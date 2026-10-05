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Điểm nóng Việt Nam vs Malaysia: Adou Minh nhận trọng trách nặng nề

Hương Ly

TPO - Adou Minh nhiều khả năng được HLV Kim Sang-sik bố trí chơi trung vệ giữa và đối đầu trực tiếp với "cỗ máy săn bàn" Bergson da Silva bên phía Malaysia.

Sự xuất hiện của Bergson da Silva trên hàng công là điểm khác biệt lớn nhất của Malaysia so với khi "Hổ Malay" đối đầu Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Trước giờ bóng lăn, "Các chiến binh sao vàng" chịu tổn thất khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh nhiều khả năng không kịp hồi phục chấn thương. Nếu Việt Anh ngồi ngoài, HLV Kim chỉ còn Adou Minh là phương án khả dĩ để làm chốt chặn trung tâm của hàng phòng ngự.

Cuộc đấu giữa Adou Minh và chân sút số 1 bên phía Malaysia - Bergson da Silva - là một trong những điểm nóng đáng chờ đợi ở trận này. Ngược lại, Malaysia cũng đối mặt thử thách tìm ra phương án để khắc chế các mũi tấn công nguy hiểm bên phía Việt Nam.

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Bergson da Silva (số 9) là niềm hy vọng số 1 của hàng công Malaysia.

Adou Minh - Bergson da Silva

Bergson da Silva vừa lập hat-trick vào lưới Singapore. Sau 3 trận ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup, tân binh của tuyển Malaysia đóng góp 4 bàn. Đây là mẫu tiền đạo chơi càn lướt, độc lập tác chiến tốt và không chiến khá ấn tượng. Adou Minh gánh lấy nhiệm vụ phong tỏa Bergson da Silva và đây chính là trận đấu để kiểm chứng năng lực thật sự của tân binh tuyển Việt Nam.

Bergson da Silva là vua phá lưới giải VĐQG Malaysia 2 mùa liên tiếp (2024/25 và 2025/26). Sau 164 trận ra sân cho Johor Darul Ta'zim, Bergson da Silva ghi đến 168 bàn. Sau khi hoàn tất thủ tục 5 năm cư trú và làm việc tại Malaysia, Bergson da Silva có quốc tịch mới từ tháng 9 để góp mặt tại FIFA ASEAN Cup.

HLV Tan Cheng Hoe xây dựng lối chơi tấn công xoay quanh tầm hoạt động của Bergson da Silva. Để phong tỏa chân sút sinh năm 1991, hàng thủ Việt Nam cần sự phối hợp nhịp nhàng của bộ ba trung vệ Xuân Mạnh - Adou Minh - Ngọc Bảo, bên cạnh đó là hỗ trợ từ Lê Phạm Thành Long từ đáy hàng tiền vệ.

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Hoàng Đức sẵn sàng đá chính từ đầu trước Malaysia. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Hoàng Đức - Manuel Hidalgo

Giống Bergson da Silva, Manuel Hidalgo được FIFA công nhận đủ điều kiện khoác áo tuyển Malaysia từ tháng 9. HLV Tan Cheng Hoe từng lên tiếng khẳng định đây là sự bổ sung quý giá vì "Hổ Malay" rất cần tiền vệ cơ động và chơi sáng tạo như Hidalgo.

Trong đội hình Malaysia, Hidalgo đảm đương nhiều vai trò cùng lúc: Cầm nhịp, tổ chức lối chơi và tạo ra các tình huống đột biến cho Malaysia ở giữa sân. Hidalgo sẽ va chạm thường xuyên với Hoàng Đức - tiền vệ có vai trò tương tự trong đội hình Việt Nam.

Khi Malaysia có Hidalgo, họ tạo ra thế trận không tệ trước Thái Lan và áp đảo hoàn toàn Singapore. Bộ đôi Hoàng Đức, Thành Long phải để mắt đến nhân tố mới Hidalgo, để không bị bất ngờ từ những pha đi bóng và thực hiện đường chuyền từ đối thủ. Sau đó, mục tiêu lớn nhất của Hoàng Đức và Thành Long là kiểm soát tốt tuyến giữa để Việt Nam chủ động triển khai trận đấu theo cách mình muốn.

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Tài Lộc liên tục đá chính trong vai trò tiền đạo cắm. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Tài Lộc - Brad Tapp

Từ khi Xuân Son chia tay FIFA ASEAN Cup vì chấn thương, HLV Kim ưu tiên xếp Tài Lộc ở vị trí tiền đạo mũi nhọn. Trong khi đó, Williams Minh Hoàng vẫn được thầy Kim bố trí trong vai trò tiền đạo trái hoặc phải.

Nếu giữ vững vị trí cao nhất trên hàng công trước Malaysia, Tài Lộc sẽ phải vượt qua chốt chặn Brad Tapp của Malaysia. Đội trưởng Dion Cools đã dính chấn thương và không kịp trở lại ở trận tranh hạng ba, do đó trách nhiệm đặt lên vai của Tapp càng lớn.

Brad Tapp thường thi đấu trong vai trò tiền vệ phòng ngự. Tại FIFA ASEAN Cup, HLV Tan kéo Tapp lùi xuống để đá cặp trung vệ cùng Cools. Đây là tân binh khác của Malaysia, cao 1,83m, chơi thiên về sức mạnh và không ngại va chạm. Tài Lộc, Williams Minh Hoàng hoặc tiền đạo mũi nhọn khác của Việt Nam sẽ rơi vào cuộc chiến thể lực khốc liệt để tìm thấy không gian và cơ hội trong vòng cấm Malaysia.

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Khóa chặt Aiman là cơ sở để Việt Nam hạ Malaysia.

Jason Quang Vinh - Arif Aiman

HLV Tan luôn cần những chân chạy cánh có tốc độ "xé gió", chơi trực diện và đột biến. Tại FIFA ASEAN Cup, vai trò tạo ra đột biến ở hành lang biên của Malaysia trao cho Arif Aiman - ngôi sao quốc nội được kỳ vọng nhiều nhất của bóng đá Malaysia ở hiện tại và nhiều năm tới.

HLV Kim sử dụng luân phiên Jason Quang Vinh và Phan Tuấn Tài cho vị trí hậu vệ trái của Việt Nam. Để đương đầu với Aiman thi đấu xông xáo và đầy tốc độ, Quang Vinh có lẽ là lựa chọn phù hợp nhất để đá chính. Aiman nhanh nhưng Quang Vinh cũng nhanh không kém. Sự dẻo dai, bền bỉ của hậu vệ Công an Hà Nội là cơ sở để tin hàng thủ Việt Nam sẽ có cách khắc chế ngòi nổ bên phía Malaysia.

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