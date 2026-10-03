Ngư dân Đà Nẵng trúng đậm mùa cá bã trầu lớn nhất năm

TPO - "Tàu đánh trúng nhiều cá bã trầu lắm, đủ loại lớn nhỏ. Có bao nhiêu người ta gom bấy nhiêu, cá càng lớn giá càng cao. Mùa này là mùa ăn cá bã trầu ngon nhất", anh Phan Văn Đông - ngư dân Quảng Ngãi - phấn khởi chia sẻ.
TPO - Sáng 3/10, tại xã Khánh Bình, tỉnh An Giang và tỉnh Kandal (Campuchia) tổ chức công bố khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom, mở thêm tuyến kết nối giao thương, du lịch giữa Đồng bằng sông Cửu Long với Campuchia và khu vực ASEAN. An Giang đặt mục tiêu đưa giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu này đạt khoảng 1,2 tỷ USD vào năm 2030.
TPO - Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết các hành vi vi phạm trên thị trường chứng khoán sẽ được chủ động ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường.
Từ ngày 1/10 đến 15/10, Hanoi Centre, trung tâm thương mại đầu tiên do Keppel quản lý và vận hành tại Hà Nội, mang văn hóa Peranakan đặc sắc của Singapore đến gần hơn với công chúng thông qua Lễ Hội Singapore.
TPO - Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam trong 9 tháng đạt hơn 21 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong 5 năm qua.
TPO - Liên quan đến chính sách tài khóa, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định giảm 30% số thuế phải nộp đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm.
TPO - Sáng nay (3/10), giá bán vàng miếng SJC quanh mốc 143,5 triệu đồng/lượng và cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng. Chuyên gia khuyên nhà đầu tư nên thận trọng với đầu tư ngắn hạn.
TPO - Sau 9 tháng liên tiếp nhập siêu, cán cân thương mại hàng hóa tháng 9 cho thấy xuất siêu trở lại với 1,27 tỷ USD. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng, Việt Nam vẫn nhập siêu 19,42 tỷ USD.
TPO - Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 9 tháng năm nay tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước, trong đó riêng quý III tăng 9,95%, tiến sát mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Ngày 29/9/2026, tại Hải Phòng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức Lễ khen thưởng các tập thể, đơn vị có thành tích trong công tác hoàn thành, đóng điện Dự án Xuất tuyến 110 kV sau TBA 220 kV Dương Kinh – Đấu nối đường dây 110 kV Đồng Hòa – Đình Vũ.
TPO - Tăng trưởng GRDP quý III của TPHCM đạt 9,86%, mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Bước vào 3 tháng cuối năm, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, thu ngân sách một triệu tỷ đồng.
TPO - Trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông và nguy cơ ảnh hưởng nguồn cung, Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp xăng dầu tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá, không để gián đoạn nguồn cung trong hệ thống. Hai nhà máy lọc dầu lớn nhất cả nước cũng được yêu cầu duy trì vận hành an toàn, ổn định trong quý IV.
TPO - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Tuân (57 tuổi).
TPO - Khi cuộc khủng hoảng Trung Đông xảy ra, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn phải thay gần như toàn bộ dầu Kuwait bằng nguồn nguyên liệu khác, giảm sản xuất hoá dầu để giữ nguồn cung xăng dầu trong nước. Sau giai đoạn công suất giảm còn 75-80%, nhà máy hiện vận hành ở mức 125% công suất thiết kế.
Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – HOSE: NAB) công bố kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 với những con số tăng trưởng ấn tượng và toàn diện.
TPO - TPHCM đang bước vào bản lề lịch sử khi dồn toàn lực hoàn thiện thủ tục để chuẩn bị khởi công chuỗi 3 tuyến metro liên vùng trị giá hơn 254.000 tỷ đồng vào cuối năm nay, đặt nền móng nâng tổng chiều dài mạng lưới lên 255 km vào năm 2030.
TPO - Agribank Chi nhánh Bình Thạnh, TPHCM vừa thông báo đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Amity, trước đây mang tên Công ty TNHH Nghệ Sĩ Quyền Linh, với giá khởi điểm hơn 126 tỷ đồng. Agribank cho biết khoản nợ được bán theo nguyên trạng thực tế và pháp lý tại thời điểm đấu giá, theo phương thức “có sao bán vậy”.