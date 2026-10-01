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Đọc sách trong thời đại số: Cần thêm kỹ năng chọn lọc thông tin

Gia Linh

TPO - Trước sự phát triển nhanh của mạng xã hội, nền tảng số và các loại hình truyền thông mới, Trung ương Đoàn yêu cầu đổi mới cách phát triển văn hóa đọc, gắn việc đọc với kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch, xấu độc trên không gian mạng.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa có công văn đề đề nghị các tỉnh, thành đoàn, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố, các cơ quan báo chí, xuất bản của Đoàn tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 02-CT/TWĐTN-CTTN về nâng cao văn hóa đọc cho thiếu niên, nhi đồng.

Yêu cầu được đặt ra trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, mạng xã hội, các nền tảng số và loại hình truyền thông mới ngày càng tác động sâu vào đời sống của trẻ em. Bên cạnh đó, cùng với việc duy trì thói quen đọc sách, đọc báo, cần đổi mới nội dung, phương thức phát triển văn hóa đọc để phù hợp môi trường số.

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Phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” và các hoạt động khuyến đọc tiếp tục được yêu cầu duy trì, đổi mới, nâng cao hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo công văn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 02-CT/TWĐTN-CTTN, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn, Đội về phát triển văn hóa đọc cho thiếu niên, nhi đồng, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác giáo dục.

Các cấp bộ Đoàn, Đội cần tiếp tục duy trì, đổi mới và nâng cao hiệu quả phong trào Đọc và làm theo báo Đội, sinh hoạt chuyên đề Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng, ngày hội đọc sách cùng các mô hình, hoạt động khuyến đọc phù hợp với điều kiện thực tế.

Các đơn vị cũng cần đổi mới nội dung, phương thức phát triển văn hóa đọc phù hợp với môi trường số; tăng cường ứng dụng công nghệ, khai thác hiệu quả sách, báo điện tử, xuất bản phẩm số, học liệu số và các sản phẩm truyền thông đa phương tiện phù hợp với lứa tuổi.

"Chú trọng trang bị cho thiếu nhi kỹ năng lựa chọn sách, báo, xuất bản phẩm và nguồn thông tin chính thống; kỹ năng đọc có chọn lọc, nhận diện, phòng tránh thông tin sai lệch, thông tin xấu độc trên không gian mạng; nâng cao ý thức tôn trọng bản quyền, quyền tác giả và quyền liên quan", công văn nêu rõ.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn yêu cầu các cấp bộ Đoàn, Đội tiếp tục xây dựng, củng cố và phát huy hiệu quả các không gian đọc dành cho thiếu nhi. Các liên đội được hỗ trợ duy trì, phát triển tủ sách, thư viện xanh, góc đọc thân thiện, không gian đọc gắn với sinh hoạt Đội; tăng cường huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ sách, báo, thiết bị đọc và điều kiện phục vụ phát triển văn hóa đọc. Trong đó, ưu tiên thiếu nhi ở vùng nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và thiếu nhi khuyết tật.

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Các không gian đọc dành cho thiếu nhi như tủ sách, thư viện xanh, góc đọc thân thiện được yêu cầu tiếp tục duy trì, phát triển, gắn với sinh hoạt Đội.

Công văn cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa tổ chức Đoàn, Đội với ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhà trường, gia đình, hệ thống thư viện, các cơ quan báo chí, xuất bản và các lực lượng xã hội, nhằm xây dựng môi trường đọc lành mạnh, an toàn, thân thiện cho thiếu nhi.

Trong phát triển văn hóa đọc, Ban Bí thư Trung ương Đoàn giao Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Nhà xuất bản Kim Đồng tiếp tục xây dựng, phát hành các ấn phẩm phù hợp với thiếu niên, nhi đồng; Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên và các cơ quan báo chí của Đoàn tăng cường tuyên truyền, lan tỏa các mô hình, hoạt động khuyến đọc.

Các cơ quan báo chí, xuất bản của Đoàn được đề nghị đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển sản phẩm điện tử, truyền thông đa phương tiện và phối hợp với các cấp bộ Đoàn, Đội tổ chức hoạt động khuyến đọc.

Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

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#văn hóa đọc #thiếu nhi #chuyển đổi số #AI #truyền thông #năng lực đọc #bảo vệ quyền tác giả

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