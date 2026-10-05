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Thể thao

Cầu thủ MU lập công giúp Hà Lan đánh bại Serbia

Kiều Khanh

TPO - Không có một chiến thắng dễ dàng, nhưng Hà Lan vẫn hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Serbia. Khoảnh khắc tỏa sáng của chân sút Joshua Zirkzee trong hiệp hai đã giúp đoàn quân của HLV Xavi Hernandez định đoạt trận đấu với tỷ số 2-1.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Lan chủ động đẩy cao đội hình nhằm tạo sức ép lên hàng phòng ngự Serbia. Với khả năng kiểm soát bóng tốt ở khu vực giữa sân, đội chủ nhà liên tục tìm cách đưa bóng ra hai biên trước khi thực hiện những pha đưa bóng hướng vào vòng cấm. Serbia lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn. Đội khách lùi sâu phòng ngự và chờ đợi những tình huống phản công.

Sau nhiều nỗ lực, đội chủ nhà cuối cùng cũng tìm được bàn mở tỷ số ở phút 31. Tiền vệ Teun Koopmeiners thực hiện cú đá phạt với quỹ đạo khó chịu, đưa trái bóng đi thẳng vào lưới. Chỉ vài phút sau bàn thua, đội khách đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Aleksa Terzic tung ra đường chuyền thuận lợi để Mihajlo Cvetkovic bật cao đánh đầu. Cú dứt điểm khiến thủ môn Verbruggen không có cơ hội cản phá. Trong phần còn lại của hiệp một, cả hai bên đều tạo ra một số tình huống đáng chú ý nhưng không thể thêm bàn thắng.

Hà Lan gặp nhiều khó khăn trước Serbia.
Hà Lan gặp nhiều khó khăn trước Serbia.

Bước sang hiệp hai, Hà Lan tiếp tục gia tăng sức ép. Một trong những điều chỉnh đáng chú ý là việc Joshua Zirkzee được trao cơ hội. Sự xuất hiện của tiền đạo này giúp Hà Lan có thêm một điểm đến trong vòng cấm. Serbia vẫn duy trì được hệ thống phòng ngự khá kỷ luật. Tuy nhiên, sức ép liên tục cuối cùng cũng mang lại hiệu quả cho đội chủ nhà. Phút 72, sau tình huống phối hợp với Tijjani Reijnders, Joshua Zirkzee xuất hiện đúng lúc để tung cú dứt điểm ở cự ly gần, đánh bại thủ môn Vanja Milinkovic-Savic.

Zirkzee ghi bàn thắng ấn định chiến thắng cho Hà Lan.
Zirkzee ghi bàn thắng ấn định chiến thắng cho Hà Lan.

Bàn thắng của Zirkzee trở thành bước ngoặt của trận đấu. Hà Lan một lần nữa vượt lên dẫn trước và lần này đội chủ nhà quyết tâm bảo vệ lợi thế đến cùng. Serbia buộc phải đẩy cao đội hình trong những phút cuối. Đội khách tăng quân số trên hàng công, đồng thời thực hiện nhiều đường chuyền trực tiếp nhằm nhanh chóng đưa bóng vào khu vực 16m50 của Hà Lan. Điều này giúp Serbia tạo ra một số sức ép đáng kể. Thủ môn Verbruggen có những tình huống cứu thua quan trọng để bảo toàn cách biệt mong manh.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên khép lại trận đấu với chiến thắng 2-1 dành cho Hà Lan. Đoàn quân của HLV Xavi Hernandez vẫn tiếp tục giữ vững thành tích bất bại tại Nations League. Oranje giành được 8 điểm sau 4 trận đấu và dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, Serbia nhận thất bại thứ 4 liên tiếp tại giải đấu và là trận thua thứ 6 liên tiếp trên mọi đấu trường.

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#Hà Lan #Serbia #Hà Lan vs Serbia #Xavi #Zirkzee #MU #Nations League

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