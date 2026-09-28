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Phải nói thật, làm thật, thay vì chỉ báo cáo toàn điều tốt đẹp

Tân Lộc

TPO - Góp ý để hợp tác xã phát triển, ông Lê Minh Hoan - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội - cho rằng, tỉnh Cà Mau có thể lập nhóm tư vấn trực tuyến để hỗ trợ ngay lập tức các vấn đề của hợp tác xã. Dù vậy, theo ông, điều cốt yếu để tư vấn hiệu quả là phải nói thật, làm thật, nhìn thẳng vào thực trạng thay vì chỉ báo cáo toàn điều tốt đẹp.

Ngày 28/9, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội phát triển kinh tế tập thể trong tình hình mới. Tại hội nghị, ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo đòn bẩy cho mô hình hợp tác xã (HTX) phát triển bền vững.

Ông Lê Minh Hoan gợi ý, tỉnh Cà Mau cần thành lập ngay một nhóm tư vấn trực tuyến với các chuyên gia, giảng viên từ các trường đại học lớn, đại diện HTX, lãnh đạo xã.

“Thông qua chiếc điện thoại thông minh, các bên có thể tương tác trực tiếp, giải đáp nhanh chóng những vướng mắc thực tế, tìm kiếm thị trường hay xử lý các vấn đề phát sinh. Dù vậy, điều cốt yếu để tư vấn hiệu quả là phải nói thật, làm thật, nhìn thẳng vào thực trạng thay vì chỉ báo cáo toàn điều tốt đẹp”, ông Hoan nói.

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Ông Lê Minh Hoan - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội - góp ý để Cà Mau phát triển kinh tế HTX.

Theo Lê Minh Hoan, bản chất của HTX nằm ở lợi ích mang lại cho từng thành viên, nhưng trước yêu cầu khắt khe của thị trường về truy xuất nguồn gốc, cách làm riêng lẻ từng hộ không còn phù hợp. Vì thế, không thể giao toàn bộ trách nhiệm cho riêng người đứng đầu HTX, bởi một cá nhân dù giỏi đến đâu cũng khó tự mình giải quyết vốn, thị trường, hạ tầng hay nhân lực của các thành viên.

Muốn HTX phát triển bền vững, ông Hoan cho rằng, địa phương phải xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ, trong đó chính quyền đóng vai trò kết nối, ngành chuyên môn đánh giá "sức khỏe" HTX, doanh nghiệp tham gia đồng hành, các nhà khoa học và tổ chức tín dụng cùng chia sẻ rủi ro, hỗ trợ giải pháp.

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Ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau và đại biểu chứng kiến ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp và HTX tại hội nghị.

Để chuyển đổi thực chất, ông Lê Minh Hoan gợi ý tỉnh Cà Mau có thể chọn một số HTX thí điểm chương trình hành động 90 ngày. Cụ thể, 30 ngày đầu tập trung rà soát, làm rõ dữ liệu và xác định vướng mắc; 30 ngày tiếp theo kết nối đào tạo, tư vấn quản trị và tiếp cận doanh nghiệp; 30 ngày cuối thử nghiệm giải pháp cải tiến và đo lường kết quả.

Trong 9 tháng năm nay, tỉnh Cà Mau có 22 HTX mới thành lập. Đến nay, toàn tỉnh Cà Mau có 437 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có 347 HTX đang hoạt động ổn định.

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#hợp tác xã #Cà Mau #hệ sinh thái #phát triển bền vững #nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội

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