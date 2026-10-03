Ngư dân Đà Nẵng trúng đậm mùa cá bã trầu lớn nhất năm

TPO - Trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông và nguy cơ ảnh hưởng nguồn cung, Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp xăng dầu tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá, không để gián đoạn nguồn cung trong hệ thống. Hai nhà máy lọc dầu lớn nhất cả nước cũng được yêu cầu duy trì vận hành an toàn, ổn định trong quý IV.