Thanh niên Quảng Ninh chào cờ tại nơi Bác Hồ về thăm

TPO - Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, Hội LHTN Việt Nam thành phố Quảng Ninh đã tổ chức Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" mang đầy ý nghĩa dưới mưa với sự tham gia của hơn 300 đoàn viên, thanh niên.
Trong không khí trang nghiêm, đại diện Thành Đoàn Quảng Ninh cùng đại biểu và các bạn đoàn viên, thanh niên dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ là những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.
Di tích lịch sử lưu niệm sự kiện Bác Hồ về thăm Uông Bí gắn với sự kiện lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Uông Bí diễn ra vào ngày 02/02/1965 (đúng ngày Mùng 1 Tết Ất Tỵ), sau khi dự mít tinh với đại biểu các dân tộc tỉnh Quảng Ninh tại thị xã Hòn Gai, Bác Hồ cùng đoàn đại biểu Trung ương và tỉnh đã về thăm, chúc Tết cán bộ, quân, dân thị xã Uông Bí, thăm các chuyên gia Liên Xô đang giúp ta xây dựng nhà máy điện, mỏ than, nhà máy cơ khí.
Bác chúc Tết, biểu dương phong trào thi đua lao động, sản xuất của quân, dân thị xã, Bác ân cần căn dặn: "Hiện nay, Nhà máy điện Uông Bí và mỏ Vàng Danh đều là những xí nghiệp vào loại to và hiện đại nhất của nước ta. Than và điện rất cần cho công nghiệp và nông nghiệp. Các cô, các chú hãy ra sức làm cho nhiều, nhanh, tốt, rẻ..."
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