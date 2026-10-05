Hà Nội phải thành điểm gặp gỡ của các nền văn hóa thế giới

TPO - Không chỉ là nơi giới thiệu bản sắc và những giá trị văn hóa đặc sắc của các quốc gia, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai - năm 2026 tạo nên những cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà sáng tạo và công chúng, góp phần tăng cường hiểu biết, vun đắp tình hữu nghị và mở ra những kết nối mới thông qua văn hóa.

Hợp tác văn hóa để cùng kiến tạo

Tối 4/10, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai - năm 2026 đã khép lại bốn ngày hội tụ và giao lưu văn hóa sôi động, để lại nhiều dấu ấn với công chúng Thủ đô, du khách trong nước và quốc tế.

Với chủ đề Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai, lễ hội quy tụ 50 quốc gia, với 45 không gian văn hóa, 19 đoàn nghệ thuật quốc tế, 35 gian hàng ẩm thực, cùng chương trình giới thiệu các tác phẩm điện ảnh đến từ gần 20 nền điện ảnh.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh lễ hội diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi Việt Nam kỷ niệm 50 năm gia nhập UNESCO. Ảnh: Như Ý.

Trong bốn ngày diễn ra chuỗi hoạt động, Hoàng thành Thăng Long trở thành một không gian gặp gỡ đa sắc màu - nơi di sản, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thời trang, ẩm thực, du lịch và các hình thức sáng tạo cùng hiện diện, giao thoa và kết nối.

Phát biểu bế mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Lâm Thị Phương Thanh khẳng định sự hiện diện của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, hàng trăm nghệ sĩ, nghệ nhân cùng đông đảo công chúng tại Hà Nội đã tạo nên một không gian giao lưu văn hóa rộng mở, đa dạng và giàu sức sống.

Những kết nối mới được hình thành, cho chúng ta niềm tin rằng văn hóa sẽ đưa con người, đưa các quốc gia, các dân tộc đến gần nhau hơn.

Đối với Việt Nam, văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh bảo tồn di sản không chỉ là giữ lại những gì thuộc về quá khứ, mà phải làm cho di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại, tiếp tục được sáng tạo, tiếp tục tạo ra những giá trị mới và được trao truyền cho các thế hệ sau.

Bộ trưởng khẳng định bốn ngày qua cho thấy khi di sản, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thời trang, ẩm thực, du lịch và các hình thức sáng tạo mới cùng hiện diện trong một không gian đã giúp hình thành những sản phẩm mới, những giá trị mới và tạo ra sức hút với mọi người.

Đó là cách rất cụ thể để nhìn nhận vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa góp phần chuyển hóa năng lực sáng tạo, bản sắc và tài sản văn hóa thành sức mạnh nội sinh, năng lực cạnh tranh và sức mạnh mềm quốc gia.

Các đại biểu dự lễ bế mạc tối 4/10 tại Hoàng thành Thăng Long.

“Chúng tôi mong muốn Hà Nội không chỉ là nơi tổ chức lễ hội, mà ngày càng trở thành một điểm gặp gỡ thường xuyên của các nền văn hóa, nơi những sáng kiến về di sản, sáng tạo, công nghiệp văn hóa và phát triển bền vững được kết nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp”, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh thông điệp tôn trọng sự khác biệt để hiểu nhau hơn, chia sẻ các giá trị để gắn kết với nhau hơn và hợp tác văn hóa để cùng kiến tạo thế giới văn minh, hòa bình, hợp tác và phát triển.

Lễ hội năm 2026 càng có ý nghĩa khi diễn ra vào dịp Việt Nam kỷ niệm 50 năm gia nhập UNESCO, đánh dấu hành trình nửa thế kỷ Việt Nam từ một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm và ngày càng chủ động đóng góp các sáng kiến vào những vấn đề chung của UNESCO và cộng đồng quốc tế.

Thanh âm, vũ điệu từ nhiều nền văn hóa

Điểm nhấn của lễ bế mạc là chương trình nghệ thuật gồm hai chương Những sắc màu gặp gỡ và Lời chào từ Việt Nam, với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế và nhiều nghệ sĩ Việt Nam.

Ở chương Những sắc màu gặp gỡ, thanh âm và vũ điệu đến từ Iran, Liên bang Nga, Mexico, Myanmar, Bỉ cùng sức trẻ của các nghệ sĩ Việt Nam tạo nên sân khấu đa sắc màu.

Đêm bế mạc đa sắc màu gửi tới bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động. Ảnh: Như Ý.

Tiếp nối là Lời chào từ Việt Nam, đưa khán giả vào hành trình nghệ thuật từ cội nguồn, qua những miền di sản đến Việt Nam đương đại.

Những chất liệu âm nhạc và nghệ thuật truyền thống của các vùng miền được thể hiện trong một không gian trình diễn mới, gửi tới bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động, sáng tạo, cởi mở và kết nối với thế giới.

Tại lễ bế mạc, ban tổ chức cũng trao kỷ niệm chương của ban tổ chức lễ hội tới các đoàn quốc tế.