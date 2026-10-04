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Giới trẻ

Cô gái gây sốt với đơn tuyển chồng

Tú Oanh

TPO - Đơn tìm chồng của 9x độc thân ở Mỹ gây sốt trên mạng xã hội. Trước loạt câu hỏi chi tiết của người phụ nữ, hơn 240 ứng viên quan tâm điền vào mẫu có sẵn.

Arin Patterson (36 tuổi) ở Charlotte, bang Bắc Carolina, đăng bài tìm kiếm bạn đời trên mạng xã hội. Cô ghim đường dẫn "đơn ứng tuyển chồng" trên trang Instagram cá nhân và đặt hạn chót nhận hồ sơ vào 23h59 ngày 30/9 (theo giờ địa phương).

Patterson cho biết các ứng dụng hẹn hò thông thường đôi khi khiến cô cảm thấy mất thời gian. Vì vậy, cô quyết định tự thiết kế bảng câu hỏi nhằm sàng lọc những người không thực sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

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Arin Patterson tạo đơn tuyển chồng trên Google Form.

"Tôi cởi mở với việc gặp một người đàn ông đẹp trai, thông minh, tử tế, chung thủy và hào phóng. Tôi thích những buổi hẹn uống cà phê, ăn tối, những cuộc trò chuyện thú vị và muốn xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu", Patterson viết trong biểu mẫu.

Các câu hỏi được cô đưa ra khá thẳng thắn và thực tế, tập trung vào lối sống và mục tiêu trong mối quan hệ. Người tham gia được hỏi về định hướng nghề nghiệp, sinh hoạt hằng ngày và những thói quen cá nhân.

Patterson cũng muốn biết quan điểm của đối phương về hôn nhân, dự định lâu dài và kỳ vọng đối với cuộc sống gia đình. Người điền đơn được dành một phần riêng để chia sẻ mong muốn, cũng như những điều không thể chấp nhận trong mối quan hệ.

Patterson chia sẻ với New York Post, trước đây chủ yếu làm quen và hẹn hò qua các ứng dụng hẹn hò, một phần vì đây là cách phổ biến và được nhiều người chấp nhận. Cô cũng từng gặp gỡ trực tiếp, đi hẹn hò với những người quen qua các mối quan hệ ngoài đời và sẵn sàng để bạn bè mai mối.

"Tôi đã thử gần như mọi cách mà mình có thể nghĩ ra. Vì vậy, cuối cùng tôi quyết định làm đơn tuyển chồng", cô nói.

Biểu mẫu nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người khen Patterson sáng tạo và chủ động trong chuyện tình cảm.

Cư dân mạng bình luận: "Điều này thực sự táo bạo và sáng tạo. Hãy tiếp tục cập nhật cho chúng tôi về kết quả nhé", "Tôi cầu mong bạn gặp được người chân thành, yêu thương, quan tâm, biết vun vén và có trách nhiệm bảo vệ, chăm lo cho gia đình", "Ý tưởng này hay quá. Tôi cũng muốn thử cách này để tìm người yêu", "Những phụ nữ như cô ấy thật hiếm. Cởi mở, thẳng thắn và sẵn sàng nói rõ mình muốn gì. Chỉ riêng điều đó cũng đủ khiến cô ấy trở nên đặc biệt"…

Được biết, cách làm của Arin Patterson phần nào mang lại hiệu quả. Hơn 240 người quan tâm đã điền vào bảng câu hỏi.

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Patterson đặt tiêu đề cho bảng câu hỏi của mình là "Vậy... bạn có hứng thú không?".

Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ Patterson. Bên cạnh những lời khen về sự chủ động và thẳng thắn, một số người tỏ ra hoài nghi, cho rằng việc công khai "tuyển chồng" có phần quá sốt ruột. Patterson thừa nhận biết mình có thể bị gọi là "tuyệt vọng", nhưng cô không đồng tình với cách nhìn nhận này.

"Tôi không nghĩ mong muốn có được một điều gì đó đồng nghĩa với việc bạn tuyệt vọng vì nó. Tôi chỉ rất rõ ràng về điều mình muốn và chủ động theo đuổi mục tiêu đó", cô nói.

Patterson cho rằng "đơn ứng tuyển chồng" là cách vừa vui vẻ vừa nghiêm túc để cô tìm kiếm người bạn đời phù hợp.

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