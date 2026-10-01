Quán cà phê TPHCM chi 500 triệu trang trí Noel trước 3 tháng

Còn 3 tháng nữa mới đến Giáng sinh, nhiều quán cà phê tại TP.HCM đã hoàn tất trang trí, thu hút đông đảo khách đến chụp ảnh, trải nghiệm.

Cuối tuần, Kiều Vy (21 tuổi) và Thùy Dung (23 tuổi) hẹn gặp nhau tại quán cà phê Alien Coffee (phường Hạnh Thông). Dù đã theo dõi quán trên TikTok, cả hai vẫn bất ngờ trước không khí Giáng sinh được bài trí tại đây.

Ở trung tâm tầng trệt, một cây thông được tạo nên từ những chú gấu trắng với nhiều kích cỡ được đặt ở vị trí nổi bật. Ven các bức tường là các gốc chụp cùng cây thông xanh, nhưng được thay đổi bằng các chú gấu bông màu đỏ hoặc màu nâu.

“Tôi thấy bất ngờ vì giờ này quán đã bắt đầu trang trí Noel. Dù không gian không quá rộng, chúng tôi vẫn có nhiều góc khác nhau để chụp ảnh”, Dung chia sẻ.

Chi vài trăm triệu trang trí Noel sớm

Sau khi tham quan một vòng, Thùy Dung và Kiều Vy thích nhất không gian có gấu đỏ và thông xanh. Bởi theo cả hai, màu sắc đối lập làm nổi bật người đứng giữa, ánh đèn vàng tạo thêm cảm giác ấm áp, dễ chịu.

“Hôm nay về tôi sẽ chọn hình và đăng lên mạng xã hội ngay cho nóng”, Vy hài hước nói.

Cạnh đó, Linh Thy (25 tuổi) cho biết: “Ban đầu, tôi định đến quán để tìm cảm hứng làm việc. Nhưng thấy quán trang trí tỉ mỉ, dễ thương nên cũng tranh thủ chụp vài tấm hình. Tôi sẽ để ảnh đến gần Noel mới đăng cho đúng dịp”.

Dung (bên trái) và Vy thích thú với những chú gấu bông ở quán. Ảnh: Trang Thư

Chủ quán Hoài Nam cho biết quán đã triển khai concept Giáng sinh từ đầu tháng 9, khách chỉ cần mua nước và có thể thoải mái chụp hình.

Nói về lý do trang trí sớm, anh cho biết khách hàng có xu hướng chụp ảnh trước để tránh đông đúc, càng gần Noel lượng khách sẽ càng giảm. Đây cũng là cách quán truyền thông về concept mới và thu hút khách.

“Sau khi những hình ảnh tại quán được đăng tải trên TikTok, Facebook, nhiều khách bắt đầu biết đến và đến chụp hình. Ngày cao điểm, quán có thể đón khoảng 600-700 lượt khách”, anh Nam nói.

Anh Nam cho biết quán được trang trí sớm để phục vụ khách có nhu cầu check-in sớm.

Ảnh: Trang Thư



Năm nay, quán của anh Nam tiếp tục lấy hình ảnh gấu làm chủ đạo nhưng thay đổi một số chi tiết so với năm trước. Một số chú gấu trắng được tận dụng từ năm ngoái, đồng thời cũng có nhiều chi tiết là mua mới. Chi phí trang trí đến hiện tại là hơn 300 triệu đồng.

Tương tự, tại quán cà phê Mâm (phường Đông Hưng Thuận), không khí Giáng sinh tràn ngập khắp nơi. Không sử dụng thông xanh thông thường, quán ưu tiên thông màu trắng, tạo cảm giác như một rừng thông giữa trời tuyết.

Không gian chụp ảnh tách biệt với khu vực ngồi của khách hàng. Ảnh: Bình An

Phần sàn và trần nhà cũng được phủ vật liệu giả tuyết, điểm xuyết nơ, gấu và các trái châu màu đỏ. Đặc biệt, trong khung giờ 9-10h và 19-20h, quán còn phun tuyết nhân tạo để khách hàng có trải nghiệm chân thực hơn.

Anh Bình An, đại diện quán, cho biết chi phí cho toàn bộ concept lên đến gần 500 triệu đồng. Hiện quán đã bắt đầu quảng bá và nhận được sự hưởng ứng của nhiều khách hàng.

Quán cà phê theo concept dễ thu hút khách

Nằm gần trung tâm TP.HCM, quán cà phê Đất Lành (phường Gia Định) cũng hoàn tất việc trang trí Giáng sinh.

Theo chủ quán Diễm Xuân, quán mới đi vào hoạt động từ cuối tháng 3 nhưng đến nay đã trải qua 4 concept: Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước 30/4, Quốc khánh 2/9, Trung thu và hiện tại là Giáng sinh.

Giới trẻ tìm đến quán sau những clip trên TikTok. Ảnh: Trang Thư

Để chuẩn bị cho mùa Giáng sinh, Xuân bắt đầu nghiên cứu từ vài tháng trước. Chị tham khảo cách trang trí ở nhiều nơi, lưu lại những ý tưởng yêu thích rồi in thành tập hình. Sau đó, chị tiếp tục sáng tạo, gắn các ý tưởng vào từng khu vực của quán sao cho phù hợp.

Từ đầu tháng 9, khi vẫn còn concept Trung thu, chị Xuân đã tìm mua các vật dụng cần thiết như cây thông, gấu, hộp quà... Việc hoàn thiện không gian chỉ diễn ra trong 2 đêm để không ảnh hưởng đến việc đón khách.

“Những quán đã đi theo concept thì phải tranh thủ trang trí sớm. Giáng sinh giống như một mùa, mọi người sẽ thích đi chụp ảnh, vui chơi nên là cơ hội lớn để mình có thể thu hút khách nhiều hơn”, chị bày tỏ.

Từng góc nhỏ đều được chăm chút cẩn thận. Ảnh: Trang Thư

Chị Xuân chia quán thành 2 khu vực. Bên ngoài là không gian truyền thống với cây thông, chuông, nơ và đèn. Bên trong là không gian hiện đại với cây thông gấu bông. Hiện tại, chi phí đầu tư ước tính của quán chị ước tính khoảng 50 triệu đồng nhưng chưa phải là con số cuối cùng.

Sau khi chuyển sang concept Noel, chị Xuân nhận thấy lượng khách đến check-in có dấu hiệu tăng, đặc biệt vào buổi tối. Trong thời gian tới, quán tập trung vào hoạt động marketing, hợp tác với các KOL để thu hút khách đến chụp hình.

Concept này sẽ được duy trì trong khoảng 3 tháng, sau Giáng sinh sẽ được tháo dỡ để nhường chỗ cho concept Tết cổ truyền.

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