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Thể thao

BIDV tranh tài tại Giải bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2026

P.V

Ngày 4/10, trên mặt nước hồ Tây rợp cờ hoa, Đội Mai Vàng đại diện cho BIDV đã thi đấu bứt phá ngoạn mục, xuất sắc giành Giải Nhất phần thi dành cho Câu lạc bộ, Tổ chức và Doanh nghiệp trong nước tại Giải Bơi chải thuyền rồng và ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026.

Giải bơi chải thuyền rồng và ván SUP tại Hồ Tây

Giải bơi chải thuyền rồng và ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 diễn ra trong hai ngày 3 và 4/10 tại khu vực mặt nước hồ Tây, Vườn hoa Lý Tự Trọng và trục đường Nguyễn Đình Thi, Thanh Niên (phường Tây Hồ). Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp cùng Ban Truyền thông Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức, cùng sự đồng hành của Câu lạc bộ Đua thuyền hồ Tây và UBND phường Tây Hồ.

Đội Mai Vàng xuất sắc giành được Giải Nhất Câu lạc bộ, Tổ chức và Doanh nghiệp trong nước tại Giải bơi chải thuyền rồng và ván SUP Hà Nội mở rộng 2026
Đội Mai Vàng xuất sắc giành được Giải Nhất Câu lạc bộ, Tổ chức và Doanh nghiệp trong nước tại Giải bơi chải thuyền rồng và ván SUP Hà Nội mở rộng 2026

Là sự kiện thể thao – văn hóa quy mô hướng tới chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô, giải đấu năm nay quy tụ gần 900 vận động viên (VĐV) tham gia tranh tài. Trong đó, nội dung thuyền rồng có sự góp mặt của 48 đội đua, còn nội dung ván SUP thu hút 172 VĐV (bao gồm 29 VĐV quốc tế). Sự tham gia đông đảo từ các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, các tỉnh/thành phố và các doanh nghiệp lớn đã tạo nên một ngày hội sông nước hoành tráng, rực rỡ sắc màu và tràn đầy nhiệt huyết.

Sức mạnh bứt phá, tinh thần quyết chiến đã đưa đến chiến thắng cho Đội Mai Vàng
Sức mạnh bứt phá, tinh thần quyết chiến đã đưa đến chiến thắng cho Đội Mai Vàng

Hành trình bứt phá khuấy động đường đua của Đội Mai Vàng

Góp mặt tại bảng đấu dành cho Câu lạc bộ, Tổ chức và Doanh nghiệp trong nước. Đội Mai Vàng (BIDV) đã thể hiện bản lĩnh, tinh thần kỷ luật và ý chí quyết thắng ngay từ những nhịp chèo xuất phát.

Tinh thần quyết chiến của các vận động viên BIDV đang rực cháy
Tinh thần quyết chiến của các vận động viên BIDV đang rực cháy

Trải qua những giây phút so tài gay cấn và kịch tính trên đường đua xanh Hồ Tây, với nhịp chèo nhịp nhàng, đồng điệu cùng sự phối hợp ăn ý tuyệt vời giữa các tay chèo, Đội Mai Vàng đã bứt phá ngoạn mục về đích với thời gian ấn tượng 3 phút 1,85 giây, chính thức bước lên bệ cao nhất của giải thưởng với Giải Nhất bảng Khối Tổ chức, Doanh nghiệp.

Khẳng định bản lĩnh và văn hóa người BIDV

Chiến thắng rực rỡ của Đội Mai Vàng không chỉ thể hiện sức mạnh thể chất và kỹ thuật thi đấu dẻo dai, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần "Đoàn kết - Bản lĩnh - Kỷ cương - Khát vọng" của cán bộ, nhân viên BIDV. Nhịp chèo đồng điệu trên sóng nước Hồ Tây cũng chính là biểu trưng cho sự đồng lòng, quyết tâm vươn xa của tập thể BIDV trên mọi hành trình phát triển.

Thông qua việc tham gia và đạt thành tích cao tại Giải Bơi chải thuyền rồng và ván SUP Hà Nội mở rộng 2026, BIDV tiếp tục khẳng định hình ảnh một định chế tài chính hàng đầu năng động, cởi mở, luôn đồng hành cùng các hoạt động văn hóa, thể thao và nâng cao đời sống tinh thần cộng đồng tại Thủ đô Hà Nội.

Xin chúc mừng Đội Mai Vàng với chiến thắng vẻ vang, tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực và niềm tự hào thương hiệu BIDV!

#BIDV #Giải bơi chải thuyền rồng #Hà Nội #đội Mai Vàng #thể thao sông nước #Hồ Tây #vận động viên

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