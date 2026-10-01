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Giới trẻ

Cán bộ Đoàn Bắc Ninh rèn kỹ năng, làm chủ AI và chuyển đổi số

P.V

Sau 4 ngày học tập, rèn luyện với nhiều nội dung thiết thực, gần 100 cán bộ Đoàn chủ chốt thành phố Bắc Ninh đã hoàn thành Trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội năm 2026.

Chiều 1/10, Thành Đoàn Bắc Ninh tổ chức tổng kết Trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội năm 2026 dành cho cán bộ Đoàn chủ chốt các xã, phường và Đoàn trực thuộc.

Dự chương trình có ông Ngô Biên Cương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; ông Trần Văn Đăng - Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Bí thư Thành Đoàn; ông Hà Thái Sơn - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thành phố; lãnh đạo Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Ủy ban MTTQ thành phố cùng gần 100 học viên.

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Thành Đoàn Bắc Ninh trao giải Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở.

Trong 4 ngày, các học viên được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng thiết thực phục vụ công tác Đoàn, Hội trong tình hình mới. Nội dung huấn luyện tập trung vào nghiệp vụ xây dựng Đoàn, công tác cán bộ; phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho thanh thiếu nhi; kỹ năng tổ chức hoạt động dành cho thiếu nhi.

Đáng chú ý, chương trình dành thời lượng trang bị cho cán bộ Đoàn kỹ năng ứng dụng AI, công nghệ mới và chuyển đổi số trong công tác Đoàn, đồng thời cập nhật các đề án trọng tâm và kỹ năng bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng.

Không chỉ học tập lý thuyết, các học viên còn được rèn luyện thông qua nhiều hoạt động thực tiễn. Trong khuôn khổ Trại huấn luyện, học viên tích cực tham gia Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi cấp tỉnh năm 2026, Chung kết Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi của Đoàn tỉnh Bắc Ninh năm 2026 cùng các hoạt động giao lưu, rèn luyện.

Tại chương trình tổng kết, Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình huấn luyện cho hơn 100 cán bộ Đoàn các xã, phường và Đoàn trực thuộc. Ban Tổ chức cũng vinh danh học viên có thành tích xuất sắc nhất Trại huấn luyện là chị Nguyễn Thị Thanh Thảo - Bí thư Đoàn phường Từ Sơn.

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Thành Đoàn Bắc Ninh tổ chức tổng kết Trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội năm 2026.

Đối với Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi cấp tỉnh năm 2026, Ban Tổ chức trao 4 giải Ba, 2 giải Nhì và 1 giải Nhất. Giải Nhất thuộc về chị Hoàng Mỹ Linh - Bí thư Đoàn phường Bắc Giang.

Trại huấn luyện không chỉ là dịp bồi dưỡng nghiệp vụ mà còn tạo môi trường để đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tổ chức phong trào và thích ứng với yêu cầu công tác trong bối cảnh chuyển đổi số.

Cùng với tổng kết Trại huấn luyện, trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Thành Đoàn Bắc Ninh tổ chức tổng kết Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026, qua đó đánh giá kết quả các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ thành phố trong mùa hè vừa qua.

#Đoàn Bắc Ninh #Chuyển đổi số #Huấn luyện kỹ năng #Ứng dụng AI #Thanh niên tình nguyện

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