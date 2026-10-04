Tranh cãi ở Asiad 20: VĐV Thái Lan có 2 HCV vẫn giành danh hiệu xuất sắc nhất đại hội

TPO - Hôm nay, Đại hội Thể thao châu Á Aichi-Nagoya 2026 chính thức khép lại sau chuỗi ngày tranh tài sôi nổi và kịch tính. Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã xướng tên gương mặt xuất sắc nhất giải đấu (MVP): Đó là "tia chớp" điền kinh Thái Lan - Puripol Boonson và VĐV bơi lội người Trung Quốc - Yu Zidi.

Boonson phá kỷ lục tại Asiad 20

Giải thưởng MVP của OCA là sự tôn vinh danh giá dành riêng cho những vận động viên nam và nữ có màn trình diễn mang tính đột phá phi thường, đi kèm phần thưởng trị giá 25.000 USD cho mỗi cá nhân.

Hội đồng bình chọn năm nay quy tụ 5 thành viên uy tín. Các lá phiếu được cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên tiêu chí khắt khe: khả năng phá vỡ kỷ lục thế giới, kỷ lục châu Á, kỷ lục đại hội cũng như tổng số huy chương vàng đạt được. Vượt qua hàng loạt ngôi sao lớn, Yu Zidi và Boonson đã nhận số phiếu áp đảo để bước lên bục vinh quang cao nhất về mặt cá nhân dành cho VĐV nữ hay nhất và VĐV nam hay nhất.

Điểm nhấn lớn nhất đại hội thuộc về Yu Zidi khi cô đi vào lịch sử với tư cách vận động viên trẻ tuổi nhất từng giành danh hiệu MVP tại một kỳ Asiad. Mới 13 tuổi và lần đầu tiên bước ra vũ đài châu lục, song kình ngư nhí Trung Quốc đã thể hiện bản lĩnh thi đấu phi thường trên đường đua xanh.

Cô xuất sắc thâu tóm trọn vẹn 3 huy chương vàng ở các nội dung: 400m hỗn hợp cá nhân, 200m bướm và 200m hỗn hợp cá nhân. Đáng nể hơn, Yu Zidi đã liên tiếp xô đổ hai kỷ lục châu Á ở cự ly 200m bướm và 200m hỗn hợp cá nhân, đồng thời phá sâu kỷ lục Asiad ở cự ly 400m hỗn hợp cá nhân, khiến giới chuyên môn quốc tế phải ngả mũ thán phục.

Zhang Zhanshuo giành tới 7 HCV tại Asiad 20

Ở hạng mục nam, chân chạy người Thái Lan Boonson giành 2 HCV. Ngay từ vòng bán kết 100m nam, anh đã gây sốc khi phá vỡ kỷ lục đại hội từng thuộc về tượng đài Su Bingtian. Đến vòng chung kết, Boonson tiếp tục bùng nổ khi cán đích với thông số ngoạn mục 9,90 giây, một lần nữa tự xô đổ kỷ lục vừa lập để bước lên bục cao nhất.

Cơn lốc mang tên Boonson chưa dừng lại ở đó. Tại chung kết cự ly 200m nam, anh san bằng kỷ lục châu Á do Xie Zhenye nắm giữ để đoạt tấm huy chương vàng thứ hai, trước khi khép lại kỳ đại hội rực rỡ bằng chiếc huy chương bạc ở nội dung tiếp sức 4×100m hỗn hợp. Việc Boonson được lựa chọn là quyết định gây tranh cãi khi anh “chỉ” giành 2 HCV, thua xa hàng loạt VĐV Trung Quốc như Yu Yiting (5 HCV), Sheng Lihao (4 HCV) và đặc biệt là Zhang Zhanshuo (7 HCV).

Các báo Trung Quốc đều tỏ ra không phục trước lựa chọn của ban tổ chức. Tờ Sohu nhấn mạnh: “Tiêu chí đánh giá bao gồm: liệu kỷ lục thế giới/kỷ lục châu Á/kỷ lục Đại hội có bị phá vỡ hay không, và tổng số huy chương vàng giành được tại Đại hội. Theo tiêu chí này, Zhang Zhanshuo không thể không giành chiến thắng khi anh vừa giành nhiều HCV nhất, vừa phá kỷ lục ở đường đua 400 mét”.