Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026: Không chỉ tăng số lượng, cần giúp doanh nghiệp địa phương lớn lên

TPO - Anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng, sau sắp xếp, Đồng Tháp đang mở ra không gian phát triển rộng lớn với nhiều dư địa mới. Với doanh nghiệp, không chỉ cần tăng số lượng, còn phải giúp doanh nghiệp địa phương lớn lên về quy mô, năng lực cạnh tranh và mức độ tham gia sâu vào chuỗi giá trị.

Ngày 2/10, tại Đồng Tháp, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Tháp tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) - Vòng đối thoại địa phương Đồng Tháp: Đột phá thể chế hợp lực công - tư.

Phải giúp doanh nghiệp địa phương lớn lên

Anh Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đánh giá, sau sắp xếp, mở ra cho tỉnh Đồng Tháp không gian phát triển rộng lớn và giàu tiềm năng hơn. Tuy nhiên, ngoài dư địa phát triển, Đồng Tháp cần kết nối và phát huy hiệu quả các nguồn lực về nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, du lịch, thị trường.

Anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam gợi mở 3 vấn đề trọng tâm để phát triển DN Đồng Tháp. Ảnh: Hòa Hội

Theo anh Hồng Anh, bài toán cho địa phương không chỉ phải gia tăng số lượng doanh nghiệp (DN), quan trọng hơn phải giúp DN địa phương lớn lên về quy mô, năng lực cạnh tranh và mức độ tham gia sâu vào chuỗi giá trị.

Anh Hồng Anh đề xuất 3 trọng tâm để Đồng Tháp ưu tiên nhằm xây dựng đội ngũ DN địa phương vừa tăng về số lượng, vừa lớn mạnh về quy mô, năng lực. Trong đó, đi liền với mở rộng không gian phát triển phải tạo điều kiện để DN nội địa nâng cao sức hấp thụ, tránh tình trạng bị đẩy ra bên lề.

Đồng Tháp cũng cần chuyển dịch từ lợi thế sản xuất sang lợi thế chuỗi giá trị, dựa trên sự hợp lực công - tư, thu hút các “DN mỏ neo” dẫn dắt.

Trọng tâm cuối, theo anh Hồng Anh, địa phương cần xây dựng cộng đồng DN hiện đại, lấy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh (ESG) và năng suất lao động làm động lực chính.

Lãnh đạo tỉnh, DN trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tham dự diễn đàn.

Mở rộng "không gian tư duy"

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Lê Minh Hoan - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, khi nói đến không gian phát triển thường nghĩ ngay đến đất đai, khu công nghiệp hay đường cao tốc. Tuy nhiên, còn có một không gian rộng hơn rất nhiều là 'không gian tư duy'.

Theo ông Hoan, nguồn lực lớn nhất của một địa phương đôi khi không nằm dưới đất, mà nằm trong cách những con người trên mảnh đất ấy tin và cùng làm việc với nhau.

"Nếu chỉ nhìn 1 ha đất hay một dòng sông theo cách truyền thống, giá trị thu về sẽ rất hạn chế. Tuy nhiên, nếu nhìn dưới góc nhìn sinh thái, kinh tế tuần hoàn, tích hợp chế biến, du lịch trải nghiệm và thương hiệu, giá trị sẽ được nhân lên gấp bội", ông Hoan nói.

Do đó, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, mở không gian mới không nhất thiết lúc nào cũng phải tìm thêm nguồn tài nguyên mới. Quan trọng phải nhìn nguồn lực cũ bằng một tư duy mới, kết nối các nguồn lực đang phân tán để kiến tạo những giá trị chưa từng có.

Ông Lê Minh Hoan - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội gợi mở về "mở rộng không gian tư duy" cho phát triển.

Chuyển từ quản lý sang kiến tạo

Tại phiên Điểm hẹn doanh nhân, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Văn hóa Sách Sài Gòn đã chỉ ra những khoảng cách giữa tri thức truyền thống và thực tiễn kinh doanh.

Theo ông Quỳnh, trong bối cảnh thị trường biến động từng ngày, trí tuệ nhân tạo (AI) không thể thay thế văn hóa đọc sâu sắc, hay sự chiêm nghiệm. Tuy nhiên, AI là công cụ tăng tốc đắc lực giúp DN xử lý bài toán thực chiến. AI giúp DN phân tích phản hồi của khách hàng du lịch, tối ưu chuỗi cung ứng nông sản, cho đến việc xây dựng lộ trình xuất khẩu chính ngạch.

Tại phiên Tọa đàm mở giữa cộng đồng DN tư nhân Đồng Tháp với lãnh đạo tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ và các chuyên gia, nhiều chia sẻ thực tế DN đưa ra đã được lãnh đạo địa phương và chuyên gia phản hồi.

Dưới góc nhìn đồng hành, ông Lê Minh Hoan - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nêu quan điểm, quan hệ giữa chính quyền với DN cần chuyển từ quản lý sang đồng hành và đồng kiến tạo.

"Đối thoại công - tư sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu một bên chỉ trình bày khó khăn còn bên kia chỉ ghi nhận. Thay vào đó, các bên phải cùng đặt câu hỏi: Chúng ta có thể tạo ra điều kiện gì?”, ông Hoan nói.

Do đó, theo ông Hoan, những vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền, tỉnh thì phải dứt điểm giải quyết, những vướng mắc vượt thẩm quyền cần kiến nghị cơ chế lên cấp có thẩm quyền. Quan trọng nhất, với mỗi vấn đề địa phương cần có thời hạn xử lý, có sản phẩm đo lường được và có phản hồi cụ thể cho DN.