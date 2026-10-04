Bứt phá kỷ lục tại giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 5

Hơn 14.500 vận động viên đến từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ đã hòa chung nhịp chạy tạo nên không khí bùng nổ đầy ấn tượng tại Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 5. Từ kỷ lục Marathon nữ mới được thiết lập đến hàng nghìn cột mốc cá nhân được chinh phục, những bước chân trên cung đường biểu tượng của Thủ đô không chỉ tạo nên một mùa giải truyền cảm hứng mà còn tiếp tục hành trình nối liền di sản, văn hóa và giá trị cộng đồng bền vững, lan tỏa hình ảnh Thủ đô nghìn năm văn hiến và không ngừng chuyển động đến bạn bè quốc tế.

Kỷ lục Marathon nữ của giải thuộc về vận động viên Việt Nam Phạm Thị Hồng Lệ với thành tích 02 giờ 50 phút 41 giây. Chiến thắng bất ngờ của Saeki Makino (Nhật Bản) tại cự ly Bán Marathon cùng sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của các vận động viên quốc tế tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng, thu hút và vị thế Giải chạy biểu trưng của Thủ đô.



Vận động viên Việt Nam Phạm Thị Hồng Lệ với thành tích 02 giờ 50 phút 41 giây phá kỷ lục cự ly Marathon nữ tại Mùa thứ 5.

[Saeki Makino (Nhật Bản) chiến thắng bất ngờ tại cự ly Bán Marathon]

Xác lập kỷ lục mới, bứt phá tinh thần vượt trội

Mùa giải thứ 5 tiếp tục chứng kiến những cuộc cạnh tranh chất lượng ở cả bốn cự ly marathon, bán marathon,10km và 5km. Hàng loạt thành tích nổi bật và những cột mốc mới tiếp tục được thiết lập.

Tại cự ly Marathon nam 42km, vận động viên Huỳnh Anh Khôi xuất sắc giành ngôi vô địch, về nhì là Tesfaye Keress (Ethiopia), trong khi Đặng Anh Quyết ở vị trí thứ ba. Ở nội dung Marathon nữ, các vận động viên Việt Nam đã tạo nên dấu ấn đặc biệt với Phạm Thị Hồng Lệ thiết lập kỷ lục mới, theo sát ở vị trí thứ 2 là Doãn Thị Oanh. Vị trí thứ 3 đã thuộc về vận động viên đến từ Ethiopia Marta Tinsae Birehan.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hà Nội và Bà Thái Minh Diễm Tú – Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank, đại diện Ban tổ chức trao giải chung cuộc Marathon nam.

Vận động viên Huỳnh Anh Khôi xuất sắc giành ngôi vô địch cự ly Marathon nam

Vận động viên Ethiopia Tesfaye Keress về nhì

﻿ở cự ly Marathon nam

Vận động viên Đặng Anh Quyết ở vị trí thứ ba cự ly Marathon nam

Vận động viên Đặng Anh Quyết (Nam Định, SN 1990) chia sẻ: "Tôi đặt mục tiêu vào Top 5 và xây dựng chiến thuật dựa trên tương quan lực lượng của nhóm cạnh tranh trực tiếp. Ở những kilomet cuối, khi đối thủ xuống nhịp, tôi quyết định tăng tốc, bỏ xa đối thủ để vươn lên vị trí Top 3 chung cuộc. Điều đặc biệt của Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mang lại không nằm ở thứ hạng. Đó là tinh thần kỷ luật, sự kiên định và niềm tin rằng mỗi ngày đều có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Dù đã nhiều lần chạy qua những cung đường di sản, công trình biểu tượng của Thủ đô, tôi vẫn muốn chậm lại để cảm nhận và lưu giữ những khoảnh khắc rất riêng cùng thành phố.”



Ban tổ chức trao giải chung cuộc Marathon nữ

Hành trình nối liền di sản, văn hóa và giá trị cộng đồng

Mùa giải 2026, Ban tổ chức đã đặc biệt thiết kế cung đường đưa vận động viên đi qua những địa danh ấn tượng của Hà Nội, từ Hồ Gươm, Cột Cờ, Lăng Bác, những tuyến phố cũ, phố cổ đến cầu Long Biên, cầu Nhật Tân, cầu Đông Trù và đê sông Hồng. Mỗi địa danh là một dấu ấn, nối liền những giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc của thành phố trong một hành trình khám phá thú vị.

Hành trình nối liền di sản

Bên cạnh đường chạy, Làng Marathon Expo tại Vinhomes Riverside Long Biên tiếp tục là điểm nhấn của mùa giải thứ 5 khi thu hút kỷ lục tới hơn 40.000 lượt người tham gia trong ba ngày từ 2-4/10, với sự hiện diện của 30 gian hàng và khu trải nghiệm cùng hàng loạt hoạt động tương tác, chăm sóc sức khỏe, công nghệ và giải trí. Những điểm chạm đa dạng, công tác tổ chức bài bản cùng quà tặng hấp dẫn từ các thương hiệu adidas, Techcom Life, Techcom Insurance, Chương trình khách hàng thân thiết Techcombank OneU… đã góp phần thu hút sự tham gia và đánh giá cao của vận động viên.

Làng Marathon Expo tại Vinhomes Riverside Long Biên thu hút kỷ lục tới hơn 40.000 lượt người tham gia trong ba ngày từ 2-4/10

Trong khuôn khổ Lễ trao giải, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hà Nội, cho biết: " Giải đấu đã trở thành một giải truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội. Năm nay, giải phát triển rất tốt về quy mô, với số lượng vận động viên lên tới gần 15.000 người, lớn nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, giải có sự tham gia của các vận động viên quốc tế và các vận động viên đến từ các tỉnh, thành trong cả nước, góp phần lan tỏa tinh thần sống khỏe, phát triển bền vững”.

Với việc đầu tư đáp ứng tiêu chuẩn cao về chất lượng chuyên môn, đảm bảo an ninh, an toàn trên đường chạy, các vận động viên ngày lập tức đã bày tỏ thích thú và hào hứng đón chờ mùa tiếp theo.

Bà Anh Võ, Tổng Giám đốc công ty Sunrise Events Vietnam, chia sẻ: “Mỗi khi chinh phục một thử thách mới, vận động viên sẽ nhận ra bản thân còn có thể tiến xa đến đâu. Đó chính là cơ hội và giá trị mà Sunrise Events Vietnam nhìn thấy cũng như mong muốn tiếp tục phát huy. Chúng tôi đặt mục tiêu truyền cảm hứng để 100 triệu người Việt phát huy tối đa tiềm năng thông qua thể thao và những thói quen sống khỏe mạnh. Tại Hà Nội, điều đó có nghĩa là xây dựng một sự kiện thể thao cộng đồng mà mọi người mong muốn tham gia, phát triển những cộng đồng giúp họ duy trì hoạt động thể thao quanh năm, đồng thời thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác nhằm tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp địa phương và thu hút du khách đến với thành phố. Cùng chính quyền Thành phố Hà Nội, Techcombank và các đối tác, chúng tôi mong muốn tiếp tục phát huy và mở rộng những giá trị ấy trong năm mùa giải tiếp theo. Thước đo lâu dài cho thành công của giải sẽ nằm ở những giá trị mà mỗi người mang theo và tiếp tục duy trì trong cuộc sống sau khi bước qua vạch đích.”

Trong dòng chảy phát triển của một Việt Nam đang vươn mình, nơi bản sắc văn hóa được gìn giữ song hành cùng khát vọng hội nhập, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò là điểm hội tụ của những kết nối toàn cầu. Mỗi bước chạy mang theo một câu chuyện riêng, nhưng cùng hòa vào nhịp chuyển động chung của một thành phố giàu bản sắc và một cộng đồng đang cùng tiến về phía trước.