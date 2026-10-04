Cây thị ‘khủng’ ở Thanh Hóa

TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản về việc hợp nhất nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh, trong đó có nhiều nội dung đáng chú ý về việc phân bổ giờ chiếu phim, việc dừng, gỡ bỏ phim có nội dung bị nghiêm cấm và bảo đảm trẻ em xem phim phù hợp với độ tuổi.