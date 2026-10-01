Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Giáo sư Trung Quốc gây tranh cãi về quan điểm kết hôn

Minh Vy

TPO - Phát biểu của giáo sư Trung Quốc Liang Yongan cho rằng một bộ phận giới trẻ xứ tỉ dân hiện nay "không phù hợp để kết hôn" đã khiến cộng đồng mạng xứ Trung “dậy sóng”, làm nổ ra các cuộc tranh luận.

Trong khi một số người đồng tình rằng hôn nhân không phải là một cột mốc bắt buộc, những người khác lại cho rằng quan điểm của vị giáo sư này đã đơn giản hóa một vấn đề phức tạp.

Ông Liang, 72 tuổi, giáo sư ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc tại Đại học Phúc Đán (Thượng Hải), là một trong những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút gần 1 triệu người theo dõi nhờ những nhận định thẳng thắn về văn hóa giới trẻ, các mối quan hệ và những thay đổi của xã hội.

prof-liang.jpg
Giáo sư Liang còn cho rằng 40 có thể là độ tuổi lý tưởng hơn để bắt đầu chuyện tình cảm, với lập luận rằng sự trưởng thành sẽ giúp mỗi người hiểu rõ bản thân mình hơn. Ảnh: ifeng

Một cuộc phỏng vấn đang lan truyền rộng rãi đã làm nổ ra các cuộc tranh luận “nảy lửa” về các chuẩn mực hôn nhân đang thay đổi tại Trung Quốc, sau khi giáo sư Liang cho rằng một bộ phận không phù hợp để bước vào đời sống hôn nhân.

Những phát biểu này bắt nguồn từ một cuộc phỏng vấn diễn ra cách đây 3 năm nhưng gần đây lại được chia sẻ rầm rộ trở lại trên mạng.

"Có ít nhất 1/3 số người không phù hợp để kết hôn, bởi lẽ hôn nhân đòi hỏi khả năng quan tâm và hy sinh vì người khác," ông Liang nhận định.

Những bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc lựa chọn lối sống độc lập, với "nền kinh tế độc thân" thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ ăn uống một mình, nhu cầu tìm kiếm sự đồng hành về mặt cảm xúc và các hoạt động tiêu dùng liên quan đến thú cưng.

Ông Liang cho rằng hôn nhân đòi hỏi sự cam kết và tinh thần nhượng bộ từ cả hai phía; ông khuyến khích người trẻ hãy "trưởng thành trước khi yêu" bằng cách xây dựng bản lĩnh và cái tôi vững vàng hơn trước khi bước vào một mối quan hệ.

ket-hon-1847.jpg
Giáo sư Liang khuyến khích người trẻ hãy "phát triển bản thân trước khi yêu" bằng cách xây dựng sự thấu hiểu bản thân trước khi bắt đầu hẹn hò. Ảnh: Shutterstock

Những phát biểu này đã nhanh chóng thổi bùng lên các cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng.

Một số người dùng ủng hộ quan điểm của ông, khẳng định hôn nhân không nên bị coi là một cột mốc bắt buộc trong đời.

"Cuối cùng cũng có một chuyên gia nói lên suy nghĩ của nhiều người," một cư dân mạng đồng thời nói thêm: "Những cá nhân có lối sống vị kỷ nên tránh kết hôn để không gây tổn thương cho bạn đời."

Trong khi đó, những người khác đặt câu hỏi liệu lập luận của ông có đang đơn giản hóa một vấn đề phức tạp hay không.

"Liệu việc tuyên bố 1/3 số người không phù hợp với hôn nhân có phải là 'giấy thông hành' cho những ai chọn cuộc sống độc thân, hay nó chỉ đơn thuần nâng cao các tiêu chuẩn cho hôn nhân?" - một người dùng khác băn khoăn.

Cuộc thảo luận này phản ánh những thay đổi sâu rộng trong quan điểm của người dân Trung Quốc đối với vấn đề hôn nhân. Số liệu chính thức cho thấy số lượng đăng ký kết hôn đã giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước trong nửa đầu năm 2026, trong khi số vụ ly hôn tăng 3,9%.

Các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm khuyến khích kết hôn, bao gồm việc đơn giản hóa quy trình đăng ký và đưa ra các ưu đãi như khám sức khỏe miễn phí hay phiếu mua sắm dành cho các cặp đôi mới cưới.

Một số chính quyền địa phương đã chuyển dịch vụ đăng ký kết hôn đến những địa điểm khác biệt so với thông thường, như ngân hàng, trung tâm thương mại và ga tàu điện ngầm… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký kết hôn.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến khác cho rằng các biện pháp này chưa giải quyết được những vấn đề sâu xa hơn, chẳng hạn như sự bấp bênh về việc làm, chi phí chăm sóc con cái, áp lực nhà ở và làm thế nào để cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Ông Liang từ lâu đã nghiên cứu và bàn luận về các chủ đề tình yêu, tuổi trẻ và sự phát triển bản thân. Ông được nhiều người quan tâm chú ý vào năm 2017 sau bài phát biểu về cách giới trẻ tiếp cận các mối quan hệ tình cảm.

