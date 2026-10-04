Chanathip Songkrasin: Tôi đã chờ đợi cơ hội đấu Indonesia phiên bản mạnh nhất từ rất lâu rồi

TPO - Phòng họp báo ở sân Bung Karno (Jakarta) trở nên nóng hơn bao giờ hết khi buổi gặp gỡ truyền thông trước thềm trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 chính thức diễn ra. Tại đây, Chanathip Songkrasin đã gửi đi một thông điệp đanh thép trước cuộc thư hùng đỉnh cao giữa Thái Lan và Indonesia.

"Toàn đội đã sẵn sàng cho một màn so tài đỉnh cao. Chúng tôi biết rõ sức ép nghẹt thở từ khán đài Jakarta, nhưng từng cầu thủ Thái Lan đã chuẩn bị với hơn 100% tinh thần lẫn thể lực. Bầu không khí thù địch ấy càng tiếp thêm động lực để chúng tôi chứng tỏ bản lĩnh", Chanathip nhấn mạnh.

"Đây là kỳ FIFA ASEAN Cup đầu tiên được FIFA chính thức công nhận, vì vậy giá trị danh hiệu mang ý nghĩa lịch sử. Các đội tuyển đều mang đến binh hùng tướng mạnh nhất. Mục tiêu cao nhất của tôi, ban huấn luyện và các đồng đội không gì khác ngoài việc khắc tên mình lên chiếc cúp vô địch đầu tiên này.

Chúng tôi đã chờ đợi trận đấu đỉnh cao với đội hình mạnh nhất của Indonesia từ rất lâu rồi. Một chiến thắng trước chủ nhà không chỉ đem về vinh quang tức thì, mà còn tạo bước đà tâm lý hoàn hảo cho Asian Cup sắp tới, đồng thời đền đáp niềm tin của người hâm mộ nước nhà".

Đúng như tiền vệ 33 tuổi này nhấn mạnh, việc Thái Lan gặp Indonesia ở thời điểm hiện tại mang ý nghĩa rất lớn. Nó không chỉ định đoạt nhà vua mới của bóng đá Đông Nam Á mà đây còn là cuộc thử sức giữa 2 đội trước thềm Asian Cup 2027. Tại VCK vào tháng 1 năm sau, họ sẽ chung bảng đấu. Với việc trong bảng có Nhật Bản thì Thái Lan và Indonesia gần như chắc chắn sẽ phải loại nhau từ sớm. Vì vậy mà trong lần gặp gỡ ở FIFA ASEAN Cup 2026, ít nhiều thì cả 2 cũng sẽ biết được lối chơi của đối thủ để chuẩn bị cho cuộc chiến một mất một còn ở Cúp châu Á.

Chanathip trong trận thắng Indonesia ở chung kết AFF Cup 2020

Trong buổi họp báo, Chanathip cũng đánh giá về sự thay đổi của đối thủ sau nhiều năm. Anh dành sự tôn trọng lớn cho chiến lược phát triển của bóng đá xứ vạn đảo: "Lần gần nhất chúng tôi gặp Indonesia có lẽ đã từ 3–4 năm trước. Hiện tại, bóng đá ASEAN đều tiến bộ vượt bậc, riêng Indonesia sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch và gốc Âu chất lượng, đang chinh chiến ở các giải đấu đỉnh cao. Họ có nền tảng thể lực phi thường cùng tư duy kỹ chiến thuật sắc bén".

Dẫu vậy, ánh mắt của nhạc trưởng Thái Lan vẫn ánh lên niềm khao khát: "Nhưng chúng tôi muốn chiến thắng, chúng tôi muốn mang vinh quang về cho NHM Thái Lan để thắp lên niềm tin và giúp nền bóng đá tạo nên cú hích".

Trước trận chung kết, Thái Lan vẫn nắm lợi thế lớn về đối đầu. 7 lần gặp gỡ gần nhất Thái Lan không thua Indonesia trận nào, thắng 4 trong số này. Đã 10 năm qua Voi chiến chưa bao giờ trắng tay trước Garuda. Các tỷ số 2-0, 3-0 hay 4-0 từng thiết lập trước Indonesia giúp đội tuyển của Chanathip tự tin trong lần gặp gỡ đội hình mạnh nhất lịch sử của Indonesia.