Tuổi trẻ Đà Nẵng sáng tạo 'số' vì cộng đồng

TPO - Khoảng mười năm trước, nói đến khởi nghiệp, người ta nghĩ ngay đến một người trẻ có ý tưởng, lập công ty và đi lên từ con số 0. Giờ đây, người trẻ tiếp quản và làm mới doanh nghiệp gia đình, mua lại một công ty để tái cấu trúc hay đưa công nghệ vào ngành truyền thống cũng là khởi nghiệp. Điều quan trọng không phải doanh nghiệp ra đời khi nào, mà người trẻ tạo ra được giá trị mới gì.