Ông mô tả xã hội đương đại đang bước vào thời điểm vàng của cuộc sống độc thân, đồng thời cho rằng lựa chọn của người trẻ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm nỗi lo sợ tổn thương tình cảm và những thay đổi trong lối sống, chẳng hạn như sự phụ thuộc ngày càng lớn vào các thiết bị kỹ thuật số.

ket-hon1.jpg
Tỉ lệ kết hôn tại Trung Quốc đã giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục trong những năm gần đây, do thế hệ trẻ ngày càng trì hoãn hoặc thậm chí quyết định không kết hôn. Ảnh: Shutterstock

Dựa trên các tác phẩm văn học và điện ảnh, điển hình là cuốn tiểu thuyết "Kiêu hãnh và Định kiến" (tiếng Anh: Pride and Prejudice) của Jane Austen, giáo sư Liang cho rằng những mối quan hệ ý nghĩa thường không nảy sinh từ việc chủ động tìm kiếm, mà đến từ quá trình phát triển bản thân, sự tự nhận thức và sự trưởng thành.

Ông thậm chí còn đề xuất rằng 40 có thể là độ tuổi thích hợp hơn để theo đuổi tình yêu, bởi khi đó, vốn sống phong phú hơn sẽ giúp mỗi người thấu hiểu bản thân một cách rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, một số nhà phê bình cũng chỉ ra những hạn chế trong quan điểm của ông Liang khi xét đến sự phức tạp của các mối quan hệ trong đời thực.

"Những ví dụ từ văn học và điện ảnh mà ông viện dẫn thường phản ánh các mô hình quan hệ lý tưởng hóa, vốn xa rời thực tế đầy phức tạp với những áp lực kinh tế, trách nhiệm gia đình và các vấn đề về giới," một người nhận định.

Xem thêm

#Giáo sư Liang Yongan #quan điểm kết hôn #Thay đổi văn hóa #Tỉ lệ kết hôn tại Trung Quốc #quan điểm kết hôn #quan điểm kết hôn gây tranh cãi #áp lực kinh tế #trách nhiệm gia đình #không phù hợp để kết hôn #Kiêu hãnh và Định kiến #Pride and Prejudice #Jane Austen

Cùng chuyên mục

Những người chạy về phía khói lửa sau tiếng kẻng báo động

Những người chạy về phía khói lửa sau tiếng kẻng báo động

TPO - Mỗi khi tiếng kẻng báo động vang lên, những người lính PCCC và CNCH lại khoác lên mình bộ quần áo chiến đấu và lao về phía khói lửa. Với họ, đó là một cuộc chạy đua với thời gian, và phía trước là những người dân đang cần được cứu giúp.

Du lịch nước ngoài nhẹ tênh với MoMo

Du lịch nước ngoài nhẹ tênh với MoMo

Dù mang lại nhiều trải nghiệm thú vị, mỗi chuyến du lịch nước ngoài luôn đi kèm không ít công đoạn chuẩn bị phức tạp: từ đổi ngoại tệ, mua SIM kết nối đến tìm hiểu phương thức thanh toán nội địa. Khi trở về, người dùng lại tốn thời gian rà soát và thống kê chi tiêu. Bằng việc tích hợp từ khâu chuẩn bị, kết nối cho đến quản lý tài chính trên một ứng dụng, MoMo giúp tối giản quy trình và mang lại một hành trình thảnh thơi hơn cho du khách.

Mở cổng tự ứng cử, tranh cơ hội tham dự phiên họp giả định 'Quốc hội trẻ em'

Mở cổng tự ứng cử, tranh cơ hội tham dự phiên họp giả định 'Quốc hội trẻ em'

TPO - Trẻ em trên cả nước có thể đăng ký tự ứng cử đại biểu tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026. Để tự ứng cử, ứng viên gửi video giới thiệu ngắn gọn về bản thân và trình bày kiến thức, quan điểm, vai trò của mình đối với chủ đề phiên họp. Sau hai vòng tuyển chọn, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 10 đại biểu tiêu biểu trở thành đại biểu chính thức tham dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ năm 2026.

Ca sĩ Thùy Dương mang lại không khí vui tươi cho phạm nhân tại chương trình.

