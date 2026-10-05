Màu áo xanh trên những cánh đồng mùa vàng

TPO - Trên những cánh đồng lúa chín vàng ở Nghệ An, màu áo xanh của đoàn viên, dân quân, công an cùng hòa vào nhịp mùa gặt, giúp những gia đình neo người vượt qua nỗi lo thiếu nhân lực.
Đâu ai được lựa chọn mình sẽ sinh ra trong một gia đình như thế nào.
Nhà phê bình người Mỹ Hillis Miller đã nói rất hay về sương và bùn trong tiểu thuyết “Bleak House” (Ngôi nhà ảm đạm) của nhà văn người Anh Charles Dickens. Theo đó, bùn là tổng hòa hai nguyên tố nguyên thủy đất và nước, còn sương là của khí và nước, vậy nên sương và bùn tạo cảm giác về một thế giới hồng hoang, đang được xây nên dần rồi thít chặt dần.
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TPO - Khoảng mười năm trước, nói đến khởi nghiệp, người ta nghĩ ngay đến một người trẻ có ý tưởng, lập công ty và đi lên từ con số 0. Giờ đây, người trẻ tiếp quản và làm mới doanh nghiệp gia đình, mua lại một công ty để tái cấu trúc hay đưa công nghệ vào ngành truyền thống cũng là khởi nghiệp. Điều quan trọng không phải doanh nghiệp ra đời khi nào, mà người trẻ tạo ra được giá trị mới gì.
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