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Giới trẻ

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6 giải Nhất Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ toàn quân phía Nam

Nhật Huy

TPO - Sau hơn 2 ngày tranh tài, Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía Nam đã bế mạc tại TP. Cần Thơ. Hội thi thu hút 18 đội và hơn 300 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong quân đội khu vực phía Nam tham gia.

Sáng 2/10, tại TP. Cần Thơ, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Bế mạc Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía Nam.

Dự lễ Bế mạc có Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trung tướng Nguyễn Xuân Sơn - Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2; Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon - Phó Chính ủy Quân khu 9; cùng đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia hội thi.

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Các đại biểu dự lễ bế mạc Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía Nam tại TP. Cần Thơ.

Với chủ đề “Thủ lĩnh Đoàn tiên phong Quyết thắng”, Hội thi khu vực phía Nam quy tụ 18 đội, hơn 300 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia. Trong đó, 37 cán bộ Đoàn và tuyên truyền viên được lựa chọn từ hội thi cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng.

Hội thi nhằm tạo môi trường để cán bộ Đoàn, tuyên truyền viên trẻ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn và khả năng tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên.

Ban tổ chức cho biết, qua hơn 2 ngày, các nội dung Hội thi được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, an toàn. Các thí sinh thể hiện kiến thức, kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn, năng khiếu, khả năng xử lý tình huống và tuyên truyền các nội dung gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đáng chú ý, tại Hội thi các đội tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng phương tiện trực quan và sân khấu hóa trong tuyên truyền. Nhiều nội dung được thể hiện sinh động, tăng tính tương tác, gắn với những vấn đề đoàn viên, thanh niên Quân đội quan tâm.

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Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ở phần thi kiến thức, thí sinh làm bài trắc nghiệm trên máy tính với hệ thống tự động chấm điểm, bảo đảm tính khách quan, chính xác. Nhiều thí sinh thể hiện khả năng nắm chắc kiến thức cơ bản, cập nhật chủ trương, nghị quyết và vận dụng vào thực tiễn công tác Đoàn.

Phần thi kỹ năng, năng khiếu cán bộ Đoàn ghi nhận nhiều màn thể hiện về khả năng tổ chức, điều hành, thuyết trình, xử lý tình huống và làm chủ sân khấu. Các nội dung như giảng bài, diễn đàn thanh niên, sinh nhật đồng đội cùng các tiết mục đàn, hát, kịch, kể chuyện được đầu tư, dàn dựng công phu.

Trong khi đó, phần thi Tuyên truyền viên trẻ được các đơn vị chuẩn bị nghiêm túc, với nhiều nội dung có tính thời sự, gắn với nhiệm vụ của đơn vị. Các tuyên truyền viên thể hiện phong cách tự tin, khả năng truyền đạt, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn.

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Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn trao thưởng cho cán bộ Đoàn đạt giải tại Hội thi.

Theo Ban Tổ chức, hội thi đã góp phần cho thấy sự đổi mới trong phương pháp tổ chức công tác Đoàn, từ cách làm dựa nhiều vào kinh nghiệm sang chủ động ứng dụng công nghệ, đổi mới hình thức và tăng tính tương tác với đoàn viên, thanh niên.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức công bố kết quả thi, các quyết định khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Theo đó, 16 tập thể có phần thi tuyên truyền viên trẻ đạt xuất sắc; 4 cơ quan, đơn vị và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia tổ chức hội thi được tặng Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Đối với nội dung thi cán bộ Đoàn, 6 cá nhân đạt giải Nhất, 7 cá nhân đạt giải Nhì và 3 cá nhân đạt giải Ba được tặng Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Hai cá nhân đạt giải Khuyến khích được tặng Giấy khen.

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Ban tổ chức trao thưởng, giấy chứng nhận cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ở các nội dung thi. Ảnh: Nhật Huy

Bên cạnh đó, 18 tuyên truyền viên trẻ xuất sắc tiêu biểu được nhận Giấy khen của Trưởng Ban Tổ chức Hội thi; 18 cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ giỏi được cấp Giấy chứng nhận danh hiệu cấp toàn quân.

6 cá nhân đạt giải Nhất Hội thi gồm: Thiếu tá QNCN Nguyễn Đức Hậu (Quân khu 5); Trung úy Lê Thanh Duy (Quân khu 9); Thượng úy Nguyễn Minh Đăng (Quân khu 7); Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh (Quân chủng Hải quân); Đại úy Võ Hoàng Vũ (Quân đoàn 34) và Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Cẩm Tú (Binh chủng Công binh).

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