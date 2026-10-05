Khoảng 6.000 người tham gia khai mạc Đại hội Thể thao tỉnh Lạng Sơn

TPO - Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026 sẽ khai mạc ngày 6/10 tại sân vận động Đông Kinh, với khoảng 6.000 người tham dự. Đại hội quy tụ 17 đoàn vận động viên, tranh tài ở 17 môn thể thao.

Theo Ban Tổ chức, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ X là hoạt động thể thao quần chúng được tổ chức theo chu kỳ, nhằm đánh giá kết quả phát triển phong trào thể dục thể thao, thúc đẩy rèn luyện thân thể trong Nhân dân, đồng thời phát hiện, tuyển chọn lực lượng vận động viên chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lạng Sơn năm 2026 đang diễn ra ở các địa phương.

Đại hội lần này được triển khai từ cơ sở. Đến hết tháng 5/2026, 65/65 xã, phường của tỉnh đã hoàn thành Đại hội TDTT cấp cơ sở. Mỗi địa phương tổ chức từ 5 môn thi đấu trở lên, lựa chọn các môn phù hợp điều kiện thực tế, kết hợp giữa những môn thể thao phổ biến với thể thao dân tộc và trò chơi vận động dân gian.

Ở cấp tỉnh, Đại hội có 17 đoàn vận động viên, gồm 10 cụm liên xã theo địa bàn các huyện trước đây, 4 phường là Đông Kinh, Kỳ Lừa, Lương Văn Tri, Tam Thanh cùng đoàn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo. Các cụm liên xã phải bảo đảm tham gia tối thiểu 10/17 môn thi đấu.

Các vận động viên tranh tài ở 17 môn gồm: Điền kinh, Bơi, Bóng đá nam 7 người, Bóng đá nữ 7 người, Bóng chuyền, Cầu lông, Bóng bàn, Quần vợt, Vovinam, Chạy Việt dã, Cờ tướng, Cờ vua, Kéo co, Bắn nỏ, Đẩy gậy, Taekwondo và Pickleball.

Đến trước lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã hoàn thành 13 môn, gồm Cờ vua, Cờ tướng, Bắn nỏ, Việt dã, Taekwondo, Quần vợt, Bóng bàn, Bóng đá nam, Bóng đá nữ, Pickleball, Bóng chuyền, Vovinam và Bơi; trao 96 bộ huy chương. Bốn môn còn lại là Cầu lông, Kéo co, Đẩy gậy và Điền kinh dự kiến thi đấu từ ngày 7 đến 11/10.

Điểm nhấn của lễ khai mạc ngày 6/10 là nghi thức rước đuốc, thắp sáng Đài lửa Đại hội và chương trình diễu binh, diễu hành 27 khối. Trong đó có 5 khối nghi thức, 3 khối diễu binh và 19 khối diễu hành, gồm 17 khối vận động viên, một khối trọng tài và một khối lân - rồng. Đoàn rước đuốc gồm 11 vận động viên tiêu biểu.

Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ X sẽ diễn ra trong hơn một tháng, lễ tổng kết dự kiến tổ chức vào tháng 12/2026.