Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội phải thành điểm gặp gỡ của các nền văn hóa thế giới

Ngọc Ánh - Như Ý

TPO - Không chỉ là nơi giới thiệu bản sắc và những giá trị văn hóa đặc sắc của các quốc gia, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai - năm 2026 tạo nên những cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà sáng tạo và công chúng, góp phần tăng cường hiểu biết, vun đắp tình hữu nghị và mở ra những kết nối mới thông qua văn hóa.

Hợp tác văn hóa để cùng kiến tạo

Tối 4/10, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai - năm 2026 đã khép lại bốn ngày hội tụ và giao lưu văn hóa sôi động, để lại nhiều dấu ấn với công chúng Thủ đô, du khách trong nước và quốc tế.

Với chủ đề Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai, lễ hội quy tụ 50 quốc gia, với 45 không gian văn hóa, 19 đoàn nghệ thuật quốc tế, 35 gian hàng ẩm thực, cùng chương trình giới thiệu các tác phẩm điện ảnh đến từ gần 20 nền điện ảnh.

tp_l9-1081.jpg
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh lễ hội diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi Việt Nam kỷ niệm 50 năm gia nhập UNESCO. Ảnh: Như Ý.

Trong bốn ngày diễn ra chuỗi hoạt động, Hoàng thành Thăng Long trở thành một không gian gặp gỡ đa sắc màu - nơi di sản, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thời trang, ẩm thực, du lịch và các hình thức sáng tạo cùng hiện diện, giao thoa và kết nối.

Phát biểu bế mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Lâm Thị Phương Thanh khẳng định sự hiện diện của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, hàng trăm nghệ sĩ, nghệ nhân cùng đông đảo công chúng tại Hà Nội đã tạo nên một không gian giao lưu văn hóa rộng mở, đa dạng và giàu sức sống.

Những kết nối mới được hình thành, cho chúng ta niềm tin rằng văn hóa sẽ đưa con người, đưa các quốc gia, các dân tộc đến gần nhau hơn.

Đối với Việt Nam, văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh bảo tồn di sản không chỉ là giữ lại những gì thuộc về quá khứ, mà phải làm cho di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại, tiếp tục được sáng tạo, tiếp tục tạo ra những giá trị mới và được trao truyền cho các thế hệ sau.

Bộ trưởng khẳng định bốn ngày qua cho thấy khi di sản, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thời trang, ẩm thực, du lịch và các hình thức sáng tạo mới cùng hiện diện trong một không gian đã giúp hình thành những sản phẩm mới, những giá trị mới và tạo ra sức hút với mọi người.

Đó là cách rất cụ thể để nhìn nhận vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa góp phần chuyển hóa năng lực sáng tạo, bản sắc và tài sản văn hóa thành sức mạnh nội sinh, năng lực cạnh tranh và sức mạnh mềm quốc gia.

tp_l7.jpg
Các đại biểu dự lễ bế mạc tối 4/10 tại Hoàng thành Thăng Long.

“Chúng tôi mong muốn Hà Nội không chỉ là nơi tổ chức lễ hội, mà ngày càng trở thành một điểm gặp gỡ thường xuyên của các nền văn hóa, nơi những sáng kiến về di sản, sáng tạo, công nghiệp văn hóa và phát triển bền vững được kết nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp”, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh thông điệp tôn trọng sự khác biệt để hiểu nhau hơn, chia sẻ các giá trị để gắn kết với nhau hơn và hợp tác văn hóa để cùng kiến tạo thế giới văn minh, hòa bình, hợp tác và phát triển.

Lễ hội năm 2026 càng có ý nghĩa khi diễn ra vào dịp Việt Nam kỷ niệm 50 năm gia nhập UNESCO, đánh dấu hành trình nửa thế kỷ Việt Nam từ một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm và ngày càng chủ động đóng góp các sáng kiến vào những vấn đề chung của UNESCO và cộng đồng quốc tế.

Thanh âm, vũ điệu từ nhiều nền văn hóa

Điểm nhấn của lễ bế mạc là chương trình nghệ thuật gồm hai chương Những sắc màu gặp gỡLời chào từ Việt Nam, với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế và nhiều nghệ sĩ Việt Nam.

Ở chương Những sắc màu gặp gỡ, thanh âm và vũ điệu đến từ Iran, Liên bang Nga, Mexico, Myanmar, Bỉ cùng sức trẻ của các nghệ sĩ Việt Nam tạo nên sân khấu đa sắc màu.

tp_l2.jpg
tp_l4.jpg
tp_l1.jpg
tp_l11.jpg
Đêm bế mạc đa sắc màu gửi tới bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động. Ảnh: Như Ý.

Tiếp nối là Lời chào từ Việt Nam, đưa khán giả vào hành trình nghệ thuật từ cội nguồn, qua những miền di sản đến Việt Nam đương đại.

