Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

LĐBĐ Hàn Quốc phải... xin lỗi sau khi đội U23 giành HCV Asiad 20

Đặng Lai

TPO - U23 Hàn Quốc vừa lập nên kỳ tích lịch sử khi đánh bại kình địch Nhật Bản 1-0 trong trận chung kết để lần thứ 4 liên tiếp giành HCV tại Đại hội Thể thao châu Á. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng nhanh chóng bị phủ bóng bởi làn sóng phẫn nộ từ dư luận khiến LĐBĐ Hàn Quốc phải xin lỗi.

capture.png

Cụ thể, khi nhận được câu hỏi từ phóng viên về cảm xúc sau khi giành HCV, cầu thủ chạy cánh Yang Min-hyeok đã thẳng thắn đáp: “Tôi nghĩ huy chương hay cúp vô địch thực sự không quan trọng. Tôi nghĩ mình thi đấu chỉ vì mục tiêu duy nhất đó (được miễn nghĩa vụ quân sự)”.

Không dừng lại ở đó, đội trưởng Lee Ki-hyuk, người vốn chỉ còn cách ngày nhập ngũ đúng 9 ngày nếu không mang về tấm HCV, đã giơ cao tấm huy chương và hét lớn: “Tôi không phải đi bộ đội nữa rồi!”.

Cùng lúc đó, cầu thủ Park Seung-soo lại gây tranh cãi khi đăng tải lên mạng xã hội bức ảnh đội chiếc mũ xuất ngũ (mũ kỷ niệm của quân nhân hoàn thành nghĩa vụ) như muốn bày tỏ thông điệp rằng anh rất vui khi giành HCV đồng nghĩa với tấm vé tránh nghĩa vụ quân sự.

Được biết, trước tuổi 28, nam giới Hàn Quốc đủ sức khỏe sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự kéo dài 18-21 tháng. Nhưng quốc gia này cũng áp dụng ngoại lệ với các VĐV mang HCV Olympic hay Asiad. Với đội U23 Hàn Quốc, tấm HCV ở Asiad 20 cũng giúp họ được miễn nghĩa vụ.

u23-trung-quoc.jpg
U23 Hàn Quốc vừa có lần thứ 4 liên tiếp giành HCV Asiad

Những hành động bộc phát của đội U23 Hàn Quốc lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt vì bị cho là coi nhẹ vinh quang và thiếu tôn trọng các quân nhân. Làn sóng chỉ trích thậm chí đã che mờ tấm HCV mà U23 Hàn Quốc mang về.

Trước phản ứng gay gắt của công chúng, các cầu thủ liên quan đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi. Đội trưởng Lee Ki-hyuk thừa nhận bản thân với tư cách thủ lĩnh đã "không ý thức được sự nghiêm trọng của lời nói". Park Seung-soo giải thích chiếc mũ là do người hâm mộ tặng tại sân nhưng hối hận vì đã thiếu suy nghĩ khi đăng tải hình ảnh, trong khi còn Yang Min-hyeok cũng nhận sai vì đã khiến mọi người hiểu lầm rằng anh coi nhẹ tấm HCV.

Trong ngày 4/10, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã chính thức đưa ra thông cáo xin lỗi công chúng. KFA bày tỏ: “Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc vì lời nói và các cuộc phỏng vấn thiếu suy nghĩ của một số cầu thủ. Trong cơn phấn khích tột cùng trước thành tích 4 lần liên tiếp giành HCV, họ đã không còn đủ tỉnh táo. Có lẽ những phát biểu ấy đã gây thất vọng và tổn thương cho đông đảo người dân cùng các quân nhân đang tại ngũ.

Ban huấn luyện và các cầu thủ đều nhận thức rõ trách nhiệm của nghĩa vụ quân sự mà mọi nam giới Hàn Quốc phải gánh vác, đồng thời tỏ ra hối hận vì những hành vi, phát ngôn gây hiểu lầm và khó chịu trong lúc bộc lộ niềm vui nhất thời”

Bên cạnh đó, KFA khẳng định họ sẽ “tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức để quản lý tác phong cầu thủ sao cho phù hợp với chuẩn mực xã hội”.

Xem thêm

#U23 Hàn Quốc #Asiad 20 #HCV #LĐBĐ Hàn Quốc #bóng đá #nghĩa vụ quân sự #tranh cãi

Cùng chuyên mục

Hà Lan thắng nhọc nhằn trước Serbia

Cầu thủ MU lập công giúp Hà Lan đánh bại Serbia

TPO - Không có một chiến thắng dễ dàng, nhưng Hà Lan vẫn hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Serbia. Khoảnh khắc tỏa sáng của chân sút Joshua Zirkzee trong hiệp hai đã giúp đoàn quân của HLV Xavi Hernandez định đoạt trận đấu với tỷ số 2-1.

