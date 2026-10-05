Tuổi trẻ Đà Nẵng sáng tạo 'số' vì cộng đồng

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TPO - Nam sinh có niềm yêu thích bộ môn vật tay, Nguyễn Nam Khánh xuất sắc có màn ngược dòng ấn tượng để trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia.
TPO - Đông đảo thiếu nhi tham gia chương trình "Kỹ năng Phòng cháy chữa cháy" tại Học viện Phòng cháy chữa cháy (Hà Nội) sáng 4/10 để thực hành thoát nạn và ứng phó sự cố.
TPO - Khoảng mười năm trước, nói đến khởi nghiệp, người ta nghĩ ngay đến một người trẻ có ý tưởng, lập công ty và đi lên từ con số 0. Giờ đây, người trẻ tiếp quản và làm mới doanh nghiệp gia đình, mua lại một công ty để tái cấu trúc hay đưa công nghệ vào ngành truyền thống cũng là khởi nghiệp. Điều quan trọng không phải doanh nghiệp ra đời khi nào, mà người trẻ tạo ra được giá trị mới gì.
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TPO - Từ một cuốn hồi ký, Thái Bình Thảo Nguyên - học sinh lớp 11 Trường THPT Hà Huy Tập (Nghệ An), dùng AI để chuyển nội dung sách thành những sản phẩm dễ tiếp cận hơn, hướng tới người khiếm thị và những người gặp khó khăn khi đọc.
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TPO - Mười Doanh nhân trẻ Thăng Long 2026 hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng đều mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng về tinh thần đổi mới, mở rộng thị trường, phát triển doanh nghiệp và đóng góp cho xã hội.
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Hình như đã lâu lắm rồi mình mới ngồi xuống, thật sự yên lặng nhìn lại chặng đường mình đã đi qua.