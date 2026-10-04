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73 trại sinh đạt chuẩn Huấn luyện viên cấp I Trung ương

Thái Lâm

TPO - Sau 4 ngày huấn luyện, 73/105 trại sinh Trại Nguyễn Chí Thanh lần thứ XXV được công nhận đạt chuẩn Huấn luyện viên cấp I Trung ương.

Tối 3/10, tại tỉnh Lâm Đồng, Trại Huấn luyện viên cấp I Trung ương Hội LHTN Việt Nam - Trại Nguyễn Chí Thanh lần thứ XXV năm 2026 diễn ra lễ bế mạc.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; bà Phạm Thị Phúc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; cùng đại diện các ban, ngành, tổ chức Đoàn và Hội.

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Đại biểu tham dự lễ bế mạc.

Trong 4 ngày, 105 trại sinh trải qua các nội dung huấn luyện, kiểm tra và thi đua nhằm rèn luyện kiến thức, kỹ năng công tác Hội, kỹ năng tổ chức hoạt động, tinh thần đồng đội và khả năng xử lý các tình huống trong công tác thanh niên.

Tại lễ bế mạc, anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực, quyết tâm của các trại sinh trong suốt 4 ngày huấn luyện.

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Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, phát biểu tại lễ bế mạc.

Anh Nguyễn Kim Quy đề nghị các tân huấn luyện viên tiếp tục phát huy nhiệt huyết với công tác Hội và phong trào thanh niên; chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số vào hoạt động Hội; đồng thời không ngừng tự học, rèn luyện, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo tổng kết các nội dung thi, trao giải cho các tập thể, cá nhân. Qua kỳ huấn luyện, 73 trại sinh được công nhận đạt chuẩn Huấn luyện viên cấp I Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Cùng với đó, Ban Tổ chức đã công bố Top 10 Huấn luyện viên xuất sắc cùng các danh hiệu Thủ khoa, Á khoa 1 và Á khoa 2 của Trại Nguyễn Chí Thanh lần thứ XXV năm 2026.

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Anh Nguyễn Kim Quy trao giải cho các đơn vị ở nội dung thi Cổng trại và Thủ công trại.
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Ban Tổ chức trao chứng nhận Huấn luyện viên cấp I Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho các trại sinh.﻿
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Anh Nguyễn Kim Quy và bà Phạm Thị Phúc trao danh hiệu Thủ khoa, Á khoa Hội trại cho các trại sinh.
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Đại diện Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao cờ cho đại diện Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk - đơn vị đăng cai lần thứ XXVI.

Trại Nguyễn Chí Thanh là hoạt động huấn luyện dành cho cán bộ, hội viên, thanh niên nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tổ chức và triển khai công tác Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Qua các kỳ trại, những trại sinh đạt chuẩn được công nhận là Huấn luyện viên cấp I Trung ương.

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#Huấn luyện viên #Trại Nguyễn Chí Thanh #Lâm Đồng #thanh niên #huấn luyện #73 trại sinh #Trại Huấn luyện viên cấp I

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