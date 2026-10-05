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Giới trẻ

Tuổi trẻ Đà Nẵng sáng tạo 'số' vì cộng đồng

Giang Thanh

TPO - Không chỉ trưng bày những sản phẩm sáng tạo, triển lãm Sản phẩm chuyển đổi số trong đoàn viên thanh niên năm 2026 mở ra nhiều không gian để người trẻ Đà Nẵng trải nghiệm, sáng tạo và ứng dụng những công nghệ mới vì cộng đồng, giải quyết những bài toán thực tiễn.

Độc đáo các sản phẩm chuyển đổi số của tuổi trẻ Đà Nẵng. Video: Giang Thanh
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Ngày 2/10, tại Đà Nẵng﻿, triển lãm Sản phẩm chuyển đổi số trong đoàn viên thanh niên năm 2026 chính thức khai mạc, giới thiệu những ý tưởng, sản phẩm được hình thành từ quá trình đoàn viên, thanh niên tiếp cận và ứng dụng công nghệ vào học tập, công việc và đời sống. Ảnh: Giang Thanh
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Triển lãm nằm trong khuôn khổ Festival Thanh niên Đà Nẵng tiên phong Chuyển đổi số năm 2026 được kéo dài từ ngày 10/9 đến ngày 4/10.
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Điểm nhấn của triển lãm là cách thiết kế các không gian theo 5 khu vực chủ đề, gồm: Ngôi nhà số cộng đồng, Trạm Tương lai, Không gian Khơi nguồn sáng tạo, Không gian Di sản số và Không gian Thanh niên số.
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Mỗi không gian là một lát cắt về cách người trẻ tiếp cận và ứng dụng chuyển đổi số, từ những sản phẩm gần gũi với đời sống đến những công nghệ đòi hỏi tư duy và kỹ năng chuyên sâu.
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Triển lãm thu hút đông đảo các bạn trẻ tham quan, trải nghiệm và trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ mới trong học tập, nghiên cứu khoa học và tạo ra sản phẩm.
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Một điểm đáng chú ý của triển lãm là Không gian Di sản số, nơi công nghệ được đặt cạnh câu chuyện bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa. Mang đến trải nghiệm phố cổ Hội An bằng công nghệ thực tế ảo﻿, dự án Hội An Kiến Sự đưa các bạn trẻ đến với bối cảnh phố cổ Hội An hoa lệ và cổ kính hàng trăm năm về trước thông qua trò chơi khám phá cảng thị, tương tác với các nhân vật và thực hiện các nhiệm vụ được giao.
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Hay dự án Vietverse mang đến hình thức giáo dục và trải nghiệm di sản văn hóa Việt Nam mới mẻ thông qua Phygital game-based learning (Học tập dựa trên trò chơi kết hợp thực - ảo), thu hút các bạn trẻ trải nghiệm.
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Mang đến triển lãm ứng dụng bản đồ số du lịch Đà Nẵng, nhóm bạn trẻ đến từ Trường THPT Quang Trung (phường Thanh Khê) giới thiệu về nền tảng bản đồ du lịch kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và chatbot - hướng dẫn viên ảo cho người dân và du khách.
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"Thông qua triển lãm lần này, nhóm mong muốn kết nối dự án với các chuyên gia, doanh nghiệp để được hỗ trợ phát triển, ứng dụng rộng rãi bản đồ số. Những sự kiện như thế này là sân chơi thiết thực để thúc đẩy chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên", bạn Trần Hoàng Lâm (đại diện nhóm dự án) nói.
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Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, thông qua việc đưa các sản phẩm và ý tưởng của đoàn viên, thanh niên đến một không gian chung, chương trình tạo cơ hội để những sáng kiến này được giới thiệu, trao đổi và kết nối với các đơn vị liên quan.
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"Những sản phẩm, ý tưởng có khả năng ứng dụng sẽ có cơ hội được kết nối với doanh nghiệp, cơ quan quản lý để tiếp tục hoàn thiện và triển khai trong thực tế. Đây cũng là sân chơi để khuyến khích người trẻ ứng dụng công nghệ﻿, mạnh dạn sáng tạo, thử nghiệm và tạo ra những sản phẩm phục vụ cộng đồng, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế số của địa phương", anh Hùng nói.

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#Chuyển đổi số Đà Nẵng #Triển lãm sản phẩm công nghệ #Thanh niên sáng tạo #Di sản số #Ứng dụng công nghệ thực tế ảo #Đà Nẵng

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