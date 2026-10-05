Hồ Tây “dậy sóng” với màn tranh tài thuyền rồng, ván SUP giữa mùa thu Hà Nội

Vietnam Airlines phối hợp cùng TP. Hà Nội tổ chức Giải Bơi chải Thuyền rồng và ván SUP Hà Nội mở rộng 2026 tại Hồ Tây, quy tụ gần 900 vận động viên trong nước và quốc tế, tạo nên những cuộc tranh tài kịch tính giữa mùa thu Thủ đô.

Sự kiện là điểm nhấn thể thao nổi bật nằm trong chiến dịch truyền thông “Chạm Thu Hà Nội” do Hãng triển khai, đồng thời hướng tới chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026).

Giải năm nay có sự tham gia của 48 đội thuyền rồng và 150 vận động viên ván SUP, trong đó có 29 vận động viên quốc tế. Các đội đến từ nhiều quốc gia, tỉnh, thành, đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trường đại học, doanh nghiệp và câu lạc bộ, tạo nên một đường đua đa sắc màu ngay giữa lòng Thủ đô.

Không gian Hồ Tây rộn ràng trước giờ khai cuộc. Các đội, vận động viên chuẩn bị cho ngày thi đấu trong không khí sôi động của mùa thu Hà Nội.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu tại lễ khai mạc Giải Bơi chải Thuyền rồng và ván SUP Hà Nội mở rộng 2026. Sự kiện góp phần đưa thể thao trở thành cầu nối giao lưu văn hóa quốc tế, quảng bá hình ảnh Thủ đô, kích cầu du lịch và từng bước đưa Hà Nội trở thành điểm đến văn hóa hàng đầu.

“Sau 7 năm tổ chức, giải đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những sự kiện thể thao - văn hoá nổi bật của Thủ đô, được Nhân dân đón nhận. Mỗi mùa giải, mặt nước Hồ Tây lại rộn ràng tiếng trống, tiếng hò reo cổ vũ của đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí lễ hội sôi động giữa lòng Hà Nội”, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhận định.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, đánh trống khai hội, chính thức mở màn ngày tranh giải tại Hồ Tây. Tiếng trống vang lên, báo hiệu các đội bước vào đường đua, đòi hỏi sức mạnh, kỹ thuật và sự phối hợp nhịp nhàng.

Các đội thuyền rồng mở màn ngày thi đấu 4/10 trên Hồ Tây. Sau hiệu lệnh xuất phát, các tay chèo đồng loạt vào nhịp, phối hợp đồng đều và tăng tốc ngay từ những mét đầu tiên.

Trên đường đua ván SUP, các vận động viên liên tục so kè, giữ khoảng cách sít sao trong phần lớn lượt đua, tạo nên những pha nước rút hấp dẫn.

Đội Vietnam Airlines bước vào đường đua Hồ Tây với tinh thần thi đấu quyết tâm, liên tục tăng tốc và phối hợp nhịp nhàng, hòa cùng không khí tranh tài sôi động của giải đấu.

Một trong những điểm đặc biệt của giải là sự tham gia của nhiều đội đến từ các đại sứ quán, tổ chức quốc tế và hội sinh viên của Hoa Kỳ, Đức, Australia, Anh, Đan Mạch,... Từ những đội đã quen thuộc với giải đấu qua các mùa trước đến những vận động viên lần đầu góp mặt, các đội cùng tạo nên không khí thi đấu sôi động, đồng thời mở ra cơ hội giao lưu giữa các cộng đồng trong nước và quốc tế tại Hồ Tây.

Đông đảo người dân Thủ đô và du khách hòa mình vào không khí sôi động ven Hồ Tây, hào hứng theo dõi và và cổ vũ nhiệt tình cho các đội đua.

Khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng của vận động viên nữ người Hàn Quốc ở nội dung ván SUP nữ khi về nhất.

Pha bứt tốc nghẹt thở của các đội đua thuyền rồng ở giây cuối cùng trước vạch đích, khoảnh khắc quyết định ngôi vị quán quân của giải đấu.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cùng ông Đỗ Đông Hưng, Trưởng ban Truyền thông Vietnam Airlines trao giải Nhất nội dung Bơi chải Thuyền rồng cho đội Tây Hồ.

Ông Nguyễn Phúc Anh, Trưởng phòng Thể dục thể thao thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cùng ông Đỗ Đông Hưng, Trưởng ban Truyền thông Vietnam Airlines trao giải Nhì nội dung Bơi chải Thuyền rồng cho đội Vietnam Airlines.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cùng ông Đỗ Đông Hưng, Trưởng ban Truyền thông Vietnam Airlines trao giải Nhất nội dung SUP – Technical Nam cho vận động viên Hwang Jihoo.

Bên cạnh huy chương Vàng, Bạc, Đồng, Vietnam Airlines trao tặng vé máy bay khứ hồi trên nhiều đường bay nội địa, Đông Nam Á và châu Á cho các đội, vận động viên đạt thành tích cao, khép lại một ngày thi đấu sôi nổi trên Hồ Tây.

Giải Bơi chải Thuyền rồng và ván SUP Hà Nội mở rộng 2026 đánh dấu mùa thứ 7 của nội dung thuyền rồng và mùa thứ 2 của nội dung ván SUP, tiếp tục mở rộng quy mô và sức hút qua từng mùa giải. Sự kiện nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa UBND TP. Hà Nội và Vietnam Airlines giai đoạn 2025-2030, khẳng định sự đồng hành của Vietnam Airlines trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, thể thao truyền thống dân tộc.

Đây cũng là dịp để Vietnam Airlines cùng Hà Nội quảng bá vẻ đẹp mùa thu đến đông đảo người dân, du khách trong nước và bạn bè quốc tế, qua đó góp phần thúc đẩy du lịch và sự phát triển của Thủ đô.