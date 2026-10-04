Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nam sinh đam mê bộ môn vật tay giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

Tường Kha

TPO - Nam sinh có niềm yêu thích bộ môn vật tay, Nguyễn Nam Khánh xuất sắc có màn ngược dòng ấn tượng để trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia.

Nguyễn Nam Khánh (THPT Lý Tự Trọng, Khánh Hòa) là một trong bốn thí sinh tranh tài trận tuần 2 tháng 3 quý 4 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26, cùng với Vũ Nhật Long (THCS & THPT Newton, Hà Nội), Nguyễn Lê Tuấn Anh (THPT Quỳnh Lưu 1, Nghệ An), Lê Quang Minh Duy (THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM).

olympia3.jpg
Nam sinh Khánh Hòa có màn ngược dòng ấn tượng.

Phần thi Khởi động, Nhật Long dẫn đầu với 70 điểm, Tuấn Anh 60 điểm, Nam Khánh 50 điểm, Minh Duy 40 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, từ khóa gồm 22 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Những câu hát sau gắn liền với các chiến sĩ của Quân chủng nào?. Bốn thí sinh ghi điểm với câu trả lời “Hải quân”.

Ô hình ảnh đầu tiên được mở ra, Minh Duy liền nhấn chuông và đưa ra đáp án chính xác “Đường Hồ Chí Minh trên biển”. Điều này giúp nam sinh TPHCM vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 110 điểm. Nhật Long 80 điểm, Tuấn Anh 70 điểm và Nam Khánh 60 điểm.

olympia.jpg
Minh Duy là người giải đáp nhanh ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc chứng kiến màn bứt tốc của Nam Khánh. Nam sinh Khánh Hoà đã ghi liền 120 điểm để dẫn đầu đoàn leo núi với 180 điểm. Nhật Long 170 điểm, Minh Duy 150 điểm, Tuấn Anh 100 điểm.

Phần thi Về đích, Nam Khánh lựa chọn 3 câu hỏi 20 điểm. Cậu ghi điểm câu đầu, nhưng đánh mất điểm vào tay Nhật Long ở câu thứ hai. Nam Khánh về vị trí với 180 điểm.

Nhật Long cũng lựa chọn gói 3 câu hỏi 20 điểm. Cậu ghi điểm câu đầu tiên. Hai câu còn lại Nam Khánh có cơ hội trả lời, trong đó có 1 lần giành điểm. Nhật Long về vị trí với 190 điểm.

Minh Duy cũng lựa chọn gói 3 câu hỏi 20 điểm. Cậu cũng ghi điểm câu đầu, nhưng để Nhật Long ghi điểm ở câu thứ hai; không thành công câu cuối có chọn Ngôi sao hi vọng. Minh Duy về vị trí với 150 điểm.

Tuấn Anh lựa chọn ba câu hỏi 20 - 30 - 30 điểm nhưng không thể ghi điểm ở cả ba câu hỏi. Nam Khánh ghi được điểm. Hai câu còn lại, Nhật Long có quyền trả lời nhưng không thể ghi điểm. Tuấn Anh về vị trí 80 điểm.

olympia1.jpg
Nguyễn Nam Khánh giành vòng nguyệt quế với 210 điểm.

Kết quả chung cuộc trận tuần 2 tháng 3 quý 4 Đường Lên Đỉnh Olympia 26, Nguyễn Nam Khánh (THPT Lý Tự Trọng, Khánh Hòa) xuất sắc giành vòng nguyệt quế với 210 điểm.

Vũ Nhật Long (THCS & THPT Newton, Hà Nội) về Nhì với 180 điểm.

Cùng về thứ ba Lê Quang Minh Duy (THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) 130 điểm và Nguyễn Lê Tuấn Anh (THPT Quỳnh Lưu 1, Nghệ An) 80 điểm.

Xem thêm

#Đường lên đỉnh Olympia #nam sinh Khánh Hòa #vật tay #vòng nguyệt quế #kết quả thi #Khánh Hòa #thí sinh #thể thao

Cùng chuyên mục

Trải nghiệm làm 'lính cứu hoả nhí'

Trải nghiệm làm 'lính cứu hoả nhí'

TPO - Đông đảo thiếu nhi tham gia chương trình "Kỹ năng Phòng cháy chữa cháy" tại Học viện Phòng cháy chữa cháy (Hà Nội) sáng 4/10 để thực hành thoát nạn và ứng phó sự cố.

Nữ sinh dùng AI đưa sách đến người khiếm thị

Nữ sinh dùng AI đưa sách đến người khiếm thị

TPO - Từ một cuốn hồi ký, Thái Bình Thảo Nguyên - học sinh lớp 11 Trường THPT Hà Huy Tập (Nghệ An), dùng AI để chuyển nội dung sách thành những sản phẩm dễ tiếp cận hơn, hướng tới người khiếm thị và những người gặp khó khăn khi đọc.

Cô gái gây sốt với đơn tuyển chồng

Cô gái gây sốt với đơn tuyển chồng

TPO - Đơn tìm chồng của 9x độc thân ở Mỹ gây sốt trên mạng xã hội. Trước loạt câu hỏi chi tiết của người phụ nữ, hơn 240 ứng viên quan tâm điền vào mẫu có sẵn.

Sinh viên Thái Nguyên xuống địa bàn, góp sức xây dựng nông thôn

Sinh viên Thái Nguyên xuống địa bàn, góp sức xây dựng nông thôn

TPO - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2025 - 2026 đã thu hút 2.103 hội viên, sinh viên Thái Nguyên tham gia. Các tình nguyện viên đã triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực như sửa đường giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê, khám chữa bệnh miễn phí...

Rộn ràng ngày hội lớn tại Học viện Kỹ thuật Quân sự

Rộn ràng ngày hội lớn tại Học viện Kỹ thuật Quân sự

TPO - Gần 3.000 người, trong đó hơn 1.200 sinh viên dân sự, cùng hòa vào không khí sôi nổi của Hội trại truyền thống và Ngày hội văn hóa tại Học viện Kỹ thuật Quân sự với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian và ẩm thực.

Ấn tượng Top 10 doanh nhân trẻ Thăng Long 2026

Ấn tượng Top 10 doanh nhân trẻ Thăng Long 2026

TPO - Mười Doanh nhân trẻ Thăng Long 2026 hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng đều mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng về tinh thần đổi mới, mở rộng thị trường, phát triển doanh nghiệp và đóng góp cho xã hội.

Trang bị kỹ năng ứng dụng AI cho đoàn viên, sinh viên Huế

Trang bị kỹ năng ứng dụng AI cho đoàn viên, sinh viên Huế

TPO - Hơn 200 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tại TP. Huế được tập huấn kiến thức, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập, nghiên cứu, đồng thời thực hành sử dụng các công cụ AI một cách hiệu quả và phù hợp.

Không chỉ tăng số lượng, cần giúp doanh nghiệp địa phương lớn lên

Không chỉ tăng số lượng, cần giúp doanh nghiệp địa phương lớn lên

TPO - Anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng, sau sắp xếp, Đồng Tháp đang mở ra không gian phát triển rộng lớn với nhiều dư địa mới. Với doanh nghiệp, không chỉ cần tăng số lượng, còn phải giúp doanh nghiệp địa phương lớn lên về quy mô, năng lực cạnh tranh và mức độ tham gia sâu vào chuỗi giá trị.

Chàng trai 18 tuổi khát vọng đem tri thức đổi thay bản nghèo

Chàng trai 18 tuổi khát vọng đem tri thức đổi thay bản nghèo

TPO - Từ một bản làng miền núi phía tây Đà Nẵng, Nguyễn Hoàng Anh Hạo (SN 2008, xã Trà Liên) bước vào giảng đường với hành trang là thành tích học tập và khát vọng dùng công nghệ, tri thức để góp sức cho quê hương. Nam sinh 18 tuổi vừa được vinh danh tại giải thưởng “Vì một Đà Nẵng – Thành phố tử tế” lần thứ nhất.

Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

TPO - Trung ương Đoàn tiếp tục xác định “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn” là giá trị cốt lõi của hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới; lấy phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” làm môi trường thực tiễn chủ yếu để thanh niên rèn luyện 12 tiêu chí thông qua 5 nội dung tiên phong.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe