Đường nghìn tỷ vừa thông xe, Ô Chợ Dừa lại ùn ứ vì xén dải phân cách

TPO - Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục vừa thông xe kỹ thuật, lượng phương tiện đổ về Ô Chợ Dừa tăng cao trong khi mặt đường bị thu hẹp do thi công xén dải phân cách, khiến khu vực này ùn ứ trong sáng 5/10.
TPO - Xưởng phụ tùng xe máy tại xã Trung Giã (TP Hà Nội) bất ngờ phát hỏa dữ dội. Cột khói đen bốc cao khiến người dân cách đó nhiều km vẫn có thể nhìn thấy.
TPO - Hà Nội - Hàng chục hộ dân tại phố Đại Từ, phường Định Công đồng thuận bàn giao mặt bằng ven đường Giải Phóng để nhà nước thi công dự án mở rộng Quốc lộ 1A, kỳ vọng giảm ùn tắc giao thông và hoàn thiện hạ tầng khu vực phía Nam Hà Nội.
TPO - UBND TP Hà Nội đồng ý cho Tổng Công ty 36 chuyển mục đích 9.826 m² đất tại số 6-8 Chùa Bộc tại phường Kim Liên để thực hiện dự án nhà ở cao tầng kết hợp thương mại, dịch vụ.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản khẳng định phương án bỏ làn dừng khẩn cấp để tổ chức Vành đai 3 trên cao thành 3 làn xe chạy mỗi chiều là không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới nền nhiệt trung bình tại Thủ đô giảm rõ rệt cho cảm nhận mát mẻ. Hình thái mưa dông rải rác duy trì ở vài nơi.
TPO - Ngày 3/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng "Ngày Văn hóa Việt Nam" tại Hà Nội năm 2026.
TPO - Ban quản lý dự án đường Vành đai 2,5, đoạn qua phường Khương Đình (Hà Nội), huy động tối đa công nhân, thiết bị máy móc thi công xuyên đêm, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật vào ngày 10/10.
TPO - Sau khoảng 3 tháng tăng tốc thi công, tuyến Vành đai 2,5 qua khu vực Tây Hồ Tây dài 582 m thông xe kỹ thuật, với mặt đường rộng rãi, hạ tầng đồng bộ. Tuyến được được kỳ vọng tăng khả năng kết nối và giảm áp lực giao thông cho khu vực phía Tây Bắc Hà Nội.
TPO - Diện tích 6.140,6m² nói trên thuộc khu A, nằm ngoài chỉ giới mở đường, trong tổng diện tích khu đất 7.243,4m². Sau khi chuyển mục đích sử dụng, khu đất được sử dụng để triển khai Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp công trình hỗn hợp nhà ở cao tầng, thương mại dịch vụ và nhà ở thấp tầng kết hợp dịch vụ - UDIC Riverside 2.
TPO - Hạng mục “Dải lụa ký ức” tại vườn hoa Hồ Hoàn Kiếm gồm cầu cạn cảnh quan kết hợp hệ thống chiếu sáng và khung gương, tạo nên không gian mở phục vụ người dân và du khách tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh.
TPO - Xã Ba Vì (Hà Nội) sẽ công khai dự án Quần thể Du lịch sinh thái Ba Vì - Hợp phần Safari để người dân đóng góp ý kiến.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phương án vận hành tuyến buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên theo hướng có trợ giá từ ngân sách, thay vì hình thức không trợ giá như đề xuất ban đầu.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới khu vực Bắc Bộ chính thức đón đợt khí lạnh yếu tràn về. Ảnh hưởng khí lạnh tiếp tục mở rộng dịp cuối tuần, kết hợp mưa trực tiếp kéo nền nhiệt tại Hà Nội giảm 2 - 4 độ C.
TPO - Từ ngày 1/10 đến hết ngày 25/12/2026, Hà Nội bắt đầu điều chỉnh tổ chức giao thông, hạ tốc độ phương tiện qua cầu Thanh Trì để phục vụ công tác sửa chữa kết cấu nhịp, gối và trụ cầu.
TPO - Xã Bát Tràng (TP Hà Nội) phát 1.734 phiếu lấy ý kiến về “Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng” và 1.486 phiếu về “Phương án hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng”. Kết quả tổng hợp cho thấy 69,2% ý kiến đồng ý với nội dung điều chỉnh quy hoạch và 95% đồng thuận với phương án hướng tuyến.
TPO - Sáng 1/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập Đảng bộ HĐND thành phố Hà Nội và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố Hà Nội trực thuộc Thành ủy.