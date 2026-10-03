Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Rộn ràng ngày hội lớn tại Học viện Kỹ thuật Quân sự

Nguyễn Minh - Gia Linh

TPO - Gần 3.000 người, trong đó hơn 1.200 sinh viên dân sự, cùng hòa vào không khí sôi nổi của Hội trại truyền thống và Ngày hội văn hóa tại Học viện Kỹ thuật Quân sự với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian và ẩm thực.

Những trải nghiệm trẻ trung, sôi nổi

Ngay từ đầu giờ chiều 3/10, Hội trại truyền thống và Ngày hội văn hóa chào mừng 60 năm Ngày truyền thống Học viện Kỹ thuật Quân sự (28/10/1966 - 28/10/2026) đã rộn ràng với hàng chục trại, gian hàng ẩm thực, báo tường được trang trí công phu, cùng các hoạt động dựng trại, giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian thu hút hàng nghìn cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên tham gia.

Hội trại quy tụ 45 đơn vị đầu mối trực thuộc Học viện và 9 đơn vị kết nghĩa, với 10 trại truyền thống, 15 gian hàng ẩm thực và 6 báo tường. Video: Nguyễn Minh - Gia Linh

Hội trại quy tụ 45 đơn vị đầu mối trực thuộc Học viện và 9 đơn vị kết nghĩa, với 10 trại truyền thống, 15 gian hàng ẩm thực và 6 báo tường. Tham dự chương trình có lãnh đạo, chỉ huy Học viện, đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các trường, học viện kết nghĩa cùng gần 3.000 cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên.

Điểm đặc biệt là chương trình năm nay còn có hơn 1.200 sinh viên hai khóa dân sự 18, 19 cùng các câu lạc bộ trong và ngoài Học viện tham gia các hoạt động, góp phần tạo nên không khí trẻ trung, sôi nổi cho ngày hội.

Hòa chung không khí đó, Hạ sĩ Phan Hòa Đức An - học viên ngành Công trình quốc phòng thuộc Tiểu đoàn 3, Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS) ấn tượng nhất với những trò chơi dân gian do các tiểu đoàn tổ chức.

“Hằng ngày, chúng tôi chủ yếu học tập và thực hiện các hoạt động thường ngày, nên thông qua những hoạt động giao lưu, vui chơi như vậy, tình đồng chí, đồng đội được gắn kết hơn”, Đức An chia sẻ.

tp_ktqs-3.jpg
tp_ktqs-2.jpg﻿
﻿tp_ktqs-1.jpg
﻿tp_ktqs-11.jpg
Ngày hội mang tới những trải nghiệm đáng nhớ cho các bạn trẻ.

Nói về việc tiếp nối truyền thống của Học viện, Đức An cho biết lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển là động lực để mỗi học viên quân sự tiếp tục nỗ lực để góp phần xây dựng Quân đội hiện đại, tinh, gọn, mạnh.

Với sinh viên hệ dân sự Vũ Nguyễn Đức Hiếu (chuyên ngành Chế tạo máy khóa 18), việc dành thời gian tham quan các gian trại tại ngày hội là trải nghiệm rất đáng nhớ.

“Một số trại có trò chơi khá thú vị như Tiểu đoàn 2 có trò bắn súng, Tiểu đoàn 4 có trò ném phi tiêu. tôi tham gia và thấy rất thú vị”, Đức Hiếu chia sẻ.

Từ truyền thống 60 năm, Đức Hiếu cho rằng mỗi sinh viên cần không ngừng học tập, rèn luyện, làm chủ khoa học và công nghệ để tiếp nối các thế hệ đi trước.

“Phương châm ‘Đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ và tỏa sáng’ là lời nhắc nhở về tinh thần, trách nhiệm của mỗi sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện, góp phần viết tiếp truyền thống của Học viện”, Đức Hiếu nói.

Viết tiếp truyền thống, tăng cường gắn kết

Lần đầu tham dự hội trại của Học viện KTQS, Chuẩn úy Phetdavone (Quân đội nhân dân Lào) - học viên năm thứ ba chuyên ngành Công nghệ thông tin, ấn tượng với không khí rộn ràng của ngày hội.

“Hội trại hôm nay rất khác so với các hoạt động được tổ chức ở nước tôi. Không khí rất đông vui, nhộn nhịp. Các bạn Việt Nam rất hòa đồng và thân thiện”, Chuẩn úy Phetdavone chia sẻ.

﻿tp_ktqs-5.jpg﻿
﻿tp_ktqs-6.jpg
tp_ktqs-7.jpg
Lãnh đạo Học viện Kỹ thuật Quân sự tham quan, giao lưu tại các gian trại.

Phetdavone cho rằng quá trình học tập tại Việt Nam không chỉ giúp học viên Lào trau dồi kiến thức, chuyên môn mà còn tạo cơ hội giao lưu, tăng cường sự gắn kết giữa người trẻ hai nước. Trong ngày hội, nữ chuẩn úy mong chờ nhất các hoạt động giao lưu văn nghệ và trò chơi, đặc biệt là những trò chơi dân gian do tuổi trẻ các đơn vị tổ chức.

Chuẩn úy Chanthakhan (Quân đội nhân dân Lào) - học viên năm thứ tư chuyên ngành Địa - Tin học, cho biết rất vui khi có cơ hội giao lưu văn hóa với học viên Việt Nam và Campuchia. Trước khi sang Việt Nam, nam học viên này từng học tại trường quân sự ở Lào trong 3 năm.