Nhận định Việt Nam vs Malaysia, 16h00 ngày 5/10: Trận chiến danh dự

Nhận định Việt Nam vs Malaysia, 16h00 ngày 5/10: Trận chiến danh dự

TPO - Nhận định bóng đá Việt Nam vs Malaysia, tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả hai nền bóng đá hàng đầu khu vực đều lỡ hẹn với trận chung kết, biến màn so tài này thành thước đo danh dự và cơ hội hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào các đấu trường lớn tiếp theo.

Bứt phá kỷ lục tại giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 5

Bứt phá kỷ lục tại giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 5

Hơn 14.500 vận động viên đến từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ đã hòa chung nhịp chạy tạo nên không khí bùng nổ đầy ấn tượng tại Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 5. Từ kỷ lục Marathon nữ mới được thiết lập đến hàng nghìn cột mốc cá nhân được chinh phục, những bước chân trên cung đường biểu tượng của Thủ đô không chỉ tạo nên một mùa giải truyền cảm hứng mà còn tiếp tục hành trình nối liền di sản, văn hóa và giá trị cộng đồng bền vững, lan tỏa hình ảnh Thủ đô nghìn năm văn hiến và không ngừng chuyển động đến bạn bè quốc tế.

Chanathip Songkrasin: Tôi đã chờ đợi cơ hội đấu Indonesia phiên bản mạnh nhất từ rất lâu rồi

Chanathip Songkrasin: Tôi đã chờ đợi cơ hội đấu Indonesia phiên bản mạnh nhất từ rất lâu rồi

TPO - Phòng họp báo ở sân Bung Karno (Jakarta) trở nên nóng hơn bao giờ hết khi buổi gặp gỡ truyền thông trước thềm trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 chính thức diễn ra. Tại đây, Chanathip Songkrasin đã gửi đi một thông điệp đanh thép trước cuộc thư hùng đỉnh cao giữa Thái Lan và Indonesia.

Thể thao Việt Nam hụt hơi ở Asiad 20: Người giỏi quản lý, chuyên môn phải được làm đúng việc

Thể thao Việt Nam hụt hơi ở Asiad 20: Người giỏi quản lý, chuyên môn phải được làm đúng việc

TPO - Đã đến lúc thể thao Việt Nam bắt buộc phải thay đổi, đó là quan điểm của chuyên gia Dương Đức Thuỷ-nguyên Trưởng bộ môn Tổng cục TDTT (cũ) trong cuộc trao đổi với Tiền Phong sau Asiad 20. Theo ông Dương Đức Thuỷ, nguồn lực đầu tư không thể mở rộng mãi, nhưng người giỏi chuyên môn và quản lý của ngành thể thao phải được tạo điều kiện làm việc để đạt hiệu quả tối đa.

Van Dijk và Tadic

Nhận định Hà Lan vs Serbia, 01h45 ngày 5/10: Bắt nạt kẻ yếu

TPO - Nhận định bóng đá Hà Lan vs Serbia, bảng A2 League A UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hà Lan trở lại Eindhoven với mục tiêu giành trọn 3 điểm, trong khi Serbia đang khát điểm sau chuỗi trận thua đáng thất vọng. Liệu Oranje có tận dụng được lợi thế sân nhà để tiếp tục đà thăng hoa?

Nhận định Bồ Đào Nha vs Na Uy, 01h45 ngày 5/10: Không Ronaldo, Haaland có đòi nợ được 'Bồ'?

Nhận định Bồ Đào Nha vs Na Uy, 01h45 ngày 5/10: Không Ronaldo, Haaland có đòi nợ được 'Bồ'?

TPO - Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs Na Uy, 01h45 ngày 5/10, lượt trận thứ tư bảng 4 League A UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Bồ Đào Nha đang toàn thắng và có thể sớm cầm chắc vé vào tứ kết, nhưng Na Uy vừa thua họ 1-2 ở Oslo bất chấp chỉ số bàn thắng kỳ vọng vượt trội, nên trận này mang màu sắc của một cuộc phục thù.

Anh nhấn chìm Croatia trong ‘cơn mưa' 7 bàn thắng

Anh nhấn chìm Croatia trong ‘cơn mưa' 7 bàn thắng

TPO - Đội tuyển Anh vừa tạo nên trận thắng đậm nhất lịch sử trước một đối thủ trong Top 50 FIFA khi hủy diệt Croatia 7-0 ngay trên sân khách tại bảng A3 UEFA Nations League. Cú đúp của Harry Kane cùng Bukayo Saka đã biến chuyến làm khách ở Rijeka thành màn phô diễn sức mạnh vượt trội của thầy trò Thomas Tuchel.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe