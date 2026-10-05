Vì sao kỳ Á vận hội tiếp theo có nguy cơ bị lùi thời gian tổ chức?

TPO - Lễ bế mạc Đại hội Thể thao châu Á Aichi-Nagoya 2026 đã diễn ra trong bầu không khí trang trọng nhưng cũng để lại nhiều trăn trở. Vì rất có thể sau kỳ này, Hội đồng Olympic châu Á sẽ tiến hành hàng loạt cải tổ để lấy lại uy tín cho sự kiện.

Qatar nhận cờ Ủy ban Olympic châu Á trong lễ bế mạc Asiad 20

Phát biểu tại lễ bế mạc vào tối 4/10, Chủ tịch ban tổ chức, ông Hideaki Omura, đã gửi lời tri ân chân thành đến các vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, tình nguyện viên cùng toàn thể khán giả, đồng thời khẳng định: “Đại hội thể thao châu Á, nơi mang lại vô số niềm vui và nguồn cảm hứng, đã đi đến hồi kết”.

Sau nghi thức hạ cờ Hội đồng Olympic châu Á (OCA), thành phố Nagoya đã chuyển giao lá cờ đại hội cho Doha. Thủ đô Qatar là nơi đăng cai kỳ đại hội lần thứ 21.

Theo truyền thông Hàn Quốc, dù kỳ đại hội kế tiếp được lên kế hoạch tổ chức tại Doha song thời điểm vẫn chưa thể ấn định chắc chắn. Tờ Chosun nhấn mạnh: “Nguyên nhân xuất phát từ việc kỳ Asiad 2026 diễn ra dưới áp lực cắt giảm ngân sách tới mức cực đoan, kéo theo hàng loạt bất cập trong khâu quản lý lưu trú, vận chuyển và điều hành thi đấu.

Sự chuẩn bị thiếu chu đáo này không chỉ làm tổn hại danh tiếng của ban tổ chức nước chủ nhà mà còn làm xói mòn nghiêm trọng uy tín, sức hút và tính cạnh tranh của chính thương hiệu Asiad. Đáng chú ý, tỷ lệ các ngôi sao thể thao hàng đầu tham dự giải đấu đã sụt giảm rõ rệt. Tất cả đặt lên sức ép lớn để OCA cải tổ từ đại hội lần sau”.

Cờ các đoàn thể thao xuất hiện trong lễ bế mạc Asiad 20

Động thái mới nhất là phát ngôn từ bà Seiko Hashimoto, Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản. Bà thẳng thắn nhấn mạnh: “OCA phải suy ngẫm về kinh nghiệm ở Asiad 20 và chuẩn bị cho các sự kiện thể thao đa môn trong tương lai”.

Tờ Chosun khẳng định ban lãnh đạo OCA vừa tổ chức một cuộc họp quan trọng. Tại đây, cơ quan này bắt đầu tính đến giải pháp mang tính bước ngoặt. Họ sẽ thảo luận với Ủy ban Olympic Quốc tế về phương án dịch chuyển chu kỳ tổ chức Asiad từ các năm chẵn sang các năm lẻ nhằm thu hút nhiều hơn các VĐV hàng đầu châu lục.

“Mục tiêu của đề xuất là đưa Á vận hội diễn ra vào năm liền kề trước thềm Thế vận hội mùa Hè, qua đó biến một số môn thi đấu thành vòng loại trực tiếp cho Olympic. Đây là phương án khả dĩ nhất nhằm lôi kéo các vận động viên đẳng cấp thế giới quay lại tranh tài, khôi phục sự quan tâm của công chúng. Nếu kế hoạch cải tổ được thông qua, kỳ Đại hội Thể thao châu Á tại Doha nhiều khả năng sẽ lùi lại 1 năm, chuyển sang tổ chức vào năm 2031 thay vì 2030”, Chosun khẳng định.