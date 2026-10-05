Đường nghìn tỷ vừa thông xe, Ô Chợ Dừa lại ùn ứ vì xén dải phân cách

TPO - Diện tích 6.140,6m² nói trên thuộc khu A, nằm ngoài chỉ giới mở đường, trong tổng diện tích khu đất 7.243,4m². Sau khi chuyển mục đích sử dụng, khu đất được sử dụng để triển khai Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp công trình hỗn hợp nhà ở cao tầng, thương mại dịch vụ và nhà ở thấp tầng kết hợp dịch vụ - UDIC Riverside 2.