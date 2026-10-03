Rộn ràng ngày hội lớn tại Học viện Kỹ thuật Quân sự

TPO - Gần 3.000 người, trong đó hơn 1.200 sinh viên dân sự, cùng hòa vào không khí sôi nổi của Hội trại truyền thống và Ngày hội văn hóa tại Học viện Kỹ thuật Quân sự với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian và ẩm thực.

Những trải nghiệm trẻ trung, sôi nổi

Ngay từ đầu giờ chiều 3/10, Hội trại truyền thống và Ngày hội văn hóa chào mừng 60 năm Ngày truyền thống Học viện Kỹ thuật Quân sự (28/10/1966 - 28/10/2026) đã rộn ràng với hàng chục trại, gian hàng ẩm thực, báo tường được trang trí công phu, cùng các hoạt động dựng trại, giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian thu hút hàng nghìn cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên tham gia.

Hội trại quy tụ 45 đơn vị đầu mối trực thuộc Học viện và 9 đơn vị kết nghĩa, với 10 trại truyền thống, 15 gian hàng ẩm thực và 6 báo tường. Video: Nguyễn Minh - Gia Linh

Hội trại quy tụ 45 đơn vị đầu mối trực thuộc Học viện và 9 đơn vị kết nghĩa, với 10 trại truyền thống, 15 gian hàng ẩm thực và 6 báo tường. Tham dự chương trình có lãnh đạo, chỉ huy Học viện, đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các trường, học viện kết nghĩa cùng gần 3.000 cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên.

Điểm đặc biệt là chương trình năm nay còn có hơn 1.200 sinh viên hai khóa dân sự 18, 19 cùng các câu lạc bộ trong và ngoài Học viện tham gia các hoạt động, góp phần tạo nên không khí trẻ trung, sôi nổi cho ngày hội.

Hòa chung không khí đó, Hạ sĩ Phan Hòa Đức An - học viên ngành Công trình quốc phòng thuộc Tiểu đoàn 3, Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS) ấn tượng nhất với những trò chơi dân gian do các tiểu đoàn tổ chức.

“Hằng ngày, chúng tôi chủ yếu học tập và thực hiện các hoạt động thường ngày, nên thông qua những hoạt động giao lưu, vui chơi như vậy, tình đồng chí, đồng đội được gắn kết hơn”, Đức An chia sẻ.

﻿ ﻿ ﻿ Ngày hội mang tới những trải nghiệm đáng nhớ cho các bạn trẻ.

Nói về việc tiếp nối truyền thống của Học viện, Đức An cho biết lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển là động lực để mỗi học viên quân sự tiếp tục nỗ lực để góp phần xây dựng Quân đội hiện đại, tinh, gọn, mạnh.

Với sinh viên hệ dân sự Vũ Nguyễn Đức Hiếu (chuyên ngành Chế tạo máy khóa 18), việc dành thời gian tham quan các gian trại tại ngày hội là trải nghiệm rất đáng nhớ.

“Một số trại có trò chơi khá thú vị như Tiểu đoàn 2 có trò bắn súng, Tiểu đoàn 4 có trò ném phi tiêu. tôi tham gia và thấy rất thú vị”, Đức Hiếu chia sẻ.

Từ truyền thống 60 năm, Đức Hiếu cho rằng mỗi sinh viên cần không ngừng học tập, rèn luyện, làm chủ khoa học và công nghệ để tiếp nối các thế hệ đi trước.

“Phương châm ‘Đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ và tỏa sáng’ là lời nhắc nhở về tinh thần, trách nhiệm của mỗi sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện, góp phần viết tiếp truyền thống của Học viện”, Đức Hiếu nói.

Viết tiếp truyền thống, tăng cường gắn kết

Lần đầu tham dự hội trại của Học viện KTQS, Chuẩn úy Phetdavone (Quân đội nhân dân Lào) - học viên năm thứ ba chuyên ngành Công nghệ thông tin, ấn tượng với không khí rộn ràng của ngày hội.

“Hội trại hôm nay rất khác so với các hoạt động được tổ chức ở nước tôi. Không khí rất đông vui, nhộn nhịp. Các bạn Việt Nam rất hòa đồng và thân thiện”, Chuẩn úy Phetdavone chia sẻ.

﻿ ﻿ ﻿ Lãnh đạo Học viện Kỹ thuật Quân sự tham quan, giao lưu tại các gian trại.

Phetdavone cho rằng quá trình học tập tại Việt Nam không chỉ giúp học viên Lào trau dồi kiến thức, chuyên môn mà còn tạo cơ hội giao lưu, tăng cường sự gắn kết giữa người trẻ hai nước. Trong ngày hội, nữ chuẩn úy mong chờ nhất các hoạt động giao lưu văn nghệ và trò chơi, đặc biệt là những trò chơi dân gian do tuổi trẻ các đơn vị tổ chức.

Chuẩn úy Chanthakhan (Quân đội nhân dân Lào) - học viên năm thứ tư chuyên ngành Địa - Tin học, cho biết rất vui khi có cơ hội giao lưu văn hóa với học viên Việt Nam và Campuchia. Trước khi sang Việt Nam, nam học viên này từng học tại trường quân sự ở Lào trong 3 năm.

“Tôi rất tự hào và vui về không khí của ngày hội tại Học viện KTQS. Đây là dịp để chúng tôi giao lưu văn hóa với các bạn học viên Việt Nam và Campuchia, đồng thời được giới thiệu những món ăn đặc trưng của đất nước Lào tới mọi người. Tôi cũng rất mong chờ phần công bố kết quả và hy vọng trại của mình sẽ đạt giải”, Chuẩn úy Chanthakhan nói.

Lãnh đạo Học viện Kỹ thuật Quân sự trao thưởng các đơn vị tham gia ngày hội.

Theo Trung tá Vũ Huy Hoàng - Trưởng Ban Công tác quần chúng (Phòng Chính trị Học viện KTQS), các nội dung của ngày hội đều được xây dựng, tổ chức hướng tới chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của Học viện.

Qua đó nhằm góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử, truyền thống vẻ vang của đất nước, Quân đội và Học viện; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Học viện với các nhà trường trong và ngoài Quân đội, các đơn vị và địa phương nơi Học viện đóng quân.

“Hội trại truyền thống và Ngày hội văn hóa không chỉ là hoạt động chào mừng dấu mốc 60 năm của Học viện KTQS mà còn tạo không gian để các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên cùng giao lưu, chia sẻ và tiếp nối những giá trị truyền thống trong chặng đường phát triển mới”, Trung tá Hoàng nói.