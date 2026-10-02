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Trang bị kỹ năng ứng dụng AI cho đoàn viên, sinh viên Huế

Ngọc Văn

TPO - Hơn 200 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tại TP. Huế được tập huấn kiến thức, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập, nghiên cứu, đồng thời thực hành sử dụng các công cụ AI một cách hiệu quả và phù hợp.

Ngày 2/10, Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế phối hợp với Trường Du lịch - Đại học Huế, Trường Cao đẳng Du lịch Huế và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình tập huấn Ứng dụng AI trong học tập năm 2026.

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Hơn 200 sinh viên Trường Du lịch - Đại học Huế và Trường Cao đẳng Du lịch Huế tham gia lớp tập huấn Ứng dụng AI trong học tập năm 2026.

Tham gia chương trình, hơn 200 đoàn viên, thanh niên, sinh viên được giới thiệu những kiến thức cơ bản về trí tuệ nhân tạo, quá trình phát triển và vai trò của AI trong học tập, nghiên cứu và đời sống. Các chuyên gia cũng hướng dẫn sử dụng một số công cụ AI phổ biến phục vụ nhu cầu học tập.

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Đoàn viên, thanh niên, sinh viên Huế hào hứng tham gia chương trình tập huấn.

Nội dung trọng tâm của lớp tập huấn là hướng dẫn đoàn viên, thanh niên, sinh viên cách đặt câu hỏi, xây dựng yêu cầu để tương tác hiệu quả với AI. Bên cạnh phần lý thuyết, đoàn viên, sinh viên được trực tiếp thực hành ứng dụng AI để giải quyết các nhiệm vụ học tập, qua đó nâng cao kỹ năng khai thác công nghệ trong thực tế.

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Chuyên gia giới thiệu những kiến thức cơ bản về trí tuệ nhân tạo và các công cụ AI phục vụ học tập, nghiên cứu.

Theo ban tổ chức, chương trình nhằm giúp đoàn viên, thanh niên, sinh viên hiểu đúng về khả năng và giới hạn của AI, biết lựa chọn, sử dụng các công cụ phù hợp với nhu cầu học tập, nghiên cứu.

Chương trình tập huấn cũng góp phần thúc đẩy tinh thần học tập chủ động, sáng tạo và khả năng thích ứng với sự phát triển của công nghệ trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên TP. Huế.

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#AI #trí tuệ nhân tạo #sinh viên Huế #ứng dụng AI trong học tập #Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế #Đại học Huế

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