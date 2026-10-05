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Thể thao

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Nhận định Việt Nam vs Malaysia, 16h00 ngày 5/10: Trận chiến danh dự

Đặng Lai

TPO - Nhận định bóng đá Việt Nam vs Malaysia, tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả hai nền bóng đá hàng đầu khu vực đều lỡ hẹn với trận chung kết, biến màn so tài này thành thước đo danh dự và cơ hội hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào các đấu trường lớn tiếp theo.

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Nhận định trước trận đấu Việt Nam vs Malaysia

Về mặt tổng thể, đội tuyển Việt Nam sở hữu một bộ khung ổn định kết hợp giữa lứa cựu binh dạn dày kinh nghiệm như Hoàng Đức, Xuân Mạnh, Lê Giang… cùng các nhân tố trẻ trung, giàu tính đột biến như Đình Bắc và tân binh Việt kiều Williams Minh Hoàng. Lối chơi của tuyển Việt Nam ưu tiên kiểm soát cự ly đội hình, luân chuyển bóng nhịp nhàng ở tuyến giữa và đẩy nhanh tốc độ ở hai biên khi chuyển trạng thái.

Tuy vậy, bài toán đặt ra cho ban huấn luyện nằm ở sự tập trung nơi hàng phòng ngự. Đội bóng đã để lộ những khoảng trống đáng kể ở giai đoạn chuyển đổi phòng ngự, dẫn tới việc bị đối thủ chọc thủng lưới trước khi phải căng sức lội ngược dòng. Suốt chiến dịch ASEAN Cup 2026, Việt Nam chỉ nhận 3 bàn thua nhưng qua vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026, đội đã 4 lần phải vào lưới nhặt bóng. Ngay cả một đội tuyển đứng 198 thế giới như Pakistan cũng khiến Lê Giang phải vào lưới nhặt bóng tới 2 lần.

Vì vậy, không thể nói màn thể hiện của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng vừa qua là thuyết phục. Bất kể đi tiếp với 6 điểm, bằng điểm Thái Lan nhưng hệ thống vận hành của tuyển Việt Nam đang để lại nhiều dấu hỏi.

Ở chiều đối diện, đội tuyển Malaysia thời Tan Cheng Hoe cho thấy một diện mạo giàu năng lượng và kỷ luật. Lực lượng của Harimau Malaya được nâng cấp đáng kể nhờ các cầu thủ nhập tịch chất lượng, mang tới thể hình, thể lực vượt trội và tính thực dụng cao.

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Bergson là trung phong cực kỳ nguy hiểm của Malaysia

Malaysia áp dụng khối đội hình pressing tầm trung rất chặt chẽ, thu hồi bóng quyết liệt và tổ chức phản công sắc lẹm nhờ khả năng càn lướt của tiền đạo mục tiêu. Họ tạo nên sự gắn kết giữa các tuyến. 3 trận vừa qua là 3 màn thể hiện thuyết phục của Bầy hổ khi họ vùi dập Singapore 6-0, lấn lướt Indonesia trong trận hòa 0-0. Malaysia ghi bàn nhiều thứ 2 giải đấu trong khi chưa thủng lưới lần nào.

Phong độ, lịch sử đối đầu Việt Nam vs Malaysia

Nếu so với Việt Nam, Malaysia là đội bóng gây ấn tượng mạnh mẽ hơn về mặt thông số. Đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe khép lại bảng A với thành tích bất bại: hạ gục Bangladesh 3-0, cầm chân chủ nhà Indonesia 0-0 và hủy diệt Singapore 6-0. Hàng công của Hổ Mã Lai đã ghi tới 9 bàn thắng. Sự thăng hoa này bắt nguồn từ cảm hứng của trung phong nhập tịch Bergson da Silva - người đã bỏ túi 4 bàn thắng, bao gồm một cú hat-trick vào lưới Singapore. Hỗ trợ cho anh là ngòi nổ Arif Aiman và tiền vệ dẫn dắt lối chơi Hidalgo.

Trong khi đó, phong độ của tuyển Việt Nam gập ghềnh hơn. Đội tuyển khởi đầu thuận lợi nhưng sau đó phải nhận thất bại trước đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan, trước khi giành giật tấm vé đá trận tranh hạng ba bằng thắng lợi ngược dòng nghẹt thở 4-2 trước Pakistan. Hàng công Việt Nam vẫn tạo ra nhiều cơ hội, nhưng tuyến phòng ngự rõ ràng cần gia cố.

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Đội tuyển Malaysia vẫn chưa thắng nổi Việt Nam trong 12 năm qua

Tuy nhiên, cán cân tâm lý lại nghiêng hẳn về phía đội tuyển Việt Nam khi nhìn vào lịch sử đối đầu. Trong 1 một thập kỷ qua - kéo dài từ năm 2014 đến nay, Malaysia chưa từng một lần nếm mùi chiến thắng trước tuyển Việt Nam ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Đáng chú ý, tại bán kết ASEAN Cup diễn ra vào tháng 8 vừa qua, Việt Nam từng đánh bại đối thủ với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận (thắng 2-0 trên sân khách và 2-0 tại Mỹ Đình). Sự kỵ rơ này đem lại sự tự tin rất lớn cho các học trò HLV Kim Sang-sik, trong khi áp lực phải phá vỡ chuỗi trận không thắng hơn 11 năm đè nặng lên vai người Mã.

Thông tin lực lượng Việt Nam vs Malaysia

HLV Kim Sang-sik chịu tổn thất nhất định khi hai cầu thủ nhập tịch không thể góp mặt ở trận tranh hạng ba. Đáng lo ngại hơn, Đình Bắc - nhân tố chơi bùng nổ nhất ở trận thắng Pakistan với 1 bàn và 2 kiến tạo - bị căng cơ nhẹ và phải tập riêng dưới sự theo dõi của bác sĩ. Khả năng đá chính của Đình Bắc vẫn còn bỏ ngỏ, buộc ban huấn luyện phải cân nhắc phương án đưa Hai Long hoặc Khoa Ngô đá trám vị trí.

Ở phần sân bên kia, đội tuyển Malaysia cũng chịu sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng. Trung vệ đội trưởng Dion Cools đã phải xin phép rời đội tuyển đột xuất để trở về giải quyết việc gia đình, để lại khoảng trống khó khỏa lấp ở trung tâm hàng thủ.

Tuyến trên của họ cũng vắng tiền đạo chạy cánh Faisal Halim do chấn thương nặng chưa bình phục. Điểm tựa lớn nhất của HLV Tan Cheng Hoe sẽ dồn lên vai Aiman cùng chân sút Bergson da Silva - mũi nhọn có khả năng độc lập tác chiến rất cao.

Trận tranh hạng ba hứa hẹn diễn ra giằng co và quyết liệt. Malaysia khao khát khẳng định sự lột xác để xua đi ám ảnh quá khứ, trong khi Việt Nam cần một màn trình diễn bản lĩnh để bảo vệ vị thế và khép lại giải đấu trên bục nhận huy chương. Nếu kiểm soát tốt ngòi nổ Bergson và duy trì sự sắc bén ở những khoảnh khắc quyết định, chiến thắng hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam: Lê Giang, Adou Minh, Xuân Mạnh, Việt Anh, Tuấn Tài, Tiến Anh, Thành Long, Hoàng Đức, Đình Bắc, Minh Hoàng, Tài Lộc.

Malaysia: Syihan Hazmi, Quentin Cheng, Daniel Ting,Harith Haiqal, Brad Tapp, Nooa Laine, Manuel Hidalgo, Fergus Tierney, Stuart Wilkin, Arif Aiman, Bergson.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 2-1 Malaysia

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