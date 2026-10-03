Ấn tượng Top 10 doanh nhân trẻ Thăng Long 2026

TPO - Mười Doanh nhân trẻ Thăng Long 2026 hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng đều mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng về tinh thần đổi mới, mở rộng thị trường, phát triển doanh nghiệp và đóng góp cho xã hội.

Tối 2/10, trong khuôn khổ chương trình “Tết Doanh nhân trẻ 2026 – Cộng hưởng”, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội tổ chức Lễ trao Giải thưởng Doanh nhân trẻ Thăng Long và Tuyên dương Doanh nhân trẻ Thủ đô tiêu biểu 2026.

Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội và đông đảo doanh nhân trẻ.

Tại chương trình, diễn ra lễ trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long và Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Novaon.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn (bên trái) trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn (bên trái) trao Bằng khen Thủ tướng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Novaon. Anh Nguyễn Minh Quý - Chủ tịch Tập đoàn Novaon (bên phải) đón nhận Bằng khen.

Được tổ chức định kỳ từ năm 2003 dưới sự chỉ đạo của Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội triển khai, Giải thưởng Doanh nhân trẻ Thăng Long và Doanh nhân trẻ Thủ đô tiêu biểu là hoạt động nhằm ghi nhận những doanh nhân trẻ có thành tích nổi bật trong sản xuất, kinh doanh và đóng góp cho cộng đồng.

Năm 2026, giải thưởng tiếp tục vinh danh Top 30 Doanh nhân trẻ Thủ đô tiêu biểu và Top 10 Doanh nhân trẻ Thăng Long.

Trong đó, Top 10 Doanh nhân trẻ Thăng Long năm nay ghi nhận sự đa dạng về lĩnh vực và mô hình phát triển. Mười doanh nhân hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng đều mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng về tinh thần đổi mới, mở rộng thị trường, phát triển doanh nghiệp và đóng góp cho xã hội.

Anh Nguyễn Thành Đạt - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nicotex, được ghi nhận với những đóng góp trong đổi mới quản trị, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp. Đặc biệt, anh trực tiếp tham gia phát triển lĩnh vực drone nông nghiệp tại Nicotex. Đến nay, gần 2.000 drone đã được bàn giao, phục vụ hơn 1.000 khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã, đại điền và nông dân sản xuất quy mô lớn.

Ông Hoàng Bình Quân - nguyên Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch Danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (bên trái) và anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam (bên phải) trao giải thưởng Doanh nhân trẻ Thăng Long cho anh Nguyễn Thành Đạt.

Anh Nguyễn Xuân Thanh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn 911, gắn với lĩnh vực máy móc, thiết bị thi công. Trong quá trình điều hành, anh thúc đẩy hợp tác với các tập đoàn XCMG, LOVOL, TONLY, ZTON, đồng thời định hướng chuyển dịch sang thiết bị xanh, máy móc sử dụng điện và phát triển hệ sinh thái dịch vụ kỹ thuật 911 CALL ME.

Anh Đỗ Hữu Hưng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Interspace Việt Nam (ACCESSTRADE), là doanh nhân gắn với sự phát triển của Affiliate Marketing tại Việt Nam. ACCESSTRADE hiện kết nối hơn 3 triệu nhà sáng tạo nội dung với hơn 2.000 nhãn hàng. Năm 2026, anh được Tatler Asia vinh danh trong danh sách Gen.T Leaders of Tomorrow 2026 - Lãnh đạo trẻ tiên phong định hình tương lai châu Á.

Anh Phạm Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn UKG, cùng đội ngũ xây dựng và phát triển hai thương hiệu gia dụng UNIE và KALITE. Từ các sản phẩm hiện diện trong hàng trăm nghìn căn bếp Việt, UKG đang tiếp tục đầu tư vào năng lực sản xuất với dự án nhà máy tại Hưng Yên, đồng thời triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ trẻ em và gia đình khó khăn.

Chị Trương Thị Dung - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Times Steel, Chủ tịch Taixin Group, là nữ lãnh đạo hoạt động trong lĩnh vực thép công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ. Chị trực tiếp dẫn dắt hệ sinh thái gồm Đài Tín Việt Nam, Times Steel và Thép Đại Thành, cung ứng, gia công và phân phối thép cho các ngành cơ khí chính xác, ô tô – xe máy và điện – điện tử.

Anh Cao Đại Thắng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ và Đầu tư Intech, là người sáng lập INTECH Group – doanh nghiệp cung cấp giải pháp phòng sạch và hạ tầng nhà máy công nghệ cao. INTECH đã triển khai nhiều dự án cho các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, dược phẩm, thực phẩm, y tế; đồng thời mở rộng thị trường sang Mỹ, Australia và Ấn Độ. Doanh nghiệp cũng phát triển các sản phẩm, giải pháp công nghệ “Made in Vietnam”.

Anh Bùi Hữu Sửu - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Minh Tâm, có gần hai thập kỷ gắn bó với ngành nội thất ô tô. Minh Tâm hiện phát triển hai thương hiệu Lavor và MT, với hệ thống hơn 2.000 đại lý trên toàn quốc, đồng thời tham gia sản xuất linh kiện, lắp ráp xe Limousine và cung cấp các sản phẩm ghế, tiện nghi ô tô theo năng lực OEM.

Vinh danh Top10 Doanh nhân trẻ Thăng Long 2026 Bùi Thị Loan, Tổng giám đốc công ty TNHH LeTrading Việt Nam

Chị Bùi Thị Loan - Tổng Giám đốc Công ty TNHH LeTrading Việt Nam, phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại nông sản và sản xuất đồng phục cao cấp. Sau gần một thập kỷ, từ một doanh nghiệp có doanh thu ban đầu vài tỷ đồng, LeTrading được giới thiệu đã phát triển thành doanh nghiệp đa ngành với doanh thu trên 1.000 tỷ đồng mỗi năm. Chị cũng lọt Top 100 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 – Giải thưởng Sao Đỏ.

Ông Hoàng Bình Quân - nguyên Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch Danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (bên trái) và anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam (bên phải) trao giải thưởng Doanh nhân trẻ Thăng Long cho chị Nguyễn Thị Huyền Thương

Chị Nguyễn Thị Huyền Thương - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Nagakawa, là nữ lãnh đạo gắn với lĩnh vực điện lạnh và gia dụng. Trong vai trò điều hành, chị cùng đội ngũ Nagakawa duy trì tăng trưởng hai con số trong 5 năm liên tiếp. Nagakawa cũng có 6 năm liên tiếp nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Năm 2025, chị được vinh danh Top 30 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Anh Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bateco Việt Nam, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam. Bateco phát triển hệ sinh thái phục vụ công nghiệp, từ hạ tầng, đất công nghiệp, cảng, logistics đến các dịch vụ công nghiệp cốt lõi, cung ứng các giải pháp về nước, khí, vật tư và vật liệu. Doanh nghiệp cũng chú trọng định hướng phát triển kinh tế xanh và đáp ứng các tiêu chuẩn ESG.

Top 10 Doanh nhân trẻ Thăng Long năm 2026 được vinh danh.