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Giới trẻ

Thanh niên Quảng Ninh chào cờ tại nơi Bác Hồ về thăm

Quốc Nam

TPO - Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, Hội LHTN Việt Nam thành phố Quảng Ninh đã tổ chức Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" mang đầy ý nghĩa dưới mưa với sự tham gia của hơn 300 đoàn viên, thanh niên.

Video hơn 300 đoàn viên đội mưa chào cờ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thanh niên Việt Nam.
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Sáng 4/10, tại Khu Di tích lưu niệm sự kiện Bác Hồ về thăm Uông Bí, phường Vàng Danh, TP Quảng Ninh, Thành Đoàn Quảng Ninh cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Quảng Ninh tổ chức lễ chào cờ và buổi sinh hoạt truyền thống "Tự hào 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam" chặng 5 - hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi.
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Tham dự buổi chào cờ có anh Nguyễn Đình Đàn - Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.Quảng Ninh, anh Nguyễn Vũ - Phó Bí Thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Quảng Ninh cùng đại diện chính quyền phường Vàng Danh và phường Uông Bí.
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Buổi chào cờ cũng thu hút được trên 300 đoàn viên, thanh niên ưu tú đại diện cho gần 268.000 đoàn viên, thanh niên, tuổi trẻ thành phố Quảng Ninh.
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Trong không khí trang nghiêm, đại diện Thành Đoàn Quảng Ninh cùng đại biểu và các bạn đoàn viên, thanh niên dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ là những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.
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Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" là một hoạt động chính trị - xã hội ý nghĩa do Trung ương và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tổ chức nhằm khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ và nhân dân thành phố Quảng Ninh.
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Lễ chào cờ không chỉ thu hút được thanh niên mà còn có sự tham gia của đông đảo lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.
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Thông qua chương trình, đã lan tỏa tinh thần yêu nước, đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng. Hoạt động cũng góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với quê hương, đất nước.
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Theo đại diện Thành Đoàn Quảng Ninh, trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành (15/10/1956 - 15/10/2026), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn là mái nhà đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên. Là môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và trách nhiệm với cộng đồng.
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Chương trình là dịp khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước; đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của hội viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
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Từ những buổi sinh hoạt truyền thống do Thành Đoàn Quảng Ninh tổ chức đã phát hiện, nhân lên nhiều tấm gương cán bộ hội tiêu biểu, gia đình trẻ tiêu biểu, thanh niên sống đẹp tích cực tham gia công cuộc xây dựng thành phố trẻ Quảng Ninh.
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Nguyễn Vũ Anh Thư, đoàn viên phường Vàng Danh chia sẻ, tại địa chỉ đỏ nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng về thăm Uông Bí, trong thời khắc trang nghiêm của Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, bạn càng thêm tự hào về truyền thống của Hội.
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"Em xác định rõ trách nhiệm tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, nuôi dưỡng khát vọng, phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, sống đẹp, sống có ích và cống hiến cho quê hương, đất nước", Anh Thư chia sẻ.
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Nhân dịp này, Thành Đoàn Quảng Ninh trao Quyết định thành lập 3 tổ chức Hội LHTN Việt Nam trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đây là dấu mốc ý nghĩa, góp phần mở rộng tổ chức Hội trong khu vực doanh nghiệp, tạo môi trường để thanh niên công nhân, người lao động trẻ được kết nối, rèn luyện, cống hiến và phát huy vai trò xung kích trong xây dựng doanh nghiệp và địa phương.
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Chương trình chào cờ và buổi sinh hoạt truyền thống "Tự hào 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam" chặng 5 - hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi không chỉ là dịp ôn lại chặng đường đã qua, mà còn là lời hiệu triệu tuổi trẻ tiếp tục nối dài những giá trị tốt đẹp bằng những công trình, phần việc, hành động cụ thể vì cộng đồng và vì Tổ quốc.

Di tích lịch sử lưu niệm sự kiện Bác Hồ về thăm Uông Bí gắn với sự kiện lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Uông Bí diễn ra vào ngày 02/02/1965 (đúng ngày Mùng 1 Tết Ất Tỵ), sau khi dự mít tinh với đại biểu các dân tộc tỉnh Quảng Ninh tại thị xã Hòn Gai, Bác Hồ cùng đoàn đại biểu Trung ương và tỉnh đã về thăm, chúc Tết cán bộ, quân, dân thị xã Uông Bí, thăm các chuyên gia Liên Xô đang giúp ta xây dựng nhà máy điện, mỏ than, nhà máy cơ khí.

Bác chúc Tết, biểu dương phong trào thi đua lao động, sản xuất của quân, dân thị xã, Bác ân cần căn dặn: "Hiện nay, Nhà máy điện Uông Bí và mỏ Vàng Danh đều là những xí nghiệp vào loại to và hiện đại nhất của nước ta. Than và điện rất cần cho công nghiệp và nông nghiệp. Các cô, các chú hãy ra sức làm cho nhiều, nhanh, tốt, rẻ..."

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#thanh niên #Quảng Ninh #Chào cờ #Hội Liên hiệp Thanh niên #Truyền thống #Tổ quốc #Lễ kỷ niệm #Tôi yêu tổ quốc tôi #Thanh đoàn Quảng Ninh #đoàn viên #thanh niên #tuổi trẻ Quảng Ninh

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