Thanh niên Quảng Ninh chào cờ tại nơi Bác Hồ về thăm

Di tích lịch sử lưu niệm sự kiện Bác Hồ về thăm Uông Bí gắn với sự kiện lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Uông Bí diễn ra vào ngày 02/02/1965 (đúng ngày Mùng 1 Tết Ất Tỵ), sau khi dự mít tinh với đại biểu các dân tộc tỉnh Quảng Ninh tại thị xã Hòn Gai, Bác Hồ cùng đoàn đại biểu Trung ương và tỉnh đã về thăm, chúc Tết cán bộ, quân, dân thị xã Uông Bí, thăm các chuyên gia Liên Xô đang giúp ta xây dựng nhà máy điện, mỏ than, nhà máy cơ khí.

Bác chúc Tết, biểu dương phong trào thi đua lao động, sản xuất của quân, dân thị xã, Bác ân cần căn dặn: "Hiện nay, Nhà máy điện Uông Bí và mỏ Vàng Danh đều là những xí nghiệp vào loại to và hiện đại nhất của nước ta. Than và điện rất cần cho công nghiệp và nông nghiệp. Các cô, các chú hãy ra sức làm cho nhiều, nhanh, tốt, rẻ..."