Những chất liệu âm nhạc và nghệ thuật truyền thống của các vùng miền được thể hiện trong một không gian trình diễn mới, gửi tới bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động, sáng tạo, cởi mở và kết nối với thế giới.

Tại lễ bế mạc, ban tổ chức cũng trao kỷ niệm chương của ban tổ chức lễ hội tới các đoàn quốc tế.

Xem thêm

#Văn hóa #Hội tụ #Di sản #Hà Nội #Quốc tế #Nghệ thuật #UNESCO #Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Cùng chuyên mục

Nơi 7 chiến sĩ cách mạng anh dũng ngã xuống

Nơi 7 chiến sĩ cách mạng anh dũng ngã xuống

TPO - Gần hai thế kỷ bên dòng Lam, đình Lương Sơn không chỉ lưu giữ những giá trị kiến trúc cổ mà còn ghi dấu cuộc hành quyết 7 chiến sĩ cách mạng trong những ngày Xô viết Nghệ Tĩnh bị đàn áp khốc liệt.

Phim Việt được chiếu 'giờ vàng' tại rạp

Phim Việt được chiếu 'giờ vàng' tại rạp

TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản về việc hợp nhất nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh, trong đó có nhiều nội dung đáng chú ý về việc phân bổ giờ chiếu phim, việc dừng, gỡ bỏ phim có nội dung bị nghiêm cấm và bảo đảm trẻ em xem phim phù hợp với độ tuổi.

Hơn 1.000 người diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm

Hơn 1.000 người diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm

TPO - Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội năm 2026, Lễ hội đường phố sắc màu năm châu diễn ra chiều 3/10 với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, đông đảo công chúng. Không khí lễ hội sôi động với sự hội tụ nghệ thuật của 18 quốc gia với hơn 1.000 người tham dự.

Cầu đi bộ hình dải lụa lộ diện bên hồ Hoàn Kiếm

Cầu đi bộ hình dải lụa lộ diện bên hồ Hoàn Kiếm

TPO - Cầu đi bộ có thiết kế hình dải lụa, uốn lượn giữa những hàng cây đang dần thành hình bên hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là hạng mục nổi bật trong không gian nghệ thuật với chủ đề "Dải lụa ký ức", dự kiến mở cửa phục vụ người dân, du khách dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Trao giải cho nhà thơ 85 tuổi trọn đời phụng sự Hà Nội

Trao giải cho nhà thơ 85 tuổi trọn đời phụng sự Hà Nội

TPO - Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2026 trao giải thưởng quan trọng nhất cho nhà thơ Bằng Việt. Ông thuộc thế hệ văn nghệ sĩ có sự gắn bó đặc biệt với Hà Nội. Với ông, thành phố không chỉ hiện diện trong thi ca mà còn trải dài qua nhiều lĩnh vực hoạt động suốt cuộc đời và sự nghiệp.

Hàng vạn người đến phiên chợ ở Thanh Hóa

Hàng vạn người đến phiên chợ ở Thanh Hóa

TPO - Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Lễ hội Lam Kinh năm 2026, Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao mang đến không gian văn hóa đặc sắc cùng sản vật, món ăn truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Đà Nẵng bắt tay các 'ông lớn'

Đà Nẵng bắt tay các 'ông lớn'

TPO - Hiến kế để Đà Nẵng phát triển công nghiệp văn hóa, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho rằng cần chuyển từ tư duy “tổ chức sự kiện” sang xây dựng những sản phẩm văn hóa có thương hiệu, vòng đời dài và sức hút riêng, khiến du khách khát khao trải nghiệm khi đến Đà Nẵng.

Chủ tịch DatVietVAC hiến kế đưa công nghiệp văn hóa Đà Nẵng vươn tầm

Chủ tịch DatVietVAC hiến kế đưa công nghiệp văn hóa Đà Nẵng vươn tầm

TPO - Từ bài học phát triển công nghiệp văn hóa của Hàn Quốc “K-Culture”, ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch sáng lập DatVietVAC Group Holdings, hiến kế cho Đà Nẵng phát triển chuỗi giá trị của riêng mình qua mô hình “DN-Culture” với 4 trụ cột: Văn hóa - Du lịch - F&B (Ẩm thực) - Mega Concert/Sự kiện âm nhạc quốc tế.

Ủng hộ Việt Nam phục dựng Điện Kính Thiên: Quyết định chưa từng có của Ủy ban Di sản Thế giới

Ủng hộ Việt Nam phục dựng Điện Kính Thiên: Quyết định chưa từng có của Ủy ban Di sản Thế giới

TPO - Việc khởi công Điện Kính Thiên đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử gần 55 năm thực hiện Công ước Di sản thế giới, Ủy ban Di sản thế giới đồng ý thay đổi hiện trạng trong vùng lõi di sản, và năm nay ghi dấu mốc lịch sử với quyết định ủng hộ Việt Nam phục dựng biểu tượng lịch sử thiêng liêng này.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe