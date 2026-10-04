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Thể thao

Lộ diện dàn quán quân Siêu giải Pickleball Đồng đội 3 miền 2026

PV

Negin Pickleball xưng vương Seri A, Leopard 2 thâu tóm ngôi đầu Seri B trong ngày bế mạc giải đấu quy mô bậc nhất năm 2026 diễn ra tại Hà Nội.

Sau những ngày tranh tài sôi nổi và kịch tính tại Thủ đô Hà Nội, siêu Giải Pickleball Đồng đội 3 miền 2026 - Grand K Hotel Suites Hanoi Championship chính thức hạ màn và gọi tên những chủ nhân xứng đáng nhất cho các danh hiệu cao quý ở từng bảng đấu.

Ở nội dung cao nhất Seri A, đội Negin Pickleball đã xuất sắc vượt qua các đối thủ nặng ký để bước lên ngôi vị cao nhất. Bám đuổi quyết liệt và cán đích ở vị trí Á quân là đội CM Sport, trong khi hai đại diện Nam Định và Long Vĩ đồng giải Ba.

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Các khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng đầy cảm xúc.

Tại bảng Seri B, chiếc cúp Vô địch danh giá thuộc về Leopard 2 sau màn trình diễn bản lĩnh và thuyết phục. Giải Nhì thuộc về tập thể SPIN Master, còn hai đội Grand K và VST Pickleball cùng chia sẻ vị trí đồng hạng Ba.

Bên cạnh những màn tranh tài nảy lửa của các đội tuyển, nội dung Lãnh đạo cũng tạo nên điểm nhấn hấp dẫn. Cặp đôi Trọng Vĩnh - Tuyết Anh đã có màn phối hợp ăn ý để giành giải Nhất chung cuộc. Giải Nhì thuộc về đôi Văn Thu - Vinh Glory. Hai vị trí đồng giải Ba lần lượt được trao cho đôi Nam Grand K - Phú Phúc và đôi Anh Tuấn - Đức Hưng.

Sự kiện năm nay ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ áp dụng thể thức thi đấu đồng đội chuyên biệt thay vì các cặp đấu đơn lẻ thông thường. Mỗi đội hình tham dự gồm 1 đội trưởng và 12 vận động viên, trực tiếp so tài ở 5 nội dung phân hạng khắt khe gồm Đôi 7.0, Đôi 6.0, Đôi 5.5, Đôi nam nữ 5.0 và Đôi nữ 4.5. Đáng chú ý, điều lệ quy định mỗi tay vợt chỉ được thi đấu tối đa một trận trong mỗi lượt đối đầu đã biến từng vòng đấu thành màn so kè chiến thuật căng thẳng, nơi chiều sâu lực lượng và khả năng điều binh khiển tướng quyết định trực tiếp đến cơ hội đi tiếp.

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Nhiều phá bóng hấp dẫn ở siêu Giải Pickleball Đồng đội 3 miền 2026 - Grand K Hotel Suites Hanoi Championship.

Chính thức khởi tranh từ ngày 2/10, giải đấu quy tụ 32 đội tuyển mạnh nhất đến từ khắp các tỉnh thành trên cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. Toàn bộ các trận đấu diễn ra trên cụm 25 sân đạt chuẩn quốc tế cùng hệ thống khán đài hơn 3.000 chỗ ngồi cuồng nhiệt và tổng quỹ tiền thưởng lên tới 225 triệu đồng.

Giải đấu do Grand K Hotel Suites Hanoi khởi xướng và tổ chức, dưới sự vận hành chuyên nghiệp của Công ty CP Sport Connect và Công ty CP Truyền thông và Sự kiện 3 miền. Thành công của mùa giải 2026 không chỉ tôn vinh các nhà vô địch mà còn đặt nền móng cho một sân chơi thường niên quy mô, kết nối cộng đồng và thúc đẩy phong trào Pickleball Việt Nam phát triển bền vững.

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