơi lội là động lực đưa mình trở lại đường đua xanh.
Đầu tháng 1/2027, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ chính thức tiến hành Đại hội khóa X (nhiệm kỳ 2026 - 2030) - sự kiện được ví như "Hội nghị Diên Hồng"quyết định vận mệnh của môn thể thao vua trong 4 năm tới. Nhân cột mốc mang tính bước ngoặt này, bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai), một người đầy nhiệt huyết với bóng đá nước nhà đã đưa ra những góc nhìn cực kỳ táo bạo, hiến kế những giải pháp đột phá cho bộ máy thượng tầng của VFF trong nhiệm kỳ mới.
TPO - Malaysia sẽ không có đội trưởng Dion Cools ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 với Việt Nam, sau khi trung vệ này rời đội vì việc cá nhân cần giải quyết khẩn cấp.
TPO - Hai pha lập công của Matthew Orr và Everton Camargo giúp Hồng Kông Trung Quốc đánh bại Campuchia và chạm tay vào danh hiệu FIFA ASEAN Challenge Cup 2026 ngay trên sân nhà.
TPO - Golfer người Hàn Quốc Tom Kim giành chiến thắng với cách biệt ba gậy ở nội dung cá nhân nam tại Asiad 20, qua đó được miễn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quân sự. Anh vẫn phải tham gia khóa huấn luyện quân sự cơ bản kéo dài chưa đầy một tháng.
TPO - Trên trang chủ FIFA, Williams Minh Hoàng vừa có những chia sẻ đáng chú ý. Anh nhấn mạnh lòng biết ơn khi được khoác lên mình màu áo đỏ, đồng thời quyết tâm giúp đội tuyển Việt Nam hạ Malaysia để thắng trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026.
TPO - Bàn thắng duy nhất của Oem Ji-sung trong hiệp 2 đã giúp U23 Hàn Quốc vượt qua chủ nhà U23 Nhật Bản, bảo vệ thành công tấm HCV Asiad và cũng là lần thứ 4 liên tiếp đăng quang đại hội.