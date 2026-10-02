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Giới trẻ

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Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Xuân Tùng

TPO - Trung ương Đoàn tiếp tục xác định “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn” là giá trị cốt lõi của hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới; lấy phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” làm môi trường thực tiễn chủ yếu để thanh niên rèn luyện 12 tiêu chí thông qua 5 nội dung tiên phong.

Trung ương Đoàn vừa ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2026 – 2031.

3 giá trị cốt lõi, 12 tiêu chí giá trị hình mẫu

Nội dung giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới được xác định rõ tiếp tục thực hiện 3 giá trị cốt lõi “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn” và 12 tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới đã được xác lập.

Cụ thể, có lý tưởng cách mạng; bản lĩnh vững vàng; giàu lòng yêu nước; đạo đức trong sáng; lối sống văn hóa; tuân thủ pháp luật; tiên phong hành động; sáng tạo không ngừng; học tập liên tục; có sức khỏe tốt; kỹ năng phù hợp; khát vọng vươn lên.

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Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” được triển khai sâu rộng, thường xuyên trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc XIII﻿.

Việc rèn luyện theo 3 giá trị cốt lõi và 12 tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam là một bộ phận và được đặt trong tổng thể xây dựng và thực hành các hệ giá trị của Việt Nam trong giai đoạn mới. Các hệ giá trị là nền tảng định hướng, còn 3 giá trị cốt lõi và 12 tiêu chí là sự cụ thể hóa đối với thanh niên, tạo cơ sở để thanh niên nhận thức, rèn luyện và thể hiện bằng hành vi, việc làm, sản phẩm, kết quả cụ thể.

Căn cứ đặc điểm của địa phương, đơn vị và tâm lý đặc thù của từng đối tượng thanh niên (học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn, thanh niên lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức trẻ, thanh niên đặc thù...), các cấp bộ Đoàn cụ thể hóa các tiêu chí và chuẩn mực hành vi dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, có thể tự đánh giá để định hướng thanh niên phấn đấu, rèn luyện và hình thành các giá trị hình mẫu.

Môi trường rèn luyện gắn với 5 tiên phong

Để thực hiện cuộc vận động hiệu quả, T.Ư Đoàn xác định rõ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc vận động. Ban hành bộ tài liệu hướng dẫn thống nhất về nội hàm các tiêu chí, hành động cụ thể, gợi ý hành động của thanh niên để phấn đấu theo giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam. Triển khai thường xuyên cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” và “Ứng xử văn minh trên không gian mạng”; hoàn thiện ứng dụng “Thanh niên Việt Nam”.

Đặc biệt, tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, phấn đấu theo các tiêu chí giá trị hình mẫu. Trong đó, lấy phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” làm môi trường thực tiễn chủ yếu để thanh niên rèn luyện 12 tiêu chí thông qua 5 nội dung tiên phong: phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước; hội nhập quốc tế; tình 5 nguyện vì cộng đồng; tham gia bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Gắn Cuộc vận động với Chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”, tập trung hình thành thói quen học tập suốt đời, rèn luyện ngoại ngữ, kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp, tư duy phản biện, khả năng hợp tác và thích ứng; tăng cường rèn luyện thể chất, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, văn hóa đọc và bản lĩnh văn hóa.

Duy trì hằng năm các chiến dịch, chương trình tình nguyện, hoạt động vì cộng đồng và bảo vệ Tổ quốc như Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”, “Xuân biên giới, Tết biển đảo” và các hoạt động an sinh xã hội, chuyển đổi số cộng đồng, chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường; qua đó tạo môi trường rèn luyện các tiêu chí về lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, tiên phong hành động, kỹ năng và khát vọng cống hiến.

Duy trì và nâng cao chất lượng các phong trào, danh hiệu, chương trình rèn luyện đặc thù theo từng nhóm đối tượng như “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, các phong trào trong thanh niên công nhân, công chức, viên chức, nông thôn, đô thị, lực lượng vũ trang, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài; bảo đảm các nội dung rèn luyện gắn với 3 giá trị cốt lõi và 12 tiêu chí của Cuộc vận động.

Tăng cường thực hành văn hóa, đạo đức và trách nhiệm công dân trong gia đình, nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng và không gian mạng.

Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc căn cứ đặc điểm địa phương, đơn vị, hằng năm lựa chọn ít nhất 1 mô hình hoặc cách làm trọng tâm để tạo môi trường thực hành các giá trị hình mẫu, ưu tiên mô hình có sản phẩm, kết quả cụ thể và có khả năng nhân rộng; định kỳ tổng hợp, giới thiệu về Trung ương Đoàn để đánh giá, chia sẻ trong toàn Đoàn

Bên cạnh đó, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ; phát hiện, tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến; Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Cuộc vận động.

T.Ư Đoàn yêu cầu triển khai sâu rộng, thường xuyên và thực chất cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc XIII.

Chuyển mạnh từ tuyên truyền, nhận thức về giá trị sang tự giác rèn luyện và thực hành giá trị; lấy phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”, Chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”, các chương trình, hoạt động của Đoàn, Hội, Đội và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, học tập, lao động, công tác của thanh niên làm môi trường chủ yếu để rèn luyện, thể hiện các giá trị hình mẫu.

Việc triển khai phải bảo đảm kế thừa, đồng bộ, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực. Các nhiệm vụ, giải pháp phải theo đúng tinh thần “3 dễ - 3 rõ - 3 đo”; nhiệm vụ phải rõ nội dung, sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm; tăng cường ứng dụng công nghệ số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong tuyên truyền, tổ chức hoạt động, theo dõi, đánh giá.

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#Tuổi trẻ Việt Nam #5 tiên phong #kỷ nguyên mới #hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới #3 giá trị cốt lõi #12 tiêu chí giá trị hình mẫu #tâm trong trí sáng hoài bão lớn

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