Thắp sáng ước mơ hoàn lương ở Bắc Ninh

TPO - Ngày 29/9, Thành Đoàn Bắc Ninh tổ chức chương trình "Thắp sáng ước mơ hoàn lương" tại Trại giam Ngọc Lý (xã Tân Yên), tiếp thêm động lực để phạm nhân hướng về ngày trở lại cộng đồng.

Trang bị kỹ năng cho những thủ lĩnh Đội trong trường học

Trang bị kỹ năng cho những thủ lĩnh Đội trong trường học

TPO - Từ nghi thức Đội, kỹ năng chỉ huy đến giao tiếp, thuyết trình, tổ chức hoạt động và ứng dụng công nghệ, hàng trăm cán bộ, giáo viên và học sinh được bồi dưỡng qua chương trình tập huấn công tác Đoàn – Đội năm học 2026-2027 tại 3 khu vực của tỉnh Phú Thọ.

Những lần 'check-in' để trở thành một tôi khác

Những lần 'check-in' để trở thành một tôi khác

“Tôi chưa bao giờ hình dung cả cuộc đời mình vốn đã quen với công việc văn phòng, lại có thể xuất hiện trên những nẻo đường chạy bộ và chinh phục cự ly khó nhất nhì Việt Nam. Tôi vẫn có thể lựa chọn cuộc sống vui vẻ trong văn phòng, cống hiến chất xám và sức lực, nhưng song song đó, tôi muốn có một cái tôi khác ở đời sống cá nhân mình. Hành trình ở cái tôi thứ hai này lại được rất nhiều người yêu thương và ủng hộ. Đó quả là một may mắn mà nếu như không dấn thân, có lẽ tôi đã bỏ lỡ phần đời hạnh phúc này của mình rồi”, Hà Mạnh chia sẻ.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam: 'Không gian lớn không đồng nghĩa tăng trưởng tự động lớn'

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam: 'Không gian lớn không đồng nghĩa tăng trưởng tự động lớn'

TPO - Theo anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, sau khi mở rộng không gian phát triển, Lâm Đồng đang đứng trước cơ hội lớn để tổ chức lại nguồn lực và mở rộng thị trường. Tuy nhiên, không gian lớn hơn không đồng nghĩa tăng trưởng tự động lớn hơn, đòi hỏi chính quyền và doanh nghiệp phải cùng khai thác hiệu quả dư địa mới.

Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam: Lấy nhu cầu chính đáng của sinh viên làm trung tâm

Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam: Lấy nhu cầu chính đáng của sinh viên làm trung tâm

TPO - Đó là đề nghị của anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam với Hội Sinh viên tỉnh Lâm Đồng khoá I. Trong đó, anh nhấn mạnh lấy nhu cầu chính đáng của sinh viên làm trung tâm, gắn phong trào với nghiên cứu, khởi nghiệp, chuyển đổi số và những vấn đề thực tiễn của địa phương.

[VIDEO] Trung ương Đoàn tổng kết, trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

[VIDEO] Trung ương Đoàn tổng kết, trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

TPO - Ngày 29/9, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ II, năm 2026. Từ hơn 462.000 bài dự thi, Ban Tổ chức vinh danh 59 tác phẩm xuất sắc thuộc 6 thể loại, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, phát huy vai trò của tuổi trẻ trên không gian mạng.

Tặng Bằng khen và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho nam sinh cứu hai anh em ruột đuối nước

Tặng Bằng khen và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho nam sinh cứu hai anh em ruột đuối nước

TPO - Tại hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026; tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, Tỉnh Đoàn Ninh Bình tổ chức trao Bằng khen và Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm của T.Ư Đoàn tặng nam sinh cứu hai em nhỏ khỏi bị đuối nước.

Để người trẻ không 'sống vùi' trong phim ngắn AI

Để người trẻ không 'sống vùi' trong phim ngắn AI

TPO - Phim ngắn AI với hình ảnh bắt mắt, tình tiết liên tục và những thế giới kỳ ảo đang thu hút nhiều người trẻ. Từ vài phút giải trí, không ít người bị cuốn vào vòng lặp xem hết tập này đến tập khác, thức khuya, chi tiền và khó chủ động dừng lại. Để không bị cuốn vào màn hình, người trẻ cần kiểm soát thói quen sử dụng điện thoại, mạng xã hội và có thêm những lựa chọn phong phú trong đời sống thực.

Tuổi trẻ Lào Cai quảng bá quê hương bằng tiếng Anh

Tuổi trẻ Lào Cai quảng bá quê hương bằng tiếng Anh

TPO - Sáng 29/9, tại Hội trường Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, Tỉnh Đoàn Lào Cai tổ chức vòng chung kết Cuộc thi tiếng Anh dành cho đoàn viên, thanh niên tỉnh Lào Cai năm 2026, với chủ đề “DISCOVER LAO CAI – Speak, Connect & Inspire 2026”.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe