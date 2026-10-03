Đèo Đá Trắng có gì đặc biệt mà ai đi Tây Bắc cũng phải dừng chân?

TPO - Nằm trên quốc lộ 6, đèo Đá Trắng (đèo Thung Khe), tỉnh Phú Thọ gây ấn tượng với những vạt đá vôi trắng xóa, mây bảng lảng và cung đường quanh co giữa núi rừng. Đây là điểm dừng chân được nhiều du khách đi Tây Bắc lựa chọn.
London Symphony Orchestra (LSO) trở lại Hà Nội trong hai đêm Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert 2026, diễn ra ngày 2 và 3/10 tại Nhà hát Hồ Gươm. Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội và Vietnam Airlines tổ chức, phối hợp cùng Nhà hát Hồ Gươm và LSO.
TPO - Biển hiệu, banner chữ nước ngoài xuất hiện trên nhiều tuyến phố ở phường Kinh Bắc và Võ Cường, TP. Bắc Ninh. Trong số này, không ít biển hiệu được thiết kế chưa đúng quy định, đặt với mật độ dày đặc.
TPO - Đà Nẵng chính thức công bố tour du lịch phía Nam - “Chạm vào thiên nhiên”, đánh dấu bước đi mới trong việc mở rộng không gian du lịch và kéo dòng khách về phía Nam. Gần 25 chương trình tour đã được hơn 6 đơn vị lữ hành xây dựng, khai thác chuỗi điểm đến từ biển đảo, làng quê đến sông hồ và miền núi.
TPO - Một trong 55 công dân Malaysia được báo cáo mất liên lạc sau trận lũ lụt và sạt lở đất tại Nepal hồi tháng 8 đã được xác nhận an toàn, trở về Malaysia sau 37 ngày không có tin tức.
TPO - Quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc bổ sung hàng loạt hạng mục từ sân đỗ, hangar bảo dưỡng, nhà máy suất ăn đến tổ hợp khách sạn, thương mại và cơ sở đào tạo hàng không, hướng tới hình thành hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ.
TPO - Sự cố trong buồng lái trên chuyến bay từ Dubai đến Tel Aviv khiến Flydubai phải tạm dừng các chuyến đến và đi từ Israel để phục vụ điều tra. Ngày 16/9 vừa qua, ông Ghaith Al Ghaith - Tổng Giám đốc Flydubai - cho biết hãng kỳ vọng trở lại đầy đủ năng lực khai thác vào cuối năm nay, thậm chí cao hơn nhờ tiếp nhận máy bay mới. Phát biểu được ông Ghaith Al Ghaith đưa ra trong bối cảnh hàng không khu vực phục hồi sau gián đoạn do chiến tranh với Iran.
TPO - Một hành khách là thợ sửa ống nước đã cứu cả chuyến bay, đưa chiếc FlyDubai FZ1073 thoát khỏi cú rơi tự do với vận tốc hơn 960 km/h thời điểm cơ trưởng bị tấn công trong buồng lái. Chuyên gia hàng không đánh giá đây là một tình huống “phi thường”.
TPO - Hạng mục “Dải lụa ký ức” tại vườn hoa Hồ Hoàn Kiếm gồm cầu cạn cảnh quan kết hợp hệ thống chiếu sáng và khung gương, tạo nên không gian mở phục vụ người dân và du khách tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh.
TPO - Vụ việc xảy ra trên chuyến bay FZ1073 của Flydubai đang đặt ra nhiều câu hỏi về loại vũ khí được sử dụng để tấn công cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar, cũng như cách hung khí được đưa vào buồng lái.
Đến Đà Lạt (Lâm Đồng) tháng 8-9, nhiều du khách phải ngồi quán cà phê hoặc ở khách sạn từ trưa đến tối vì mưa lớn. Phía cơ sở lưu trú, công suất phòng mùa này khó lấp kín.
Khi cột mốc vận hành quần thể VinWonders Cần Giờ, bộ đôi sân golf 36 hố cùng hệ sinh thái tiện ích đồ sộ của Vinhomes Green Paradise được ấn định vào ngày 01/7/2027, diện mạo của “Quận Nhất mới” Vịnh Tiên hiện lên rõ nét. Hệ sinh thái “siêu điểm đến” này sẽ thu hút hàng chục triệu khách đổ về trải nghiệm, cộng hưởng cùng cộng đồng an cư, giúp giải quyết bài toán sức mua, kích hoạt dòng tiền thương mại suốt 365 ngày/năm cho siêu đô thị.
TPO - TP. Huế nghiên cứu đề án phát triển trục Đông Ba - Bạch Đằng - Huỳnh Thúc Kháng theo hướng kết hợp không gian phố cổ, sông nước, dịch vụ ẩm thực, văn hóa và kinh tế đêm.
Trong 80 ngày, anh Phạm Quang Minh đã tự lái ô tô từ TPHCM đến Paris - Pháp, vượt 25.000km, qua hơn 20 quốc gia, trải nghiệm những cung đường khắc nghiệt.
Ông Lê Thái Sâm - người từng cho Bamboo Airways vay hơn 7.700 tỷ đồng - vừa trở lại vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Bamboo Airways.
Sau màn “khuấy động” TP.HCM với gần 400 ứng viên trong nước và quốc tế, ngày hội tuyển dụng tiếp viên hàng không Vietjet sẽ tiếp tục “hạ cánh” tại Hà Nội vào ngày 03/10/2026, mở ra cơ hội để các bạn trẻ mang trong mình khát vọng bay, yêu thích môi trường làm quốc tế sẵn sàng bứt phá, thử sức với nghề tiếp viên hàng không.
TPO - Mỗi chuyến bay charter quốc tế đến Cảng hàng không Phù Cát sẽ được hỗ trợ 200 triệu đồng, cùng những ưu đãi cho khách tham quan các điểm đến.