“Tôi rất tự hào và vui về không khí của ngày hội tại Học viện KTQS. Đây là dịp để chúng tôi giao lưu văn hóa với các bạn học viên Việt Nam và Campuchia, đồng thời được giới thiệu những món ăn đặc trưng của đất nước Lào tới mọi người. Tôi cũng rất mong chờ phần công bố kết quả và hy vọng trại của mình sẽ đạt giải”, Chuẩn úy Chanthakhan nói.

tp_ktqs-8.jpg
tp_ktqs-9.jpg
tp_ktqs-10.jpg
Lãnh đạo Học viện Kỹ thuật Quân sự trao thưởng các đơn vị tham gia ngày hội.

Theo Trung tá Vũ Huy Hoàng - Trưởng Ban Công tác quần chúng (Phòng Chính trị Học viện KTQS), các nội dung của ngày hội đều được xây dựng, tổ chức hướng tới chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của Học viện.

Qua đó nhằm góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử, truyền thống vẻ vang của đất nước, Quân đội và Học viện; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Học viện với các nhà trường trong và ngoài Quân đội, các đơn vị và địa phương nơi Học viện đóng quân.

“Hội trại truyền thống và Ngày hội văn hóa không chỉ là hoạt động chào mừng dấu mốc 60 năm của Học viện KTQS mà còn tạo không gian để các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên cùng giao lưu, chia sẻ và tiếp nối những giá trị truyền thống trong chặng đường phát triển mới”, Trung tá Hoàng nói.

Xem thêm

#Rộn ràng ngày hội lớn #Học viện Kỹ thuật Quân sự #Hội trại truyền thống #Ngày hội văn hóa #60 năm truyền thống Học viện Kỹ thuật Quân sự #sinh viên #học viên #học viên Việt Nam #học viên Lào

Cùng chuyên mục

Ấn tượng Top 10 doanh nhân trẻ Thăng Long 2026

Ấn tượng Top 10 doanh nhân trẻ Thăng Long 2026

TPO - Mười Doanh nhân trẻ Thăng Long 2026 hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng đều mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng về tinh thần đổi mới, mở rộng thị trường, phát triển doanh nghiệp và đóng góp cho xã hội.

Trang bị kỹ năng ứng dụng AI cho đoàn viên, sinh viên Huế

Trang bị kỹ năng ứng dụng AI cho đoàn viên, sinh viên Huế

TPO - Hơn 200 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tại TP. Huế được tập huấn kiến thức, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập, nghiên cứu, đồng thời thực hành sử dụng các công cụ AI một cách hiệu quả và phù hợp.

Không chỉ tăng số lượng, cần giúp doanh nghiệp địa phương lớn lên

Không chỉ tăng số lượng, cần giúp doanh nghiệp địa phương lớn lên

TPO - Anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng, sau sắp xếp, Đồng Tháp đang mở ra không gian phát triển rộng lớn với nhiều dư địa mới. Với doanh nghiệp, không chỉ cần tăng số lượng, còn phải giúp doanh nghiệp địa phương lớn lên về quy mô, năng lực cạnh tranh và mức độ tham gia sâu vào chuỗi giá trị.

Chàng trai 18 tuổi khát vọng đem tri thức đổi thay bản nghèo

Chàng trai 18 tuổi khát vọng đem tri thức đổi thay bản nghèo

TPO - Từ một bản làng miền núi phía tây Đà Nẵng, Nguyễn Hoàng Anh Hạo (SN 2008, xã Trà Liên) bước vào giảng đường với hành trang là thành tích học tập và khát vọng dùng công nghệ, tri thức để góp sức cho quê hương. Nam sinh 18 tuổi vừa được vinh danh tại giải thưởng “Vì một Đà Nẵng – Thành phố tử tế” lần thứ nhất.

Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

TPO - Trung ương Đoàn tiếp tục xác định “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn” là giá trị cốt lõi của hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới; lấy phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” làm môi trường thực tiễn chủ yếu để thanh niên rèn luyện 12 tiêu chí thông qua 5 nội dung tiên phong.

Tại sao trẻ có thể nói với nhiều người xa lạ trên mạng nhưng lại ‘đóng cửa’ với chính cha mẹ mình?

Tại sao trẻ có thể nói với nhiều người xa lạ trên mạng nhưng lại ‘đóng cửa’ với chính cha mẹ mình?

TPO - Khi những bức xúc, tổn thương không thể nói với cha mẹ, trẻ có thể tìm đến mạng xã hội để tìm sự đồng cảm. Từ câu chuyện nhóm “con ghét bố mẹ”, nhà trường không chỉ là dạy kiến thức, mà còn tạo một không gian an toàn để học sinh được lắng nghe, chia sẻ và tìm kiếm sự hỗ trợ.

Giáo sư Trung Quốc gây tranh cãi về quan điểm kết hôn

Giáo sư Trung Quốc gây tranh cãi về quan điểm kết hôn

TPO - Phát biểu của giáo sư Trung Quốc Liang Yongan cho rằng một bộ phận giới trẻ xứ tỉ dân hiện nay "không phù hợp để kết hôn" đã khiến cộng đồng mạng xứ Trung “dậy sóng”, làm nổ ra các cuộc tranh luận.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe